શનિની સાડાસાતીવાળાને લાગશે લોટરી ! જાન્યુઆરીમાં બની રહેલા રાજયોગ બનાવશે ધનવાન
Shani Sade Sati 2026 : જાન્યુઆરી 2026માં બુધ, શુક્ર, સૂર્ય અને મંગળ શનિની રાશિ મકરમાં રહેશે. આ ચાર ગ્રહોનો સંયોગ મકર રાશિમાં પાંચ પાવરફુલ રાજયોગો બનાવશે, જે ફક્ત મકર રાશિ માટે જ નહીં, પરંતુ સાડાસાતીમાંથી પસાર થતી ત્રણ રાશિઓ માટે પણ શુભ સંકેતો લાવશે.
Shani Sade Sati 2026 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, જ્યારે શનિની પોતાની રાશિમાં શુભ ગ્રહોનો મોટો સંયોગ બને છે, ત્યારે મુશ્કેલ સમય પણ તકોમાં ફેરવાઈ શકે છે. હાલમાં શનિ મીન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, જેના કારણે સાડાસાતી મેષ, કુંભ અને મીન રાશિને અસર કરે છે. સાડાસાતીને સામાન્ય રીતે સંઘર્ષનો સમય માનવામાં આવે છે, પરંતુ જાન્યુઆરી 2026માં એક ખાસ ગ્રહોની સંયોગ આ રાશિઓને લાભ કરાવી શકે છે.
મકર રાશિમાં બુધ અને સૂર્યનો સંયોગ બુધાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે. બુધ અને શુક્રના યુતિથી બનતો લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ ધન, સમૃદ્ધિ અને સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થવાની શક્યતા બનાવે છે. મંગળનું તેની ઉચ્ચ રાશિ મકરમાં ગોચર, રસપ્રદ પંચ મહાપુરુષ રાજયોગનું સર્જન કરશે. સૂર્ય અને શુક્રની યુતિ શુક્રાદિત્ય રાજયોગનું સર્જન કરશે અને સૂર્ય અને મંગળની યુતિ મંગલાદિત્ય રાજયોગનું સર્જન કરશે. શનિની રાશિમાં એકસાથે બનતા આ બધા રાજયોગો ખાસ ફળદાયી માનવામાં આવે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિમાં શનિની સાડાસાતીનો પ્રથમ તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. જાન્યુઆરી 2026માં બનેલો રાજયોગ મેષ રાશિને તેમની કારકિર્દીમાં અવરોધો દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે અને સરકારી કે વહીવટી ક્ષેત્રો તરફથી લાભ થવાના સંકેતો છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિમાં સાડાસાતીનો અંતિમ તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. શનિ કુંભ રાશિનો અધિપતિ હોવાથી આ જાતકો પર તેનો પ્રભાવ પ્રમાણમાં સંતુલિત રહે છે. મકર રાશિમાં બનેલો રાજયોગ કુંભ રાશિમાં ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ લાવી શકે છે. ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક યાત્રાની તકો મળશે. માનસિક તણાવ ઓછો થશે. વાહન કે મિલકત સંબંધિત યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિમાં સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે, જે સૌથી પડકારજનક માનવામાં આવે છે. જો કે, જાન્યુઆરીમાં બનેલો રાજયોગ મીન રાશિમાં રાહત લાવશે. નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે. તમને મિત્રો અને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિના સંકેતો છે અને કૌટુંબિક અને વ્યક્તિગત સંબંધો પણ વધુ સૌહાર્દપૂર્ણ બનશે.
