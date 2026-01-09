Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

2026 સૂર્યનું વર્ષ, શનિની પિતા સાથે દુશ્મનાવટનું ફળ ભોગવશે આ રાશિવાળાઓ? કુંભરાશિવાળા સતર્ક રહે

Shani Favourite Rashis Rashifal 2026: નવું વર્ષ 2026 શરૂ થઈ ગયું છે. આ વર્ષ સૂર્યદેવનું વર્ષ હોવાનું કહેવાય છે. સૂર્ય અને શનિ વચ્ચે પિતા પુત્રનો સંબંધ છે પરંતુ આ સંબંધ શત્રુતાવાળો છે. આવામાં શનિની પ્રિય રાશિઓનું આ વર્ષ કેવું રહેશે તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 09, 2026, 09:34 AM IST

Trending Photos

2026 સૂર્યનું વર્ષ, શનિની પિતા સાથે દુશ્મનાવટનું ફળ ભોગવશે આ રાશિવાળાઓ? કુંભરાશિવાળા સતર્ક રહે

નવ ગ્રહોમાં જે શક્તિશાળી ગ્રહો છે તેમાં શનિની ગણતરી થાય છે. શનિ કર્મના દાતા તરીકે પણ ઓળખાય છે એટલે કે જાતકોને તેમના કર્મો પ્રમાણે ફળ આપે એમ કહેવાય છે. 2026નું વર્ષ અંકશાસ્ત્ર પ્રમાણે સૂર્યનું વર્ષ કહેવાય છે. આ સૂર્યના વર્ષમાં શનિદેવની પ્રિય રાશિઓ ગણાતી રાશિઓ માટે કેવો સમય રહેશે તે પણ ખાસ જાણો. જ્યોતિષ પ્રમાણે ચાર રાશિઓ એવી છે જે શનિદેવની પ્રિય રાશિ કહેવાય છે. જેમના પર શનિદેવની કૃપા અન્ય રાશિઓ કરતા વધુ રહે છે. એનો અર્થ એ નથી કે તેમને પડકારો નથી આવતા પરંતુ આવા કપરાં સમયમાં પણ તેમને સાથ મળી રહે છે. 

શનિદેવની વાત કરીએ તો શનિદેવ વર્ષ 2026માં કોઈ રાશિ પરિવર્તન નહીં કરે કારણ કે આખું વર્ષ તેઓ મીન રાશિમાં જ રહેશે. શનિદેવને રાશિ બદલવામાં 2 વર્ષથી વધુ સમય લાગે છે. પરંતુ આ દરમિયાન શનિદેવ જુલાઈમાં એકવાર વક્રી થશે અને પછી ડિસેમ્બરમાં ફરીથી માર્ગી થશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ચાર રાશિઓ શનિદેવની પ્રિય રાશિ ગણાય છે જાણો તેમના માટે વર્ષ 2026 કેવું રહેશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિની વાત કરીએ તો આ રાશિના સ્વામી ગ્રહ આમ તો શુક્ર છે પરંતુ તે શનિના મિત્ર છે એટલે મિત્રની રાશિના જાતકો પર શનિદેવની કૃપા રહે છે એવું માનવામાં આવે છે. નવા વર્ષ 2026માં પણ વૃષભ રાશિના જાતકોને વેપારમાં સારો નફો થવાનો સંકેત છે. સમજી વિચારીને કરાયેલું રોકાણ તમને ખુબ લાભ અપાવી શકે છે. સમાજમાં માન સન્માન વધશે. કૌટુંબિક માહોલ સારો રહેશે. 

તુલા રાશિ
તુલા રાશિ પણ શનિદેવને પ્રિય રાશિ કહેવાય છે. કારણ કે તેમાં શનિ ઉચ્ચ હોય છે. આ રાશિના પણ સ્વામી શુક્ર ગ્રહ છે અને તેઓ શનિદેવના પરમ મિત્ર છે. આથી શુક્ર શનિની મિત્રતા પણ આ રાશિના જાતકોને ફાયદો કરાવી શકે છે. નવા વર્ષમાં નોકરી વેપારમાં લાભ થઈ શકે છે. ભાગીદારીના કાર્યોમાં સારા પરિણામો મળી શકે છે. જૂના રોકાણથી ફાયદો થઈ શકે છે. જો કે સ્વાસ્થ્ય માટે જાગૃત રહેજો. 

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના સ્વામી ગ્રહ શનિ પોતે છે અને તે શનિદેવની મૂળ ત્રિકોણ રાશિ પણ ગણાય છે. આમ તો આ રાશિ શનિદેવની પ્રિય રાશિ છે પરંતુ તેના પર હાલ શનિદેવની સાડા સાતીનો અંતિમ તબક્કો ચાલે છે. આથી થોડા સાવધાન રહેવાની પણ સલાહ અપાય છે. કાર્યસ્થળે દબાણ મહેસૂસ કરી શકો. આર્થિક નુકસાન અને શારીરિક સમસ્યા શક્ય છે. પૈસાની લેવડદેવડ મુદ્દે સચેત રહેવું. જો કે શનિદેવ તમને આ પડકારોનો સામનો કરવા માટે બળ પણ આપશે. 

મકર રાશિ
મકર રાશિ પણ શનિદેવની રાશિ છે. આથી આ રાશિ ઉપર પણ શનિદેવનો સકારાત્મક પ્રભાવ મજબૂત જોવા મળે છે. નવા વર્ષમાં આ રાશિના જાતકોની આવક વધવા અને ખર્ચા ઘટવાની સંભાવના છે. કમાણી વધશે. એકથી વધુ સ્ત્રોતથી કમાણી થઈ શકે છે. મહેનતુ લોકોને ફાયદો થશે. જમીન સંપત્તિમાં કરેલું રોકાણ ફાયદો કરાવી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Shanidevshani rashifalastrologyHoroscopeJyotish

Trending news