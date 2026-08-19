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2027માં શુક્રની અત્યંત પ્રિય રાશિ પર શરૂ થશે શનિની સાડા સાતી, જાણો શું પડશે પ્રભાવ, દુષ્પ્રભાવથી બચવાના ઉપાય!

શનિદેવ જ્યારે પણ રાશિ બદલે છે ત્યારે કોઈને કોઈ રાશિ પર સાડા સાતી શરૂ થાય છે. 2027માં શનિદેવ મીન રાશિમાંથી મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને શનિના આ ગોચર સાથે જ શુક્રની પ્રિય રાશિ પર શરૂ થશે શનિની સાડા સાતી. જાણો કોણે સાવધાન રહેવાની જરૂર પડશે? 

Written ByViral Raval
Published: Aug 19, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:46 AM IST
2027માં શુક્રની અત્યંત પ્રિય રાશિ પર શરૂ થશે શનિની સાડા સાતી, જાણો શું પડશે પ્રભાવ, દુષ્પ્રભાવથી બચવાના ઉપાય!
Image Credit: AI Image Gemini

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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