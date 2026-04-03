Shash Rajyog: રંકમાંથી રાજા બનાવી દે છે શનિનો શશ રાજયોગ, જાણો કુંડળીમાં ક્યારે અને કેવી રીતે બને છે?
Shash Rajyog: શશ રાજયોગને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અત્યંત શક્તિશાળી યોગ માનવામાં આવે છે. જાણો કુંડળીમાં તેનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય છે અને શશ યોગ બનવાથી જાતકના જીવનમાં કેવા પરિણામો પ્રાપ્ત થાય છે.
Shash Rajyog: શનિ ગ્રહને જ્યોતિષમાં ન્યાયના દેવતા કહેવામાં આવે છે. કુંડળીમાં તેમની સ્થિતિ જાતકના જીવન પર ઊંડી અસર કરે છે. તેમની શુભ સ્થિતિ જ્યાં રંકને રાજા બનાવી શકે છે, ત્યાં વિપરીત સ્થિતિમાં શનિ રાજાને રંક પણ બનાવી શકે છે. શનિ ગ્રહ કુંડળીમાં બેસીને અનેક યોગ પણ બનાવે છે અને તેમાંથી એક છે શશ રાજયોગ. જ્યોતિષમાં શશ રાજયોગને ખૂબ જ પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. તેની કુંડળીમાં હાજરી રંકને રાજા બનાવી શકે છે. આ યોગ ક્યારે અને કેવી રીતે બને છે, ચાલો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ.
શશ યોગ ક્યારે અને કેવી રીતે બને છે?
શનિનો શશ યોગ જો કોઈની જન્મકુંડળીમાં હોય છે, તો જીવનભર તેનો શુભ પ્રભાવ જાતકને મળે છે. બીજી તરફ શશ યોગ જો કુંડળીમાં ન હોય, ત્યારે પણ ક્યારેક ને ક્યારેક વર્ષફળમાં તેનું નિર્માણ ચોક્કસ થાય છે. એટલે કે તમારા જીવનના કોઈને કોઈ વર્ષમાં શશ યોગ તમારા જીવનને સુધારી શકે છે. ચાલો હવે જાણીએ કે શશ યોગ કેવી રીતે બને છે.
શશ યોગનું નિર્માણ
જ્યારે શનિ ગ્રહ કુંડળીમાં પોતાની રાશિઓ મકર અને કુંભ અથવા તેની ઉચ્ચ રાશિ તુલામાં બેઠા હોય અને કેન્દ્રના ભાવોમાં એટલે કે 1, 4, 7 અને 10માં સ્થિત હોય ત્યારે શશ રાજયોગનું નિર્માણ થાય છે. આ યોગ ત્યારે વધુ શક્તિશાળી બને છે જ્યારે શનિ પર અન્ય કોઈ ગ્રહની દ્રષ્ટિ ન હોય અને સાથે જ શનિ કુંડળીનો કારક ગ્રહ હોય.
શશ યોગના લાભ
કુંડળીમાં શશ યોગનું હોવું તમને જબરદસ્ત સફળતા અપાવે છે. આ યોગમાં જન્મેલી વ્યક્તિ ગરીબ પરિવારની હોવા છતાં પણ એક દિવસ રાજા બની શકે છે.
શશ યોગ બનવાથી વ્યક્તિ કુશળ રાજકારણી બની શકે છે. આવા લોકો સરકારી ક્ષેત્રોમાં પણ ઉચ્ચ હોદ્દા પર પહોંચી શકે છે.
વકીલાતના ક્ષેત્રમાં પણ તેમને સફળતા મળે છે. તેઓ જજ, વકીલ વગેરે બની શકે છે.
શનિનો શશ યોગ વ્યક્તિને લાંબુ આયુષ્ય અને સમાજમાં માન-સન્માન પણ અપાવે છે.
શશ યોગ સાથે જન્મેલી વ્યક્તિ મહેનતુ, શિસ્તપ્રિય અને સહનશીલ હોય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
