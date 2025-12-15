Prev
Shani Transit 2026: વર્ષ 2026 માં સોનાના પાયે ચાલશે શનિ, 3 રાશિઓને કરાવી શકે છે ભારે નુકસાન, રહેજો સતર્ક

Shani Transit 2026: વર્ષ 2026 માં શનિ દેવ 3 રાશિઓ માટે સોનાનો પાયો ધારણ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર શનિનો આ પાયો અશુભ ફળ આપે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ શનિથી વર્ષ 2026 માં કઈ રાશિઓએ સતર્ક રહેવાની જરૂર પડશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:13 AM IST

Shani Transit 2026: શનિદેવ આ સમયે મીન રાશિમાં બિરાજમાન છે. ગણતરીના દિવસોમાં વર્ષ 2025 પૂરું થશે અને 2026 ની શરૂઆત થશે. વર્ષ 2026માં પણ શનિ મીન રાશિમાં જ ગોચર કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર વર્ષ 2026 માં મીન રાશિમાં રહીને શનિ 3 રાશિઓ પર સોનાના પાયે ચાલશે. શનિ એક રાશિમાં ગોચર કરતાં કરતાં અલગ અલગ પાયા પણ ધારણ કરે છે. જેમાંથી સોનાનો પાયો પણ એક હોય છે. 

જ્યારે શનિ સોનાના પાયે ચાલે છે તો વ્યક્તિના જીવનમાં કષ્ટ અને સમસ્યાઓ વધે છે તેવું માનવામાં આવે છે. શનિ જ્યારે સોનાના પાયે ચાલે છે તો કાર્ય કરવા મુશ્કેલ થઈ જાય છે, વ્યક્તિને અલગ અલગ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે, વ્યક્તિની આર્થિક સ્થિતિ પણ બગડી શકે છે અને માનસિક ચિંતા પણ વધારે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ નવા વર્ષોમાં શનિ કઈ 3 રાશિઓ માટે સોનાનો પાયો ધારણ કરશે અને આ સમય દરમિયાન આ રાશિના લોકોએ કઈ સાવધાની રાખવી જરૂરી છે ? 

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના લોકો એ વર્ષ 2026 માં સતર્ક રહેવું પડશે. જો આ રાશિના લોકો સતર્ક ન રહે તો તેમને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે. વૃષભ રાશિના લોકો માટે શનિનો સોનાનો પાયો મુશ્કેલી ભર્યો સમય લાવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન અનેક પ્રકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઘર પરિવારના લોકોને કોઈને કોઈ વાતને લઈને વિવાદ થઈ શકે છે. ખર્ચામાં અચાનક વધારો થશે. લગ્નજીવનમાં પણ સમસ્યાઓ આવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન સતર્કતા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. 

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના લોકો માટે પણ શનિનો સોનાનો પાયો મુશ્કેલી સર્જી શકે છે. આ સ્થિતિમાં આ રાશિના લોકોએ વિશેષ સાવધાની રાખવી પડશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ પર અસર થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન કોઈ પર આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ ન કરવો. તેનાથી દગો મળી શકે છે. કોઈપણ કામમાં સફળતા મળવી મુશ્કેલ લાગશે કારણ કે મહેનત કર્યા પછી પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. આ વર્ષ દરમિયાન પાર્ટનરશીપમાં કાર્યો કરવામાં ધ્યાન રાખવું. 

મીન રાશિ

મીન રાશિના લોકો માટે પણ શનિનો સોનાનો પાયો નકારાત્મક વિચારને વધારનાર સાબિત થઈ શકે છે. આ વર્ષ દરમિયાન આત્મવિશ્વાસમાં ખામી સર્જાઈ શકે છે. અજાણ્યો ભય મનમાં વધે. કોઈ વિવાદ પણ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર બોસની નારાજગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. રોકાણ માટે અનુકૂળ સમય નથી. સ્વાસ્થ્ય પણ ખરાબ થઈ શકે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

