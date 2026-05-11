/શનિ 138 દિવસ સુધી ચાલશે ઉલટી ચાલ, આ 4 રાશિના લોકોના જીવનમાં થશે ઉથલપાથલ, કર્મોનું મળશે ફળ

Shani Vakri Rashifal : શનિ ટૂંક સમયમાં ઉલટી ચાલમાં ગોચર કરશે. જ્યારે શનિ વક્રી થાય છે, ત્યારે તે વધુ શક્તિશાળી બને છે અને વ્યક્તિને તેના ભૂતકાળના કાર્યોનું ફળ મળે છે. આ સમયે અટકેલા કાર્યોને ઝડપથી પુરા થાય છે.
Shani Vakri Rashifal : હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર, શનિ જુલાઈમાં લગભગ 138 દિવસ સુધી ઉલટી ચાલ ચાલશે. જ્યારે શનિ વક્રી હોય છે, ત્યારે તે વધુ શક્તિશાળી હોય છે અને વ્યક્તિઓને તેમના ભૂતકાળના કાર્યોનું ફળ મળે છે. જો તમારી રાશિ આ ગોચરથી પ્રભાવિત થઈ રહી છે, તો આ સમય તમારા જીવનમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન અને ઉથલપાથલનો અનુભવ થવાનો છે, ત્યારે આ રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે જાણીશું.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે આ સમયગાળામાં દોડધામનાળો રહેશે અને કામનો બોજ વધી શકે છે. ઓફિસમાં તમને એવું લાગશે કે કામ ક્યારેય સમાપ્ત થતું નથી. તમારા બોસ સાથે સંઘર્ષ કરવાને બદલે તમારું ધ્યાન તમારા કામ પર કેન્દ્રિત કરો. અટકેલા અથવા બાકી રહેલા કાર્યો હવે આખરે પૂર્ણ થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
તમને એવું લાગશે કે કાર્યો પૂર્ણ થવાની આરે હોવાથી અટકી રહ્યા છે. શનિ તમારી ધીરજની કસોટી કરશે. જો તમારા પૈસા ક્યાંક ફસાયેલા હોય કે રોકાયેલા હોય, તો તેને પાછા મેળવવા માટે નવેસરથી પ્રયાસ કરો, તમને સફળતા મળી શકે છે.
કન્યા રાશિ
તમને તમારા વિરોધીઓથી રાહત મળી શકે છે. તમારા માટે આ સમયગાળો નોંધપાત્ર રીતે રાહત અને દિલાસો આપનાર સાબિત થવાની શક્યતા છે. જો ઓફિસમાં કોઈ તમને સતત હેરાન કરી રહ્યું હોય, તો તેઓ હવે પોતાની મેળે જ પાછા ફરશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ખાસ કરીને, તમારા આહાર અને ખાવાની આદતો પ્રત્યે બેદરકારી ન રહો.
કુંભ રાશિ
આ સમય તમારા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો રહેશે. શનિ હાલમાં તમારી પોતાની રાશિમાં હોવાથી, તમે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તન અને ઉથલપાથલનો અનુભવ કરશો. તમને ભૂતકાળની ભૂલો યાદ આવશે અને તેમને સુધારવાની ઇચ્છા થશે. આ મોટા પરિવર્તનનો સમય છે. જો તમે તમારી જાતને સુધારવાનો પ્રયાસ કરશો, તો શનિ દેવ તમને ઉત્તમ પરિણામો આપશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.