/રેવતી નક્ષત્રના પ્રથમ પદમાં શનિનો પ્રવેશ અતિ શુભ, આ 4 રાશિઓના કષ્ટ થશે દૂર અને કમાશે અઢળક ધન!

Shani Revati Nakshatra Pada Gochar 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિ ન્યાયના કારક છે. જે આ સમયે રેવતી નક્ષત્રમાં સંચરણ કરી રહ્યા છે. 20 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ રેવતી નક્ષત્રના પ્રથમ પદમાં શનિનો પ્રવેશ થશે અને આ પદમાં શનિનું સંચરણ 9 ઓક્ટોબર 2026 સુધી રહેશે. શનિના નક્ષત્ર પદ પરિવર્તનથી 4 રાશિના જાતકોને લાભ જ લાભ થશે. શુભ સમાચાર મળી શકે છે અને કરિયરમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. આર્થિક બાબતોને લઈને પણ આ સમય સારો રહેશે.
વૃષભ રાશિ
શનિનું નક્ષત્ર પદ ગોચર વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશનનો યોગ છે અથવા નવી નોકરી મળી શકે છે. સંઘર્ષનો અંત આવશે. જલદી જ સારા સમાચાર મળી શકે છે. ધનની સ્થિતિ સુધરશે. સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા વધશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બિઝનેસમાં લાભ થશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિ માટે શનિનું નક્ષત્ર પદ ગોચર લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. ફસાયેલા નાણાં પરત મળશે. નોકરીમાં ચાલી રહેલી મુશ્કેલીઓનો અંત આવશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને સકારાત્મક પરિણામો મળી શકે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન અનેક બાબતોમાં શુભ સાબિત થશે. માનસિક તણાવ દૂર થશે અને આર્થિક સ્થિતિ સુધરી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી મુશ્કેલીઓનો અંત આવશે. ભાગ્યનો સાથ પ્રાપ્ત થશે અને અટકેલા કામો પૂરા થશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે શનિનું પદ નક્ષત્ર પરિવર્તન સકારાત્મક પરિણામો લઈને આવશે. જાતકોની ઊર્જામાં વધારો થશે અને નોકરી કરતા જાતકોની સ્થિતિ સુધરશે. ધન વૃદ્ધિના રસ્તા ખુલી જશે અને આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે. જીવનસાથીનો સાથ પ્રાપ્ત થશે. પારિવારિક બાબતો ઉકેલાશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)