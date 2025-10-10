Diwali 2025: દિવાળી પર બની રહ્યા છે અતિ દુર્લભ યોગ, માં લક્ષ્મી વરસાવશે સોના-ચાંદીના સિક્કા, રાતોરાત અમીર બનશે આ લોકો
Diwali 2025 Shubh Yog: વર્ષ દિવાળી પર અતિ શુભ અને દુર્લભ યોગ બનવા જઈ રહ્યા છે. આ સમય દરમિયાન લક્ષ્મી પૂજા કરવાથી અનેકગણું વધારે ફળ મળશે. સાથે જ ગ્રહોની ચાલ પણ અપાર ધન-સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થવાના યોગ બનાવે છે.
Diwali 2025 Shubh Yog: આસો મહિનાની અમાસની તિથિ પર ધનના દેવી માં લક્ષ્મીની વિશેષ પૂજા કરવામાં આવે છે અને આ દિવસે દિવાળીનો મહાપર્વ ઉજવાય છે. આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબર 2025 અને સોમવારે છે. દિવાળી પર ગ્રહ નક્ષત્રોની બદલાયેલી ચાલના કારણે પણ કેટલાક શુભ યોગ બનશે. આ શુભ યોગોમાં લક્ષ્મી પૂજા કરવાથી અનેકગણું વધારે ફળ મળશે. તો ચાલો જાણીએ આ વર્ષે દિવાળી પર કયા કયા શુભ યોગ બનશે અને લક્ષ્મી પૂજાનું સૌથી શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત કયું છે.
દિવાળી 2025 શુભ યોગ
શનિ વક્રી યોગ
આ વર્ષે દિવાળી પર ન્યાયના દેવતા શનિ વક્રી સ્થિતિમાં હશે. આવો સંયોગ દુર્લભ હોય છે. આ વર્ષે શનિ દિવાળી પર વૃષભ, મિથુન સહિત કેટલીક રાશિઓને બંપર લાભ કરાવી શકે છે. દિવાળી પર શનિની વક્રી ચાલ અણધાર્યો ધન લાભ અને સફળતા મળે તેવા યોગ બનાવશે.
હંસ મહાપુરુષ યોગ
દિવાળીના દિવસે સુખ-સૌભાગ્યના દાતા દેવગુરુ બૃહસ્પતિ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં ગોચર કરશે. જેના કારણે હંસ રાજયોગ બનશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ અપાર ધન, સમ્માન, જ્ઞાન અને સફળતા આપનાપ હશે.
બુધાદિત્ય રાજયોગ
દિવાળીના 3 દિવસ પહેલા 17 ઓક્ટોબરે સૂર્ય તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. અહીં પહેલાથી જ બુધ બિરાજમાન છે જેના કારણે બુધાદિત્ય રાજયોગ બનશે. શુક્રની રાશિ તુલામાં બુધાદિત્ય રાજયોગ બનશે જે ધન, વિલાસતા, વૈભવ, સફળતા અપાવશે.
કલાત્મક યોગ
દિવાળીના દિવસે કન્યા રાશિમાં શુક્ર અને ચંદ્રની યુતિથી કલાત્મક યોગ બનશે. આ યોગ અપાર સુખ-સવિધા, માનસિક શાંતિ અને સંબંધોમાં પ્રેમ આપનાર હશે.
દિવાળી પર કઈ કઈ રાશિઓને થશે લાભ ?
દિવાળી પર ગ્રહ ગોચરના કારણે જે યોગ બનવાના છે તે 3 રાશિના લોકો માટે શુભ છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર દિવાળી 2025 વૃષભ, સિંહ અને કુંભ રાશિના લોકો માટે શુભ રહેવાની છે. આ રાશિના લોકોને અપ્રત્યાશિત ધન લાભ અને પ્રગતિ મળે તેવા યોગ છે.
દિવાળી પર લક્ષ્મી પૂજાનું શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત
અભિજિત મુહૂર્ત - 11:43 થી 12:28 સુધી
અમૃત કાળ - 01:40 થી 03:26
લક્ષ્મી પૂજા મુહૂર્ત - સાંજે 07:08 કલાકથી રાત્રે 08:18 સુધી
નિશીથ કાળ પૂજા - મધ્યરાત્રિએ 11:41 થી 12:31 સુધી
