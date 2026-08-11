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રેવતી નક્ષત્રના પ્રથમ પદમાં શનિનો પ્રવેશ અતિ શુભ, આ 4 રાશિઓના કષ્ટ થશે દૂર અને કમાશે અઢળક ધન!

Shani Gochar 2026: રેવતી નક્ષત્રના પ્રથમ પદમાં શનિ દેવ પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. આ વર્ષે 20 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ શનિ દેવ રેવતી નક્ષત્રના પ્રથમ પદમાં ગોચર કરશે. જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થવાનો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 11, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:34 PM IST
રેવતી નક્ષત્રના પ્રથમ પદમાં શનિનો પ્રવેશ અતિ શુભ, આ 4 રાશિઓના કષ્ટ થશે દૂર અને કમાશે અઢળક ધન!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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