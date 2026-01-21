શનિની સાડાસાતીના હોય છે ત્રણ તબક્કા, બીજો હોય છે સૌથી ખતરનાક; જાણો હાલ કઈ રાશિ પર ચાલી રહી છે
Shani Sade Sati 2026: શનિની સાડાસાતીના કુલ ત્રણ તબક્કા હોય છે અને દરેક દબક્કાનો સમયગાળો અઢી વર્ષનો હોય છે. કહેવાય છે કે, શનિની સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો સૌથી વધુ ખતરનાક હોય છે. ચાલો જાણીએ હાલ શનિની સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો કઈ રાશિઓ પર ચાલી રહ્યો છે.
Shani Sade Sati Phases: જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ પર શનિની સાડાસાતી શરૂ થાય છે, ત્યારે તેમના જીવનમાં ખૂબ જ ઉથલપાથલ મચી જાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, સાડાસાતી હમેશા ખરાબ નથી હોતી. જો તમારી કુંડળીમાં શનિ શુભ સ્થિતિમાં વિરાજમાન છે, તો ઘણી વખત શનિની આ દશા શુભ પરિણામ આપે છે. આ ઉપરાંત સાડાસાતીના ત્રણ તબક્કામાં હોય છે અને તેનો દરેક તબક્કો અઢી વર્ષનો હોય છે. જેમાંથી બીજા તબક્કો સૌથી વધુ ખતરનાક માનવામાં આવે છે. હાલમાં કુંભ, મીન અને મેષ રાશિના જાતકો પર શનિની સાડાસાડી ચાલી રહી છે.
આ રાશિઓ પર ચાલી રહી છે શનિની સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો
હાલમાં મીન રાશિના જાતકો પર શનિની સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે, જ્યારે કુંભ રાશિના જાતકો પર તેનો છેલ્લો એટલે કે ત્રીજો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. જ્યારે મેષ રાશિના જાતકો પર સાડાસાતીનો પહેલો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે.
શનિની સાડાસાતીના દરેક તબક્કાનો પ્રભાવ
પહેલો તબક્કો: આ સાડાસાતીનો ઉદય તબક્કો હોય છે. જેમાં જાતકોને આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ તબક્કા દરમિયાન બિનજરૂરી ખર્ચ વધે છે અને માનસિક તણાવ પણ ખૂબ જ રહે છે.
બીજો તબક્કો: આ તબક્કાને આને ટોચનો તબક્કો પણ કહેવામાં આવે છે. આ તબક્કા દરમિયાન જાતકોને માનસિક, શારીરિક અને કૌટુંબિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ તબક્કામાં સંબંધોમાં તણાવ આવવાની સંભાવના રહે છે. સખત મહેનતનું ફળ ખૂબ જ ઓછું મળે છે અથવા ઘણી વખત તો બિલકુલ ફળ મળતું જ નથી. સ્વાસ્થ્ય નોંધપાત્ર રીતે બગડે છે.
ત્રીજો તબક્કો: આ સાડાસાતીનો છેલ્લો તબક્કો હોય છે, જેને અસ્ત તબક્કો અને ઢલતી સાડાસાતી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ તબક્કામાં શનિ જતાં-જતાં જાતકોને તેમની ભૂલો વિશે શીખવે છે અને પાછલા બે તબક્કા દરમિયાન થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરે છે. જો કે, આ તબક્કો અંતમાં ખૂબ જ ફાયદો જરૂર આપે છે.
સાડાસાતીના દુષ્પ્રભાવથી બચવાના ઉપાયો
શનિની સાડાસાતી દરમિયાન દરરોજ ભગવાન હનુમાનની પૂજા કરવી જોઈએ, કારણ કે શનિદેવે હનુમાનને વચન આપ્યું હતું કે તેઓ તેમના ભક્તોને ક્યારેય તકલીફ નહીં આપે. આવી સ્થિતિમાં દર શનિવારે હનુમાન ચાલીસા અથવા સુંદરકાંડનો પાઠ કરવાથી સાડાસાતીના ખરાબ પ્રભાવોને ઘણી હદ સુધી ઘટાડી શકાય છે.
શનિવારે છાયા દાન પણ જરૂર કરો. આ કરવા માટે એક વાટકીમાં સરસવનું તેલ લો અને તેમાં તમારો ચહેરો જુઓ અને પછી તે જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને દાન કરો.
શનિવારે સાંજે પીપળાના ઝાડ નીચે ચાર બાજુ સરસવના તેલનો દીવો પ્રગટાવો. એવું કહેવાય છે કે આ ઉપાય શનિની સાડાસાતીના પ્રભાવને પણ ઘટાડે છે.
