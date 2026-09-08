/આજુ-બાજુમાં બેઠા છે શનિ-રાહુ, આવનાર 114 દિવસ સુધી 5 રાશિઓને થશે મહાલાભ

Shani-Rahu Possitive Imapct on Zodiac Signs till december: ન્યાયના દેવતા શનિ અને માયાવી ગ્રહ રાહુ આ સમયે અલગ-અલગ બેઠેલા છે. વર્તમાનમાં ગ્રહોની સ્થિતિ વિશે વાત કરીએ તો આ સમયે ગ્રહોની સ્થિતિ શુભ કહી શકાય છે. આ ગ્રહ પોતાની સ્થિતિઓથી જનમાનસનું કલ્યાણ કરી શકે છે. મીન રાશિમાં શનિ 12મા ભાવમાં છે અને કુંભ રાશિમાં રાહુ 11મા ભાવમાં બેઠા છે. આ રીતે શનિ-રાહુ આજુ-બાજુ છે અને તમામ રાશિઓને પ્રભાવિત કરી રહ્યાં છે. શનિ-રાહુ સિવાય પણ અન્ય ગ્રહોની સ્થિતિ ખાસ બની રહી છે.
મંગળ શત્રુક્ષેત્રી, ગુરૂ અને ચંદ્રમાનો ગજકેસરી યોગ બની રહ્યો છે. ગુરૂ આ સમયે ઉચ્ચ સ્થિતિમાં છે. સૂર્ય, બુધ અને શુક્ર સ્વગ્રહી છે. રાહુ-શનિ મિત્ર માનવામાં આવે છે અને આ સમયે આજુ-બાજુમાં બેઠા છે. આ ખુબ સારી સ્થિતિ બની રહી છે, જે લોકોનું કલ્યાણ કરનારી છે. આ સ્થિતિને કારણે કેટલીક રાશિઓને 31 ડિસેમ્બર એટલે કે 114 દિવસ સુધી શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આવો આ રાશિઓ વિશે જાણો.
શનિનું મીન ગોચર સારૂ નહીં
જ્યોતિષનું કહેવું છે કે જ્યારે પણ શનિ મીન રાશિમાં હોય છે, તો સ્થિતિ સારી બનતી નથી. શનિ જ્યાં સુધી મીન રાશિમાં રહેશે ત્યાં સુધી એક ખરાબ સ્થિતિ જનમાનસ માટે બનેલી રહેશે. પરંતુ જ્યારે શનિ મેષ રાશિમાં આવી જશે તો ખુબ રાહતની વાત હશે નહીં. કારણ કે મેષ રાશિના સ્વામી મંગળ છે. મંગળ અને શનિ આપસમાં ઓછું સારૂ પરિણામ આપે છે. જ્યારે શનિ વૃષભમાં જશે, ત્યારે જનમાનસ માટે શુભતાની સ્થિતિ બનશે.
મેષ રાશિ
જ્યોતિષ પ્રમાણે આ સમયે જ્યાં મેષ રાશિ માટે શનિ થોડા કષ્ટકારી બનેલા છે, તો રાહુ સારી સ્થિતિ બનાવી રહ્યાં છે અને લાભ પહોંચાડી રહ્યાં છે. કેતુની સ્થિતિ પણ તમારા માટે સારી છે. કેતુ તમને આક્રમક બનાવી કામ કરાવી રહ્યાં છે, જેનાથી લાભની સ્થિતિ બની રહી છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને શનિને કારણે આવકમાં લાભ થઈ રહ્યો છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારનો સંકેત છે. જ્યારે રાહુ-કેતુ વ્યાપાર અને નોકરીમાં થોડો સંઘર્ષ કરાવી રહ્યાં છે. ઘરેલું સુખમાં સમસ્યા આવશે. પરંતુ રાહુ-કેતુ તમને કોઈ રીતે પરેશાન કરી રહ્યાં નથી. માત્ર વિઘ્નો લાવી રહ્યાં છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિ માટે લગ્નમાં સ્વગ્રહી બુધ છે, તેથી તમારા માટે આ સમય રાહતથી ભરેલો છે. શુક્રના પ્રભાવથી ધનનું આગમન થઈ શકે છે. શનિ-રાહુ પણ તમારા પર કૃપા બનાવી રહ્યાં છે. શારીરિક સ્થિતિ સારી થઈ ગઈ છે. શનિ નોકરી-ચાકરીમાં પ્રગતિ પ્રદાન કરી રહ્યાં છે. પ્રેમમાં નિરંતરતા આવી રહી છે. રાહુને કારણે શત્રુઓ પર દબદબો યથાવત રહેશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિડના જાતકો માટે સ્થિતિ સારી છે. આવકના નવા-નવા માર્ગ બની રહ્યાં છે. શુભતાના પ્રતીક બનેલા છે. પરંતુ સંતાનને લઈને મ પરેશાન થઈ શકે છે બાકી સ્થિતિ ખુબ સારી આવશે. યાત્રાનો યોગ બની રહ્યો છે. ડિસેમ્બર સુધીનો સમય તમારા માટે સારો રહેવાનો છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોને રાહુ અચાનક ધનલાભ કરાવી શકે છે. વેપારમાં પ્રગતિનો યોગ છે. પારિવારિક સુખની પ્રાપ્તિ થશે. ભૌતિક સુખ-સંપત્તિમાં વૃદ્ધિનો સંકેત છે. શનિ તમારી રાશિના સ્વામી છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારનો સંકેત છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી જાણકારી પર અમે દાવો નથી કરતા કે સંપૂર્ણ સત્ય છે. વધુ માહિતી માટે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લો.