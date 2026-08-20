/શનિદેવની ચાલમાં મોટો ફેરફાર, આજથી આ રાશિવાળા માટે ઈચ્છાપૂર્તિનો સમય! લાઈફનો આવશે ટર્નિંગ પોઈન્ટ

શનિદેવ એ ધીમી ગતિથી ચાલે છે અને કર્મો અનુસાર ફળ આપે છે. હાલ શનિદેવ મીન રાશિમાં છે અને અને 20 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ સાંજે 7.45 કલાકે રેવતી નક્ષત્રના બીજા ચરણમાંથી પહેલા ચરણમાં પ્રવેશ કરશે. શનિના આ નક્ષત્ર પદ ગોચરથી કેટલીક રાશિઓએ પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે તો કેટલાકને ફાયદો થઈ શકે છે. 9 ઓક્ટોબર 2026 સુધી શનિદેવ આ સ્થિતિમાં ગોચર કરશે અને ત્યારબાદ ઉત્તર ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ દરમિયાન કઈ કઈ રાશિના જાતકોના જીવન પર શનિદેવની કૃપા વરસી શકે છે તે ખાસ જાણો.
વૃષભ રાશિ
મિથુન રાશિ
તુલા રાશિ
મકર રાશિ
કુંભ રાશિ
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)