Shanidev: આ રાશિવાળાનો શનિની સાડાસાતીમાં વાળ પણ વાંકો થતો નથી! મળે છે અપાર સફળતા અને ધન-સંપત્તિ
Shani Sada Sati: શનિની સાડાસાતીથી ડરતા લોકોએ આ લેખ ખાસ વાંચવા જેવો છે. કારણ કે શનિની સાડાસાતી હંમેશા તમને પાયમાલ કરે તેવું નથી હોતું. જાણો કઈ સ્થિતિમાં અને કઈ રાશિવાળા માટે શનિની સાડાસાતી કમાલ કરી જાય છે?
શનિની સાડાસાતીનું નામ સાંભળીને જ લોકોને પરસેવો છૂટી જતો હોય છે. ગભરાઈ જાય છે. કારણ કે શનિદેવ વ્યક્તિના કર્મો પર સીધી નજર રાખતા હોય છે. જે લોકોની કુંડળીમાં શનિની અશુભ સ્થિતિ હોય તેમણે પણ આર્થિક, શારીરિક, માનસિક સમસ્યાઓ ભોગવવી પડે છે. કરિયર બરબાદ થઈ જાય છે. મુસીબતોના ટોપલા માથે ખડકાય છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે શનિની સાડાસાતી ફક્ત અશુભ નહીં પરંતુ શુભ ફળ પણ આપે છે. એટલું જ નહીં સાડા સાતીના સાડા સાત વર્ષ દરમિયાન વ્યક્તિ અનેક કષ્ટ ઝેલે છે જેના કારણે તેની પર્સનાલિટીમાં ઘણા સકારાત્મક ફેરફાર પણ આવે છે. પરિણામ સ્વરૂપે ત્યારબાદ તેને દરેક ક્ષેત્રે સફળતા મળતી હોય છે.
શનિ વિશે શું છે ભ્રામિક માન્યતા
શનિને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ન્યાયના દેવતા અને દંડાધિકારી ગણવામાં આવે છે એટલે કે તે મનુષ્યનો કર્મો પ્રમાણે ફળ આપે છે. ખોટા કામ કરનારાને દંડે છે. એ વાત સાચી છે કે જે વ્યક્તિ પર શનિની વાંકી દ્રષ્ટિ પડે તે રાતોરાત બરબાદ થઈ જાય છે. પરંતુ શનિ કર્મફળના દાતા છે અને સારા કર્મોનું શુભ ફળ પણ આપે છે. ખાડેથી સિંહાસને બેસાડે છે. આથી સાડાસાતી દરમિયાન ખોટું બોલવાનું, છળ કપટ કરવાનું, અસહાય લોકોનું અપમાન કરવાનું, ગરીબ નિર્દોષોનું શોષણ, મહિલા વૃદ્ધોના અનાદર, નશા જેવા ખોટા કામ ભૂલેચૂકે ન કરવા. આવા લોકો શનિને જરાય પસંદ નથી.
સાડા સાતીનો શું લાભ
શનિ એ ન્યાયની સાથે સાથે કર્મ, મહેનત અને અનુશાસનના પણ કારક દેવ છે. સાડાસાતી દરમિયાન શનિ ખુબ કષ્ટ આપે છે. પરંતુ જો વ્યક્તિ આ દરમિયાન અટક્યા વગર મહેનત કરે, સારા કામ કરે, અનુશાસનમાં જીવે, સારું આચરણ કરે તો તે આ સાડાસાતીમાંથી સોનાની જેમ તપીને બહાર નીકળે છે. તેની પર્સનાલિટીમાં અલગ નિખાર આવે છે. આ ખુબીઓ તેને મોટી સફળતા અપાવી શકે છે. શનિ તેની મહેનતનું ફળ તેને મોટી સફળતા કે ધન સમૃદ્ધિ તરીકે આપે છે. આથી સાડા સાતી પૂરી થયા બાદ વ્યક્તિ ખુબ સફળતા પણ મેળવી શકે છે.
પારકા પોતાનાની ઓળખ
સાડાસાતી દરમિયાન કરિયરમાં વિદ્નો, વારંવાર નિષ્ફળતા, આર્થિક તંગી, બીમારીઓ, સંબંધોમાં કડવાહટ વગેરે સામાન્ય રીતે આવતા હોય છે. સાડાસાતીના સમયે વ્યક્તિને પોતાના અને પારકાની ઓળખ થાય છે. અનેકવાર વ્યક્તિ લોકોના રૂક્ષ વ્યવહારથી નિરાશ થઈને અલગ થલગ થઈ જાય છે. તે પોતાના પર ફોક્સ કરે છે. પોતાના કામમાં મહેનત કરે છે. આ બધુ તેને મોટી સફળતા ઉપલબ્ધિ મેળવવામાં મદદ કરે છે.
કયા લોકોને મળે સાડાસાતીનો લાભ?
જ્યોતિષાચાર્યોના જણાવ્યાં મુજબ શનિદેવ એવા લોકોને ખુબ પ્રેમ કરે છે જે નીચે જણાવેલી બાબતોને અનુસરતા હોય છે....
- સાત્વિક જીવન જીવે છે, સારું કામ અને આચરણ કરે છે.
- ગરીબ-અસહાય લોકોને મદદ કરે છે.
- અનુશાસિત થઈને જીવન જીવે છે અને મહેનત કરે છે. આવા લોકોને શનિની સાડાસાતી દરમિયાન પણ ફાયદો મળે છે અને સાડાસાતી પૂરી થાય ત્યારે નોકરી-વેપારમાં પ્રગતિ, અપાર ધનસમૃદ્ધિ વગેરે ભેટ આપી જાય છે.
કઈ રાશિઓ માટે સાડાસાતી શુભ?
આ ઉપરાંત મકર, કુંભ, વૃષભ, તુલા રાશિવાળા માટે પણ સાડાસાતી શુભ રહે છે. મકર-કુંભના સ્વામી શનિ છે અને વૃષભ-તુલાના સ્વામી શુક્ર છે જે શનિના મિત્ર છે.
શનિના ઉપાય
સાડાસાતી દરમિયાન શનિની વિશેષ કૃપા મેળવવા માટે કેટલાક ઉપાય અજમાવી શકાય જેમ કે હનુમાનજીની વિશેષ પૂજા કરો. શનિદેવ બજરંગબલીના ભક્તોને ક્યારેય કષ્ટ આપતા નથી. આથી દર શનિવાર અને મંગળવારે હનુમાનજીના મંદિરે જાઓ. પીપળાના ઝાડ નીચે સરસવના તેલનો દીપક પ્રગટાવો. ગરીબોની મદદ કરો.
Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
