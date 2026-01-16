Prev
શનિની સાડાસાતીનો સામનો કરતી 3 રાશિઓને લાગશે લોટરી, 5 રાજયોગ આ જાતકોને ધનવાન બનાવશે

RajYoga in january 2026: શનિની સાડાસાતી ત્રણ રાશિઓ પર ચાલી રહી છે. વર્ષ 2026મા પણ આ રાશિઓ શનિદેવની ઝપેટમાં રહેશે પરંતુ જાન્યુઆરીમાં બની રહેલા રાજયોગ આ જાતકોને જોરદાર લાભ આપશે. હકીકતમાં શનિની રાશિ મકરમાં ચાર ગ્રહો ભેગા મળી ઘણા રાજયોગ બનાવી રહ્યાં છે, જે શનિની સાડાસાતીનો સામનો કરી રહેલી રાશિઓને ખૂબ લાભ આપશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 16, 2026, 11:44 AM IST

શનિ આ સમયે મીન રાશિમાં છે અને મેષ, કુંભ તથા મીન રાશિ પર સાડાસાતી ચાલી રહી છે. તો જાન્યુઆરી 2026મા શનિની રાશિ મકરમાં ચાર ગ્રહોની મિલન થઈ રહ્યું છે, જે ઘણા રાજયોગ બનાવશે. મકર રાસિમાં બુદ, શુક્ર, સૂર્ય અને મંગળની યુતિ થઈ છે.

મકર રાશિમાં બુધ અને સૂર્યની યુતિથી બુધાદિત્ય રાજયોગ, શુક્ર અને બુધની યુતિથી લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ, મંગળની ઉચ્ચ રાશિ મકરમાં ગોચર કરવાથી પંચ મહાપુરૂષ રાજયોગ, શુક્ર અને સૂર્યની યુતિથી શુક્રાદિત્ય રાજયોગ અને મંગળ તથા સૂર્યની યુતિથી મંગળાદિત્ય રાજયોગ બની રહ્યો છે. શનિની મકર રાશિમાં આ પાંચ રાજયોગથી ત્રણ રાશિના જાતકોને શુભ ફળ મળશે.

મેષ રાશિ
મેષ રાશિ પર સાડાસાતીનો પ્રથમ તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. જાન્યુઆરીમાં બની રહેલ રાજયોગ મેષ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં આવી રહેલા પડકારોને દૂર કરી રાહત આપશે. સમાજમાં તમારૂ માન-સન્માન વધશે. સરકારી ક્ષેત્રમાં લાભનો યોગ છે.

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિ પર સાડાસાતીનો ત્રીજો તબક્કો છે. કુંભના સ્વામી શનિ દેવ છે અને આ જાતકોને ઓછું કષ્ટ આપે છે. શનિની રાશિમાં બની રહેલ રાજયોગ કુંભ રાશિના જાતકોને સુખ-સુવિધા આપશે. ધાર્મિક યાત્રા પર જઈ શકો છો. માનસિક શાંતિ મળશે. ગાડી ખરીદવાની યોજના સફળ થશે.

મીન રાશિ
મીન રાશિ પર શનિની સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો છે, જે સૌથી કષ્ટદાયી માનવામાં આવે છે. પરંતુ જાન્યુઆરીમાં રાજયોગ મીન રાશિના જાતકોને ધનલાભ કરાવશે. કોઈ જરૂરી કામમાં મિત્રોનો સહયોગ મળી શકે છે. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. સંબંધમાં મધુરતા વધશે.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

RajYoga in january 2026rajyog in january 2026

