મકર સંક્રાંતિ બાદ આ જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે, શનિ બનાવશે પાવરફુલ રાજયોગ, અચાકન થશે ધનલાભ
Tri Ekadash Yog 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર મકર સંક્રાંતિ બાદ એટલે કે 15 જાન્યુઆરીએ શનિ-શુક્ર એકબીજાથી 60 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી ત્રીએકાદશ યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેવામાં ત્રણ રાશિના જાતકોને બમ્પર લાભ મળી શકે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મકર સંક્રાંતિનું પર્વ ફેરફારનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે, પરંતુ વર્ષ 2026ની સંક્રાંતિ બાદ એક દુર્લભ ખગોળીય ઘટના બનવાની છે. 15 જાન્યુઆરીએ ન્યાયના દેવતા શનિ અને સુખ-વૈભવના દાતા શુક્ર એકબીજાથી 60 ડિગ્રીના અંતરે આવી ત્રીએકાદશ યોગનું નિર્માણ કરશે. શનિ ગુરૂની રાશિ મીનમાં ઉપસ્થિતિ અને શુક્રની સાથે આ વિશેષ તાલમેલ 30 વર્ષ બાદ બની રહ્યો છે. આ શક્તિશાળી યોગના પ્રભાવથી કેટલાક જાતકોના જીવનમાં આર્થિક સમસ્યા દૂર થશે અને તેને કરિયરમાં એવી સફળતા મળી હશે, જેની કલ્પના પણ નહીં કરી હોય. આ વિશ્લેષણ ચંદ્ર રાશિના આધારે કરવામાં આવી રહ્યું છે. જાણો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 15 જાન્યુઆરી સવારે 11 કલાક 46 મિનિટ પર શનિ-શુક્ર એકબીજાથી 60 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી લાભ દ્રષ્ટિ એટલે કે ત્રીએકાદશ યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આ સમયમાં શુક્ર ધન અને શનિ મીન રાશિમાં બિરાજમાન હશે. બંનેના ગુરૂની રાશિમાં હોવાથી કેટલાક જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે.
મીન રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે શુક્ર-શનિનો ત્રિએકાદશ યોગ ઘણી દ્રષ્ટિએ ખાસ રહેવાનો છે. આ રાશિના જાતકોના આત્મબળ, અનુશાસનમાં વધારો થઈ શકે છે. આ સાથે તમારો વાણી અને વ્યવહાર પર કંટ્રોલ રહેશે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં ખૂબ લાભ થઈ શકે છે. તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલી મહેનતનું ફળ મળી શકે છે. આ સાથે વેપારમાં પણ લાભનો યોગ બની રહ્યો છે. તમને નવા ઓર્ડર, ડીલ મળી શકે છે. સંતાન તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. ઘર-પરિવારની સાથે સારો સમય પસાર થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોના જીવનમાં ધીમે-ધીમે ખુશીઓનું આગમન થશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે શનિ-શુક્રનો સંયોગ ખાસ રહેશે. આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે. આ રાશિના ત્રીજા ભાવમાં શનિ અને અગિયારમાં ભાવમાં શુક્ર બિરાજમાન છે. તેવામાં આ જાતકોના સાહસ, આત્મબળમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી મુશ્કેલી, સંઘર્ષમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં લાભ થશે. નિર્ણય ક્ષમતા મજબૂત થશે. તેવામાં ભવિષ્યને લઈને કોઈ સારો નિર્ણય કરી શકો છો. વિદેશ સાથે જોડાયેલા કાર્યોમાં સફળતા મળી શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકો માટે પણ આ સમય સારો છે.
મેષ રાશિ
શુક્ર-શનિનો આ યોગ તમારા આવક ભાવને સક્રિય કરશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા પૈસા અચાનક મળી શકે છે. આકસ્મિક ધનલાભનો યોગ બની રહ્યો છે. તેવામાં તમારી આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેવાની છે. આ સિવાય જે જાતકો રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યાં છે તેના માટે આ સમય ગોલ્ડન પીરિયડ સાબિત થશે. ભૌતિક સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પ્રોપર્ટી કે નવા સ્ટાર્ટઅપમાં રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો તમને સફળતા મળી શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકોની વાત કરીએ તો તે પોતાની કાર્યક્ષમતાથી બોસ, વરિષ્ઠ અધિકારીઓને પ્રભાવિત કરી શકે છે. તેવામાં બોનસ કે ઈન્સેન્ટિવ મળી શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
