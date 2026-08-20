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શનિદેવની ચાલમાં મોટો ફેરફાર, આજથી આ રાશિવાળા માટે ઈચ્છાપૂર્તિનો સમય! લાઈફનો આવશે ટર્નિંગ પોઈન્ટ

Shani Nakshatra Pada Gochar: આજથી ન્યાયના દેવતા શનિદેવ પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરી રહ્યા છે. એક મહિનાથી ઉલ્ટી ચાલ ચલી રહેલા શનિદેવ 20 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ રેવતી નક્ષત્રમાં બીજા ચરણમાંથી પહેલા ચરણમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. આ ફેરફાર કેટલીક રાશિઓ માટે સારો સાબિત થઈ શકે છે. જાણો લકી રાશિઓ. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 20, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:22 AM IST
શનિદેવની ચાલમાં મોટો ફેરફાર, આજથી આ રાશિવાળા માટે ઈચ્છાપૂર્તિનો સમય! લાઈફનો આવશે ટર્નિંગ પોઈન્ટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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