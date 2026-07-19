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શનિની ઉલ્ટી ચાલ વધારશે મુશ્કેલીઓ! આ રાશિના જાતકોને થશે મોટું આર્થિક નુકસાન, વેપારીઓએ રહેવું પડશે સાવધ

ન્યાય અને કર્મફળ દાતા શનિ દેવ જ્યારે પોતાની ચાલ બદલે છે તો તમામ 12 રાશિઓના જીવનમાં તેની અસર પડે છે. શનિ જલ્દી વક્રી થવાના છે, જેની ખરાબ અસર કેટલાક જાતકો પર પડશે. આ જાતકોએ નોકરી-વેપારમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 19, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:36 AM IST
શનિની ઉલ્ટી ચાલ વધારશે મુશ્કેલીઓ! આ રાશિના જાતકોને થશે મોટું આર્થિક નુકસાન, વેપારીઓએ રહેવું પડશે સાવધ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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શનિની ઉલ્ટી ચાલ વધારશે મુશ્કેલીઓ! આ રાશિના જાતકોને થશે મોટું આર્થિક નુકસાન
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