જબરા ભાગ્યશાળી છે આ રાશિવાળા, અશુભ યોગ પણ બંપર ફાયદો કરાવશે, જીવનમાં સુખના દિવસો આવશે

દશેરા બાદ 5 ઓક્ટોબરના રોજ શનિ અને બુધ આ યોગનું નિર્માણ કરશે. આ યોગ કેટલીક રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક પ્રભાવ પાડશે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...

કર્મફળના દાતા શનિ અને ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ 5 ઓક્ટોબરના રોજ ષડાષ્ટક યોગ બનાવશે. આ યોગ ગ્રહ એકબીજાથી છઠ્ઠા કે આઠમાં ઘરમાં હોય તો બનતો હોય છે. શનિ ગ્રહ બુધ સાથે મળીને આ યોગ બનાવશે. દશેરા બાદ આ યોગ બની રહ્યો છે. જે 3 રાશિના જાતકો માટે સારો રહેશે. તેમના જીવન પર તેનો સારો પ્રભાવ પડશે. આ 3 રાશિઓને કરિયરમાં પ્રગતિ થશે અને ધનલાભ થશે. 

ક્યારે બનશે ષડાષ્ટક યોગ?
શનિ અને બુધ ગ્રહ 5 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 6 વાગે એકબીજાથી 150 ડિગ્રી પર હશે. ત્યારે આ ષડાષ્ટક યોગ બનશે. હાલ બુધ ગ્રહ તુલા રાશિમાં બિરાજમાન છે. શનિ ગ્રહ મીન રાશિમાં છે. દશેરા બાદ બની રહેલો આ યોગ કઈ 3 રાશિના જાતકો માટે શુભ રહેશે તે ખાસ જાણો. સામાન્ય રીતે આ યોગની ગણતરી અશુભ યોગમાં થતી હોય છે. 

મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકોને શનિ બુધનો ષડાષ્ટક યોગ લાભકારી રહી શકે છે. જીવનથી નકારાત્મક પ્રભાવ દૂર થશે. આ સાથે તમારો સારો સમય પણ શરૂ થશે. ખર્ચાઓમાંથી રાહત મળી શકે છે અને  ભવિષ્ય માટે ધન બચાવી શકો છો. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં પણ સફળતા મળી શકે અને નોકરીમાં પ્રગતિ થશે. 

કર્ક રાશિ
શનિ અને બુધનો ષડાષ્ટક યોગ કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુભ રહી શકે છે. પ્રોપર્ટી સંલગ્ન મામલાઓમાં ગૂંચવાયેલા હશો તો તમને સફળતા મળી શકે છે. નવી પ્રોપર્ટી ખરીદી શકો છો. ઘર પરિવાર સાથે સારા સંબંધ રહેશે અને મન શાંતિ રહેશે. 

મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે સારો સમય રહેશે. વેપારમાં ખુબ લાભ થઈ શકે છે. આ સાથે આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કોઈ મોટો નિર્ણય લેવો હોય તો સમજી વિચારીને લો. 

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

