Sharad Purnima 2025: શરદ પૂનમની રાત્રે સાક્ષાત માં લક્ષ્મી ઉતરે ધરતી પર, ભુલથી પણ ન કરવી આ ભુલ, ખતમ થઈ જશે ઘરની બરકત
Sharad Purnima 2025: ઓક્ટોબર મહિનામાં માં લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો ખાસ મોકો શરદ પૂર્ણિમા છે. આ દિવસે માં લક્ષ્મી ધરતી પર સ્વયં ઉતરે છે અને ભક્તો પર ધન વરસાવે છે. તેથી શરદ પૂનમના દિવસે કેટલીક ભુલ ભુલથી પણ કરવી નહીં.
Sharad Purnima 2025: હિન્દુ ધર્મ શાસ્ત્ર અનુસાર ધનના દેવી માં લક્ષ્મી શરદ પૂર્ણિમાની તિથિ પર પ્રગટ થયા હતા. જ્યારે દેવતા અને દાનવોએ સમુદ્ર મંથન કર્યું હતું ત્યારે તેમાંથી અલગ અલગ રત્નો, ઝેર, અમૃત અને સ્વયં ધનના દેવી માં લક્ષ્મી પ્રગટ થયા હતા. જે દિવસે સમુદ્ર મંથનમાંથી લક્ષ્મીજી પ્રગટ થયા તે દિવસે શરદ પૂર્ણિમા હતી. શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે ચંદ્ર સોળે કળાએ ખીલે છે અને તેના પ્રકાશમાંથી અમૃત વર્ષે છે.
આ વર્ષે 6 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ શરદપૂર્ણિમા ઉજવાશે. માન્યતા છે કે શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે સ્વયં લક્ષ્મીજી ધરતી પર આવે છે અને ભક્તોને સુખ સમૃદ્ધિનો આશીર્વાદ આપે છે. તેથી જ આ દિવસે એવા કોઈ કામ કરવા નહીં જેનાથી લક્ષ્મીજી નારાજ થાય. નહીં તો આખા વર્ષ માટે ઘરમાં આર્થિક સમસ્યાઓ વધતી રહે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે કયા અશુભ કામ કરવાની મનાઈ હોય છે.
શરદપૂર્ણિમાના દિવસે ન કરો આ કામ
1. આમ તો કોઈ પણ દિવસે સૂર્યાસ્ત પછી ઝાડુ કરવાની મનાઈ હોય છે પરંતુ શરદપૂર્ણિમાના દિવસે આ ભૂલથી પણ કરવી નહીં. શરદપૂર્ણિમાના દિવસે રાત્રે કે સંધ્યા ટાણે જાડુ કરવામાં આવે તો લક્ષ્મીજી હંમેશા માટે નારાજ થઈ જાય છે.
2. શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે ચોખા દૂધ ખાંડ કોઈ પાસેથી ઉધાર લેવાનું કે દેવાનું ટાળવું જોઈએ. આ વસ્તુઓ કોઈને આપી કે કોઈ પાસેથી લેવી અશુભ ગણાય છે. ખાસ કરીને સૂર્યાસ્ત પછી આ વસ્તુઓનું દાન ન કરવું.
3. શરદપૂર્ણિમાના રોજ સૂર્યાસ્ત પછી કોઈની પાસેથી ધન ઉધાર લેવું પણ નહીં કે કોઈને ધન આપવું પણ નહીં. ધાર્મિક માન્યતા છે કે સૂર્યાસ્ત પછી ધન લેવા કે દેવાથી આર્થિક નુકસાનનો સામનો કરવો પડે છે.
4. માં અન્નપૂર્ણા માં લક્ષ્મીનું જ સ્વરૂપ છે. શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે અન્નનું અપમાન કરવું નહીં અને બનાવેલા ભોજનને બરબાદ કરવું નહીં, નહીં તો જીવનભર માટે અન્નની તંગીનો સામનો કરવો પડે છે.
5. માં લક્ષ્મી ત્યાં જ વાસ કરે છે જ્યાં સાફ-સફાઈ અને સ્વચ્છતા હોય. ખાસ કરીને ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર ગંદકી રાખવી નહીં. નહીં તો મા લક્ષ્મી દરવાજાથી જ પરત ફરી જાય છે અને ઘરમાં ગરીબી છવાઈ જાય છે.
