Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

શનિની સાડાસાતીવાળાને લાગશે લોટરી ! જાન્યુઆરીમાં બની રહેલા રાજયોગ બનાવશે ધનવાન

Shani Sade Sati 2026 : જાન્યુઆરી 2026માં બુધ, શુક્ર, સૂર્ય અને મંગળ શનિની રાશિ મકરમાં રહેશે. આ ચાર ગ્રહોનો સંયોગ મકર રાશિમાં પાંચ પાવરફુલ રાજયોગો બનાવશે, જે ફક્ત મકર રાશિ માટે જ નહીં, પરંતુ સાડાસાતીમાંથી પસાર થતી ત્રણ રાશિઓ માટે પણ શુભ સંકેતો લાવશે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 18, 2026, 02:26 PM IST

Trending Photos

શનિની સાડાસાતીવાળાને લાગશે લોટરી ! જાન્યુઆરીમાં બની રહેલા રાજયોગ બનાવશે ધનવાન

Shani Sade Sati 2026 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, જ્યારે શનિની પોતાની રાશિમાં શુભ ગ્રહોનો મોટો સંયોગ બને છે, ત્યારે મુશ્કેલ સમય પણ તકોમાં ફેરવાઈ શકે છે. હાલમાં શનિ મીન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, જેના કારણે સાડાસાતી મેષ, કુંભ અને મીન રાશિને અસર કરે છે. સાડાસાતીને સામાન્ય રીતે સંઘર્ષનો સમય માનવામાં આવે છે, પરંતુ જાન્યુઆરી 2026માં એક ખાસ ગ્રહોની સંયોગ આ રાશિઓને લાભ કરાવી શકે છે.

મકર રાશિમાં બુધ અને સૂર્યનો સંયોગ બુધાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે. બુધ અને શુક્રના યુતિથી બનતો લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ ધન, સમૃદ્ધિ અને સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થવાની શક્યતા બનાવે છે. મંગળનું તેની ઉચ્ચ રાશિ મકરમાં ગોચર, રસપ્રદ પંચ મહાપુરુષ રાજયોગનું સર્જન કરશે. સૂર્ય અને શુક્રની યુતિ શુક્રાદિત્ય રાજયોગનું સર્જન કરશે અને સૂર્ય અને મંગળની યુતિ મંગલાદિત્ય રાજયોગનું સર્જન કરશે. શનિની રાશિમાં એકસાથે બનતા આ બધા રાજયોગો ખાસ ફળદાયી માનવામાં આવે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

મેષ રાશિ

મેષ રાશિમાં શનિની સાડાસાતીનો પ્રથમ તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. જાન્યુઆરી 2026માં બનેલો રાજયોગ મેષ રાશિને તેમની કારકિર્દીમાં અવરોધો દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે અને સરકારી કે વહીવટી ક્ષેત્રો તરફથી લાભ થવાના સંકેતો છે.

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિમાં સાડાસાતીનો અંતિમ તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. શનિ કુંભ રાશિનો અધિપતિ હોવાથી આ જાતકો પર તેનો પ્રભાવ પ્રમાણમાં સંતુલિત રહે છે. મકર રાશિમાં બનેલો રાજયોગ કુંભ રાશિમાં ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ લાવી શકે છે. ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક યાત્રાની તકો મળશે. માનસિક તણાવ ઓછો થશે. વાહન કે મિલકત સંબંધિત યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે.

મીન રાશિ

મીન રાશિમાં સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે, જે સૌથી પડકારજનક માનવામાં આવે છે. જો કે, જાન્યુઆરીમાં બનેલો રાજયોગ મીન રાશિમાં રાહત લાવશે. નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે. તમને મિત્રો અને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિના સંકેતો છે અને કૌટુંબિક અને વ્યક્તિગત સંબંધો પણ વધુ સૌહાર્દપૂર્ણ બનશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Shani Sade Sati 2026RashifalSaturn Transitvedic astrologyRajyog 2026

Trending news