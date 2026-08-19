/2027માં શુક્રની અત્યંત પ્રિય રાશિ પર શરૂ થશે શનિની સાડા સાતી, જાણો શું પડશે પ્રભાવ, દુષ્પ્રભાવથી બચવાના ઉપાય!

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિદેવ એ કર્મફળ દાતા, ન્યાયના દેવતા તરીકે ગણવામાં આવે છે. નવ ગ્રહોમાં એકમાત્ર શનિ એવા છે જેમને સાડા સાતી, ઢૈય્યા વગેરે મળેલા છે. સાડા સાતી શનિની એક એવી મહાદશા છે જેનો સામનો દરેક વ્યક્તિએ જીવનમાં ક્યારેક તો કરવો પડતો હોય છે. જ્યારે શનિ કુંડળીમાં ચંદ્રમાની સ્થિતિથી બારમાં, પ્રથમ અને દ્વિતિય ભાવમાં થઈને પસાર થાય થાય છે ત્યારે તે સમયગાળો શનીની સાડાસાતીનો કહેવાય છે.
સાડાસાતીના ત્રણ તબક્કા
શનિદેવની સાડાસાતીના ત્રણ તબક્કા હોય છે. દરેક તબક્કાનો સમયગાળો અઢી વર્ષનો હોય છે. સાડા સાતીના પહેલા તબક્કાને ઉદય ચરણ, બીજા ત બક્કાને ચરમ અવસ્થા અને ત્રીજા તબક્કાને અસ્ત ચરણ કહે છે. 2026મા મેષ રાશિના જાતકો પર તેનો ઉદય તબક્કો, મીન રાશિવાળા પર ચરમ અવસ્થા અને કુંભવાળા પર અસ્ત ચરણ ચાલુ છે. હવે આવનારા વર્ષ 2027માં શનિદેવ રાશિ પરિવર્તન કરશે અને ત્યારબાદ વૃષભ રાશિના જાતકો પર સાડા સાતીની શરૂઆત થશે. આ રાશિવાળાએ શું સાવધાની વર્તવી પડશે, જેનાથી શનિની આ દશાનો ખરાબ પ્રભાવ ન પડે તે ખાસ જાણો.
2027માં આ રાશિવાળા પર શરૂ થશે શનિની સાડાસાતી
3 જૂન 2027ના રોજ શુક્રની પ્રિય રાશિ વૃષભ પર સાડા સાતી શરૂ થશે. શનિ અને શુક્રમાં આમ તો મિત્રતાનો ભાવ છે. આથી આ રાશિનાજાતકો પર સાડા સાતીનો એટલો બધો ખરાબ પ્રભાવ જોવા નથી મળતો જેટલો અન્ય રાશિઓ પર જોવા મળે છે. પરંતુ આમ છતાં સાડા સાતી દરમિયાન કેટલાક પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જાણો વૃષભ રાશિવાળા માટે કેવો રહી શકે છે સાડા સાતીનો સમય?
વૃષભ રાશિ પર સાડા સાતીનો પ્રભાવ
સાડાસાતીની ખરાબ અસરોથી બચવા માટેના ઉપાય
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)