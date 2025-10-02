Sharad Purnima 2025: કઈ તારીખે ઉજવાશે શરદ પૂર્ણિમા ? જાણો ચંદ્રની પૂજા કરવાનું શુભ મુહૂર્ત
Sharad Purnima 2025: શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે ચંદ્ર સોળેકળાએ ખીલે છે. હિંદુ ધર્મમાં આ પૂનમનું વિશેષ મહત્વ છે. શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે ચંદ્ર દેવ, ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરવાની હોય છે.
Sharad Purnima 2025: સનાતન ધર્મમાં શરદ પૂર્ણિમાનું વિશેષ મહત્વ છે. માન્યતા છે કે આ દિવસે ધનના દેવી માં લક્ષ્મી સમુદ્ર મંથનમાંથી પ્રગટ થયા હતા. તેથી જો માં લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવા હોય તો તેમની પૂજા શરદપૂર્ણિમાના દિવસે ખાસ કરવી. આ સિવાય શરદ પૂર્ણિમાનો દિવસ વિશેષ એટલા માટે પણ છે કે આ દિવસે ચંદ્ર પોતાની સોળે કળાએ પરિપૂર્ણ રીતે ખીલે છે. આ દિવસે ચંદ્રની પૂજા કરવાની પણ માન્યતા છે. માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે ચંદ્રના પ્રકાશમાંથી અમૃત વરસે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ વર્ષે શરદ પૂર્ણિમા કઈ તારીખે આવે છે?
શરદપૂર્ણિમા 2025
શરદપૂર્ણિમા પંચાંગ અનુસાર 6 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ બપોરે 12.23 મિનિટથી શરૂ થશે અને 7 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ સવારે 9.16 મિનિટ સુધી રહેશે. કારણ કે શરદ પૂર્ણિમા રાત્રે પૂજા કરવામાં આવે છે તેથી 6 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ શરદપૂર્ણિમા મનાવવામાં આવશે.
શરદપૂર્ણિમાની પૂજાનું મુહૂર્ત
શરદપૂર્ણિમાને કોજાગરી પૂર્ણિમા પણ કહેવાય છે. મહારાષ્ટ્ર સહિત દક્ષિણ ભારતીય રાજ્યોમાં શરદ પૂર્ણિમાને કોજાગરી પૂર્ણિમા કહેવામાં આવે છે. આ વર્ષે શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે પૂજાનું શુભ મુહૂર્ત 11.45 થી શરૂ થશે અને મોડી રાત્રે 12.34 મિનિટ સુધી રહેશે. શરદપૂર્ણિમાની પૂજાનું મુહૂર્ત 49 મિનિટનું રહેશે. આ દિવસે ચંદ્રોદયનો સમય 6 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ 5.27 મિનિટનો રહેશે.
શરદપૂર્ણિમાની પૂજાની વિધિ
શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે સવારે જલ્દી જાગી જવું અને સ્નાન કરી વ્રત રાખવું. ચંદ્રોદય થાય એટલે વિધિ વિધાનથી ભગવાન વિષ્ણુ માતા લક્ષ્મી અને ચંદ્રદેવની પૂજા કરવી. રાત્રે ચંદ્રને અર્દ્ય આપવો. તેના માટે લોટામાં પાણી સાથે ચોખા, સફેદ ફૂલ, દૂધ ઉમેરવું. રાત્રે શુભ મુહૂર્તમાં માં લક્ષ્મીની પણ પૂજા કરવી અને ચંદ્રના પ્રકાશમાં ખીર રાખી દેવી. આ ખીરને બીજા દિવસે પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરવી.
આમ કરવાથી જીવનમાં અપાર સુખ-સમૃદ્ધિ આવે છે, ઘરમાં બરકત વધે છે, સૌભાગ્ય વધે છે અને બીમારીઓ દૂર થાય છે તેવું માનવામાં આવે છે.
