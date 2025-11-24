Prev
2026માં શનિ-રાહુની ચાલમાં મોટો ફેરફાર થશે, આ રાશિના જાતકોને સુખ-સંપત્તિ, યશ-કિર્તીમાં બંપર વધારો થશે! ગુપ્ત શત્રુઓ હારશે

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ વર્ષ 2026માં કર્મફળ દાતા શનિ અને માયાવી ગ્રહ રાહુની ચાલમાં મોટો ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 24, 2025, 03:08 PM IST

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ વર્ષ 2026માં અનેક નાના મોટા ગ્રહો રાશિ પરિવર્તન કરશે. જેમાં ન્યાયના  દેવતા શનિ અને માયાવી ગ્રહ રાહુના નામ પણ સામેલ છે. શનિદેવ માર્ચ અને એપ્રિલ મહિનામાં અસ્ત અને ઉદય થશે. જ્યારે રાહુ ગ્રહ કુંભમાંથી નીકળીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ બંને ગ્રહોની ચાલમાં ફેરફારથી કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. આ રાશિઓને આકસ્મિક ધનલાભના પણ યોગ છે. મન પ્રસન્ન રહેશે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...

મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે શનિ અને રાહુની ચાલમાં ફેરફાર લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે શનિ તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવ પર ઉદય થશે. જ્યારે રાહુ તમારી ગોચર કુંડળીના લગ્ન ભાવ પર ભ્રમણ કરશે. આથી આ સમય દરમિયાન તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. બેરોજગાર લોકોને નોકરીનો પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. માન સન્માન વધશે. જૂના રોકાણ કે ધન સંબંધિત મામલાઓમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. પરિવાર અને સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. પ્રયત્નોનું ફળ મળી શકે છે. 

તુલા રાશિ
શનિ અને રાહુની ચાલમાં ફેરફાર તુલા રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શનિ દેવ તમારી રાશિથી છઠ્ઠા સ્થાને તો રાહુ ગ્રહ ચતુર્થ સ્થાને ભ્રમણ કરશે. આથી આ સમય દરમિયાન તમને વાહન અને પ્રોપર્ટીની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આ સાથે જ તમને કોર્ટ કચેરીના કેસોમાં જીત મળી શકે છે. ગુપ્ત શત્રુઓ પર વિજય મેળવશો. કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ કે વ્યવસાયમાં લાભ મળશે. અચાનક ધનલાભના યોગ છે. તમે બુદ્ધિમાની અને સૂજબૂજથી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો યોગ્ય સમયે લેશો. જે લોકોનું કામ કાજ રિયલ એસ્ટેટ, પ્રોપ્રટી અને જમીન સંપત્તિ સંલગ્ન છે તેમને સારો એવો લાભ થઈ શકે છે. 

મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે શનિનો ઉદય અને રાહુનું ગોચર લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે શનિ તમારી રાશિથી કર્મ ભાવ પર ઉદય થશે. જ્યારે રાહુનું ગોચર અષ્ટમ ભાવે થશે. આથી આ સમય દરમિયાન તમને કામકાજમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. વેપારીઓને સારો એવો ધનલાભ થઈ શકે છે. નોકરીયાતોને પ્રમોશન અને ઈન્ક્રીમેન્ટનો લાભ મળી શકે છે. મહેનત રંગ લાવશે. મોટાલાભના રસ્તા ખુલશે. પરિવારમાં ખુશી અને ખુશહાલીનો માહોલ રહેશે. મિત્રો અને સહયોગીઓનું સમર્થન મળશે. પિતા સાથે સંબંધ મધુર  થશે. 

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

