1 ફેબ્રુઆરીથી આ રાશિઓનો 'ગોલ્ડન પીરિયડ' થશે શરૂ, શનિ-શુક્ર બનાવશે પૈસાનો વરસાદ કરાવે તેવો યોગ

Chalisa Yog: બહુ જલદી શુભ એવો ચાલીસા યોગ બનવાનો છે જેના કારણે કેટલીક રાશિના જાતકોને આર્થિક મોરચે સારો એવો ફાયદો થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 27, 2026, 10:55 AM IST

1 ફેબ્રુઆરીથી આ રાશિઓનો 'ગોલ્ડન પીરિયડ' થશે શરૂ, શનિ-શુક્ર બનાવશે પૈસાનો વરસાદ કરાવે તેવો યોગ

શનિ અને શુક્ર એકબીજાથી 40 ડિગ્રીના અંતરે જ્યારે બિરાજમાન થશે ત્યારે ચાલીસા યોગ બનશે. 1 ફેબ્રુઆરીથી બની રહેલો આ યોગ મહેનત અને ધૈર્યનું મહત્વ સમજાવે છે. જીવનમાં સ્થાયી ખુશીઓ આપે છે અને વ્યક્તિને શિસ્તમાં રહેતા પણ શીખવાડે છે. જ્યોતિષ મુજબ આ યોગથી 4 રાશિના જાતકોને સારો એવો ફાયદો થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા મજબૂત થશે. બિઝનેસમાં ખુબ ફાયદો થઈ શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે...

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને આ યોગ બનવાથી લાભ થઈ શકે છે. નવા સંબંધ બની શકે છે. પૈસા સંલગ્ન મામલે સફળતા મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી થશે. બિઝનેસમાં પણ બંપર ફાયદો થઈ શકે છે. 

કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે પણ આ યોગ સકારાત્મક રહી શકે છે. મહેનતનું ફળ મળશે. અટકેલા કામો પાર પડશે. જૂની સમસ્યાઓનો અંત આવશે. અધૂરી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં સમજી વિચારીને લીધેલા નિર્ણયો આર્થિક રીતે ફાયદો કરાવી શકે છે. 

તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોને કરિયર અને વેપારમાં નવી તકો મળશે. જે કામ લાંબા સમયથી અટકેલા હતા તે ફેબ્રુઆરીમાં પૂરા થઈ શકે છે. ઘરમાં માહોલ સારો રહેશે મહેનત રંગ લાવશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત થશે. 

મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે ચાલીસા યોગ લાભકારી નીવડી શકે છે. નોકરી અને બિઝનેસ સંલગ્ન પરેશાનીઓ દૂર થઈ શકે છે. પૈસાની કમી નહીં રહે. સમજી વિચારીને લીધેલા નિર્ણયો ફાયદો કરાવી શકે છે. નવી શરૂઆત થઈ શકે. 

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે ચાલીસા યોગ ભાગ્ય પલટી નાખનારો બની શકે છે. ફેબ્રુઆરીમાં નવી તકો મળશે. જવાબદારીઓ વધવાથી ફાયદો થઈ શકે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. વિદેશ જવાની તક મળી શકે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

