ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

30 વર્ષ બાદ કર્મફળ દાતા શનિ ચાલશે ઉલ્ટી ચાલ, આ રાશિઓની બદલાશે કિસ્મત; પ્રમોશનની સાથે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Shani Vakri 2026: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, દંડનાયક શનિ જુલાઈથી ડિસેમ્બર દરમિયાન મીન રાશિમાં ઉલ્ટી ચાલ એટલે કે વક્રી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં આ ત્રણ રાશિઓના જાતકોને નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 29, 2026, 07:16 PM IST

Shani Vakri 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં શનિને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ માનવામાં આવે છે. તેને કર્મફળ દાતા, ન્યાયના દેવતા અને દંડનાયક જેવા નામોથી ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે શનિ દરેક વ્યક્તિને તેના કર્મો અનુસાર ફળ આપે છે. શનિ લગભગ અઢી વર્ષના અંતરાલમાં રાશિ પરિવર્તન કરે છે. આવી સ્થિતિમાં લગભગ 30 વર્ષ બાદ શનિએ ગુરુની રાશિ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. શનિ આ રાશિમાં જૂન 2027 સુધી રહેશે. આ સમય દરમિયાન શનિ કોઈને કોઈ ગ્રહ સાથે યુતિ અને દ્રષ્ટિ બનાવતો રહેશે, જેના કારણે શુભ અને અશુભ યોગનું નિર્માણ થશે. આ ઉપરાંત શનિની સ્થિતિ કોઈને કોઈ રીતે બદલાતી રહેશે. જૂન 2027 સુધી શનિ નક્ષત્રના પરિવર્તન સાથે અસ્ત, વક્રી, માર્ગીથી લઈ ઉદય થશે.

કર્મફળ દાતા શનિની સ્થિતિમાં બદલાવની અસર 12 રાશિઓના જીવન પર કોઈને કોઈ રીતે અવશ્ય જોવા મળશે. શનિ હાલમાં ગુરુની રાશિ મીનમાં વિરાજમાન છે. જ્યારે જુલાઈમાં આ જ રાશિમાં વક્રી થઈ જશે. શનિ ઉલ્ટી ચાલ ચાલવાથી તે એક ભાવ પાછળ રહેવાના પરિણામો પણ આપશે. આવી સ્થિતિમાં શનિનું વક્રી થવાથી 12 રાશિઓમાંથી આ ત્રણ રાશિઓના જાતકો વિશેષ લાભ મેળી શકે છે. શનિનું ઉલ્ટી ચાલ ચાલવાથી કઈ રાશિઓને સૌથી વધુ ફાયદો થઈ શકે છે. શનિ 27 જુલાઈના રોજ સવારે 1:25 વાગ્યે મીનમાં વક્રી થશે અને લગભગ 138 દિવસ આ સ્થિતિમાં રહ્યા પછી, 11 ડિસેમ્બરના રોજ સવારે 5:00 વાગ્યે માર્ગી થઈ જશે.

મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે શનિનું વક્રી થવું ખૂબ જ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિની ગોચર કુંડળીના બારમા ભાવમાં શનિ વિરાજમાન રહેશે.આ સાથે જ શનિની સાડાસાતીનો પ્રથમ તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં શનિનું વક્રી થવું બારમા ભાવ તેમજ અગિયારમા ભાવ માટે પરિણામો પ્રદાન કરશે. આ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં ખૂબ જ લાભ થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા કરિયરના વિલંબનો અંત આવી શકે છે. તેમને બિનજરૂરી ખર્ચાઓમાંથી પણ રાહત મળી શકે છે. કામ પર લાંબા સમયથી ચાલી આવતી સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્ય પર ધ્યાન આપી શકે છે, જેના કારણે પ્રમોશન અને પગારમાં વધારો થઈ શકે છે. શનિ તમારા ભૂતકાળના કાર્યોના આધારે તમને પુરસ્કાર આપશે.

કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિમાં શનિ નવમા ભાવમાં વક્રી થશે. આવી સ્થિતિમાં આ રાશિના જાતકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાના સપનાઓને સાકાર કરી શકે છે. તમે તમારા કાર્યથી નોંધપાત્ર રીતે પ્રેરિત થઈ શકો છો. આ સમયગાળો બિઝનેસ કરતા જાતકો માટે પણ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. તમે કોઈ યાત્રા પર નીકળી શકો છો, જેનાથી તમને સારી તકો મળી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલતા પડકારોનો પણ અંત આવી શકે છે. નવો બિઝનેસ અથવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આ સારો સમય છે. તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ વધુ ઝુકાવ ધરાવી શકો છો, જે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં તમારી રુચિ વધારી શકે છે. તમને કોર્ટ કેસોમાં સફળતા મળી શકે છે.

મકર રાશિ
શનિ મકર રાશિના ત્રીજા ભાવમાં વક્રી થવાનો છે. આ રાશિના બીજા ભાવમાં રાહુ વિરાજમાન છે. આવી સ્થિતિમાં આ રાશિના જાતકો માટે મિશ્ર પરિણામો લાવશે. આ રાશિના જાતકોને શિક્ષણ અને કરિયરમાં ખૂબ જ સારા પરિણામો જોવા મળી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરનારાઓને ખાસ સફળતા મળી શકે છે. નોકરીની ઘણી નવી તકો મળી શકે છે. આ ઉપરાંત વિદેશ જવાનું તમારું સપનું પણ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પણ સારી રહેશે. તમને અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમને તમારા પરિવાર તરફથી કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે.

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Shani Devshani gochar 2026shani vakri 2026શનિ ગોચરશનિ વક્રી 2026

