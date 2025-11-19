Prev
Shani Shukra Yuti 2026: 30 વર્ષ બાદ બનશે શુભ સંયોગ, 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી જશે, પૈસાનો થશે વરસાદ

Shani Shukra Yuti 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોની યુતિનો પ્રભાવ વ્યક્તિના જીવન પર પડે છે. ખાસ કરી શનિ અને શુક્રની યુતિને શુભ માનવામાં આવે છે. નવા વર્ષ 2026માં લગભગ 30 વર્ષ બાદ શુભ સંયોગ બની રહ્યો છે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને લાભ થશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 19, 2025, 10:15 AM IST

Shani Shukra Yuti 2026: વર્ષ 2026મા મીન રાશિમાં શનિ-શુક્રની યુતિ બનવા જઈ રહી છે. 30 વર્ષ બાદ આવો યોગ બની રહ્યો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર વર્ષો બાદ બની રહેલા આ વિશેષ સંયોગથી ત્રણ રાશિના જાતકો પર વિશેષ કૃપા થશે. આ ત્રણ રાશિઓમાં વૃષભ, મકર અને મીન સામેલ છે. આ રાશિના જાતકોને ધન, કરિયર, રોકાણ, સંબંધ અને પ્રતિષ્ઠાના ક્ષેત્રમાં લાભ મળી શકે છે. શનિદેવ કર્મફળ દાતાનું પ્રતીક છે, જ્યારે શુક્ર એશ્વર્ય, સૌંદર્ય અને ભોગ-વિલાસનો કારક છે. બંનેના એક સાથે આવવાથી જીવનમાં સંતુલન અને પ્રગતિનો યોગ બની છે.

2026મા 30 વર્ષ બાદ બનશે ખાસ સંયોગ
જ્યોતિષીય પંચાંગ અનુસાર વર્ષ 2026મા શનિ અને શુક્રની યુતિ મીન રાશિમાં બની રહી છે. આ શુભ યંગો 30 વર્ષ બાદ બનશે. જ્યારે આ બંને ગ્રહ એક સાથે આવશે તો ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળશે.

શનિ અને શુક્રનો સંયુક્ત પ્રભાવ
મીન રાશિમાં શનિ-શુક્રની યુતિનો શુભ-અશુભ પ્રભાવ દરેક વ્યક્તિ પર પડે છે, જેમાં ત્રણ રાશિઓ વૃષભ, મકર અને મીન પર તેનો સીધો અને શુભ પ્રભાવ જોવા મળશે. આ જાતકોને 2026 સુધી સતત ધનલાભ, કરિયરમાં પ્રગતિ અને અટવાયેલા કામમાં સફળતા મળશે.

વૃષભ રાશિઃ કરિયર અને ધનમાં વધારો
શનિ-શુક્રની યુતિથી વૃષભ રાશિના જાતકોના બંધ કામ ઝડપથી પૂરા થશે. વેપારીઓ માટે આ સમય લાભદાયક સાબિત થશે. મોટા સોદા, વિદેશથી સંપર્ક અને નવા રોકાણથી લાભ થશે. કલા, મીડિયા અને ડિઝાઇન સાથે જોડાયેલા લોકોને નામ, પ્રતિષ્ઠા અને પૈસા મળશે. અટવાયેલા નાણા પરત મળવાની સંભાવના છે.

મકર રાશિઃ ભાગ્યનો સાથ મળશે
મકર રાશિના જાતકો માટે વર્ષ 2026 ભાગ્યશાળી સાબિત થશે. સરકારી કાર્યોમાં સફળતા, જમીન-સંપત્તિ સાથે જોડાયેલા મામલામાં લાભ અને પ્રમોશનનો યોગ બની રહ્યો છે. લગ્ન જીવનમાં મિઠાસ આવશે અને દાંપત્ય સંબંધ મજબૂત થશે. તમારા નિર્ણયની પ્રશંસા થશે અને કાર્યસ્થળ પર સન્માન વધશે.

મીન રાશિઃ ભાગીદારી અને કરિયરમાં મજબૂતી
મીન રાશિમાં યુતિ થવાને કારણે તેનો ઉચ્ચ લાભ આ રાશિના જાતકોને મળશે. જૂના રોકાણથી ફાયદો થશે, ભાગીદારીમાં વેપારમાં મોટા કોન્ટ્રાક્ટ મળી શકે છે. જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે. કરિયરમાં સ્થિરતા, પ્રમોશન અને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા વધવાનો યોગ છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

