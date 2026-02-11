Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Shani Trayodashi 2026: વર્ષની પહેલી શનિ ત્રયોદશી પર આ 5 રાશિઓ જરૂર કરે આ વિશેષ ઉપાય, શનિની સાડાસાતી અને ઢૈય્યાથી મળશે રાહત

Shani Trayodashi 2026: જ્યારે ત્રયોદશી તિથિ શનિવારના દિવસે આવે છે, ત્યારે તેને શનિ ત્રયોદશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ તિથિ શનિ દોષ, સાડાસાતી અને ઢૈય્યા જેવા ગ્રહોના દુ:ખોથી મુક્તિ મેળવવા માટે શુભ હોય છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 11, 2026, 04:53 PM IST

Trending Photos

Shani Trayodashi 2026: વર્ષની પહેલી શનિ ત્રયોદશી પર આ 5 રાશિઓ જરૂર કરે આ વિશેષ ઉપાય, શનિની સાડાસાતી અને ઢૈય્યાથી મળશે રાહત

Shani Trayodashi 2026: વર્ષની પહેલી શનિ ત્રયોદશી 14 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ આવે છે. આ દિવસ એવા લોકો માટે ખૂબ જ ખાસ સાબિત થશે, જેમના પર શનિની સાડાસાતી અથવા શનિની ઢૈય્યા ચાલી રહી છે. તમને જણાવી દેએ કે, હાલમાં કુંભ, મીન અને મેષ રાશિના જાતકો પર શનિની સાડાસાતી ચાલી રહી છે, જ્યારે સિંહ અને ધન રાશિના જાતકો પર શનિની ઢૈય્યા ચાલી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે, શનિ ત્રયોદશીના દિવસે ક્યા ઉપયો કરવાથી આ રાશિના જાતકોને શનિ દોષથી રાહત મુક્તિ મળી જશે.

શનિની સાડાસાતી
શનિની સાડાસાતી જ્યારે પણ કોઈ જાતક પર શરૂ થાય છે, ત્યારે તેમના જીવનમાં ખૂબ જ ઉથલપાથલ મચી જાય છે. જો કે, હંમેશા સાડાસાતી ખરાબ નથી હોતી. જો કુંડળીમાં શનિ શુભ સ્થિતિમાં વિરાજમાન હોય છે, તો શનિની આ દશા શુભ પરિણામ આપે છે. નોંધનીય છે કે, શનિની સાડાસાતીના ત્રણ તબક્કામાં હોય છે. શનિની સાડાસાતીનો દરેક તબક્કો અઢી વર્ષનો હોય છે. આમાં શનિની સાડાસાતીની બીજા તબક્કો સૌથી ખતરનાક માનવામાં આવે છે. હાલમાં કુંભ, મીન અને મેષ રાશિના જાતકો પર શનિની સાડાસાડી ચાલી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શનિની ઢૈય્યા
શનિ ઢૈય્યાએટલે કે શનિની અઢી વર્ષની નાની પનોતી. જ્યારે પણ શનિ દેવ ગોચર કરીને કુંડળીમાં ચંદ્ર રાશિથી ચોથા કે આઠમા ભાવમાં ભ્રમણ કરે છે, ત્યારે તેને શનિની ઢૈય્યા કહેવાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન જાતકને માનસિક તણાવ, આર્થિક સમસ્યાઓ અને શારીરિક કષ્ટથી પરેશાન થાય છે, જો કે તે જાતકોના કર્મો પર પણ આધાર રાખે છે. હાલમાં સિંહ અને ધન રાશિના જાતકો પર શનિની ઢૈય્યા ચાલી રહી છે.

શનિ ત્રયોદશીના ઉપાયો 2026

  • શનિ ત્રયોદશીના દિવસે મંદિરમાં જઈને શનિ દેવની પૂજા કરો.
  • શનિ ચાલીસા અને હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો.
  • શનિ દેવની મૂર્તિ સામે સરસવના તેલ અથવા તલના તેલનો દીવો પ્રગટાવો.
  • કાળા કપડાં, કાળા શૂઝ, કાળો દોરો અથવા કાળા તલનું દાન કરો.
  • જરૂરતમંદોને ભોજન કરાવો.
  • પીપળાના ઝાડને પાણી અર્પણ કરો અને તેની પરિક્રમા કરો.
  • તમારો પડછાયો (છાયા) દાન કરો.
  • શનિ દેવને શમીના ફૂલો જરૂર ચઢાવો.
  • આ દિવસે શિવલિંગની પણ પૂજા જરીર કરવી જોઈએ. એવું કહેવાય છે કે, ભગવાન શિવની પૂજા કરનારાઓ પર શનિ દેવની વિશેષ કૃપા રહે છે.
  • આ ઉપરાંત પૂજા દરમિયાન મહામૃત્યુંજય મંત્રનો જાપ કરવાનું યાદ રાખો.
  • જો તમે શનિ ત્રયોદશી પર ઉપરોક્ત ઉપાયોનું પાલન કરશો, તો શનિની સાડાસાતી અથવા શનિ શનિ ઢૈય્યાની અસર ઓછી થવા લાગશે.

સોનું-ચાંદી ગમે તેટલા સસ્તા થાય..આ રાશિવાળાએ પહેરવાનું ટાળવું જોઈએ, જાણો કેમ? 

શનિવારે પડછાયો દાન કેવી રીતે કરવો?

  • તેના માટે એક વાટકીમાં સરસવનું તેલ લો.
  • પછી શાંત મનથી આ તેલમાં તમારા પડછાયાને જુઓ.
  • સાથે જ આ મંત્રનો જાપ કરો: ઓમ શનૈશ્ચરાય નમઃ.
  • ત્યારબાદ આ તેલને પાત્ર સાથે કોઈ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને અથવા શનિ મંદિરમાં દાન કરો.
  • દાન કર્યા પછી પાછળ ફરીને ન જુઓ. એવું કહેવાય છે કે શનિ દોષથી મુક્તિ મેળવવાનો આ સૌથી અસરકારક ઉપાય છે.

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Shani TrayodashiShani Trayodashi 2026Shani Trayodashi upayશનિ ત્રયોદશી 2026શનિ ત્રયોદશીના ઉપાય

Trending news