/શનિની ઉલ્ટી ચાલ વધારશે મુશ્કેલીઓ! આ રાશિના જાતકોને થશે મોટું આર્થિક નુકસાન, વેપારીઓએ રહેવું પડશે સાવધ

27 જુલાઈએ શનિ વક્રી થશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પ્રમાણે શનિની ચાલ જ્યારે પણ ઉલ્ટી એટલે કે વક્રી હોય છે તો તેની અસર તમામ 12 રાશિઓ પર અલગ-અલગ રૂપથી પડે છે. મહત્વનું છે કે શનિ ન્યાયના દેવતા માનવામાં આવે છે અનેતેઓ વ્યક્તિને તેના કર્મ અનુસાર ફળ આપે છે, તેથી તેને કર્મફળ દાતા કહેવાય છે. શનિની વક્રી ચાલ આ 5 રાશિના જાતકોની પરેશાની વધારશે. આ રાશિના જાતકોના કારોબારી પર વિશેષ રૂપથી પ્રભાવ પડશે. તેને પોતાના વેપારમાં નુકસાન સહન કરવું પડે છે. એટલું જ નહીં આ રાશિના જાતકોએ કરિયરમાં પણ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે શનિ 11 ડિસેમ્બર 2026 સુધી વક્રી રહેશે. તેવામાં આ પાંચ રાશિના જાતકોએ સાવધાન રહેવું પડશે, સાથે શનિદેવના ા ઉપાય કરવા પડશે.
મિથુન રાશિ
શનિ વક્રી ચાલ મિથુન રાશિના કારોબારીઓ માટે સારી રહેશે નહીં. તેને વેપારમાં નુકસાન થઈ શકે છે. તેના કામ અટકી શકે છે. આ સમયે વેપાર સાથે જોડાયેલા કોઈ મોટા નિર્ણય લેવાથી બચો. રોકાણના મામલામાં પણ ઉતાવળ ભારે પડી શકે છે. નોકરી કરનાર લોકોના કામ બગડી શકે છે. ઓફિસમાં કામનું ભારણ વધી શકે છે.
સિંહ રાશિ
શનિની ઉલ્ટી ચાલ સિંહ રાશિના જાતકોના જીવન પર નકારાત્મક અસર પડશે. આ સમયે આર્થિક હાનિની સાથે સ્વાસ્થ્યનો પણ સાથ મળશે નહીં. સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી પરેશાની વધી શકે છે, તેથી સાવચેતી રાખો. નવા રોકાણ કે મોટા વ્યાપારિક સોદા થોડા સમય માટે ટાળી દેવા જોઈએ. આ દરમિયાન કોઈને ઉધાર આપવાથી બચો, કારણ કે પૈસા પરત મળવાની સંભાવના ઓછી છે.
કન્યા રાશિ
શનિ વક્રી કન્યા રાશિના જાતકોની મુશ્કેલીને વધારશે. કારોબાર અને કરિયરમાં ઘણા પ્રકારના પડકાર સામે આવી શકે છે. કોઈ કાગળ પર સહી કરતાં પહેલા તેને ધ્યાનથી વાંચો. તો કાર્યસ્થળ પર કર્મચારીઓ કે સહયોગીઓની સાથે તાલમેલ બગડી શકે છે, જેનો પ્રભાવ તમારા કામ પર પડશે. કન્યા રાશિના જાતકો આ સમયમાં કોઈ રોકાણ કરવાથી બચે અને પોતાના કરિયર પર ખાસ ધ્યાન આપે.
ધન રાશિ
શનિની વક્રી ચાલ ધન રાશિના જાતકો માટે શુભ પરિણામ લાવશે નહીં. તેણે કરિયર અને વેપાર બંનેમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઘર-પરિવારમાં પણ અશાંતિનો માહોલ રહેશે, જેનાથી માનસિક તણાવ વધી શકે છે. ધન રાશિના જાતકો કારોબારી પારિવારિક ભાવનાઓને પોતાના આર્થિક કાર્યોમાં વચ્ચે ન લાવે. તમારા કારોબાર અને નફાનું ધ્યાન રાખો અને પૈસા ઉધાર ન લો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું પણ ધ્યાન રાખો બાકી જૂની બીમારી પરેશાન કરી શકે છે.
મીન રાશિ
શનિ વક્રી ચાલ મીન રાશિના જાતકોના અંગત અને વ્યાવસાયિક જીવનમાં ઉથલ-પાથલ મચાવી શકે છે. વેપારમાં મંદીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો તમે કોઈ નવા સ્ટાર્ટઅપ કે વિસ્તારની યોજના બનાવી રહ્યાં છે તો અત્યારે બંધ કરી દો. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યામાં ખર્ચ થઈ શકે છે. આ સમયે તમારા કરિયર પર ધ્યાન આપો અને ઓફિસમાં મન લગાવી કકામ કરો બાકી તમારૂ પ્રમોશન અટવાઈ શકે છે.
શનિ દેવને પ્રસન્ન કરવાના ઉપાય