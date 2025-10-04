Sharad Purnima: શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે ગુપ્ત રીતે કરી લો આ કામ, ધનના ઢગલે બેસાડી દેશે માં લક્ષ્મી, એકાએક સર્જાશે ધન લાભના યોગ
Sharad Purnima 2025 Upay: આ વર્ષે 6 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ શરદ પૂર્ણિમા ઉજવાશે. આ વર્ષે શરદ પૂનમ પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ હશે. આ સંયોગનો પ્રતાપ એવો હશે કે જો કોઈ વ્યક્તિ પૂનમની રાત્રે આ કામ કરે તો રાતોરાત તેનું ભાગ્ય પલટી મારી શકે છે.
Sharad Purnima 2025 Upay: હિન્દુ ધર્મમાં શરદ પૂર્ણિમાના પર્વનું વિશેષ મહત્વ છે. આ દિવસ માં લક્ષ્મી અને ચંદ્રદેવની પૂજા કરવા માટે ખાસ ગણાય છે. જીવનમાં આર્થિક તંગી હોય કે વ્યક્તિ માનસિક પરેશાનીમાંથી પસાર થતી હોય તો શરદ પૂનમની રાત્રે કેટલાક વિશેષ અચૂક અને સરળ ઉપાય કરીને આ સમસ્યાઓથી મુક્ત થઈ શકે છે. શરદ પૂર્ણિમાને કોજાગરી પૂર્ણિમા પણ કહેવામાં આવે છે.
આ વર્ષે શરદપૂર્ણિમા 6 ઓક્ટોબર 2025 સોમવારના રોજ આવશે. જો શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે કેટલાક ઉપાય ચૂપચાપ કરી લેવામાં આવે તો ધન સંબંધિત સમસ્યાઓનો અંત આવી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આવા કેટલાક ઉપાયો વિશે.
ચંદ્ર નો મંત્ર જાપ અને અર્ધ્ય
શાસ્ત્ર અનુસાર શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે ચંદ્રના પ્રકાશમાંથી અમૃત વરસે છે. આ રાત્રે જો કોઈ વ્યક્તિ ચંદ્રને અર્ધ્ય આપે તો તેના પરિવારમાં સકારાત્મક ઉર્જાનો સંચાર થાય છે અને તેની ઉન્નતિ થાય છે. ચંદ્રની પૂજા કરવા માટે એક લોટામાં પાણી ભરી તેમાં ચોખા અને સફેદ ફૂલ ઉમેરી ચંદ્રને ચડાવવું. આ ઉપાય એકદમ સરળ છે પરંતુ અચૂક માનવામાં આવે છે. માનસિક સમસ્યાઓ રહેતી હોય તો વ્યક્તિએ ચંદ્ર દર્શન કરીને ઓમ શ્રીં શ્રીં ચંદ્રમસે નમઃ મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ.
ખીરનો ઉપાય
શરદપૂર્ણિમાની રાત્રે ચંદ્રના પ્રકાશમાં દૂધ અને ચોખા થી બનેલી ખીર માટીના વાસણમાં ભરીને રાખી દેવી. બીજા દિવસે સવારે પરિવારના દરેક સભ્યોને આ ખીર પ્રસાદ તરીકે આપી પોતે પણ ગ્રહણ કરવી. માન્યતા છે કે આ ખીર નો પ્રસાદ માનસિક શાંતિ આપે છે અને ઘરમાં બધા જ ઉપર માં લક્ષ્મીની કૃપા રહે છે.
લક્ષ્મી મંત્રનો જાપ
શરદ પૂર્ણિમાની રાત પવિત્ર રાત હોય છે, જો આ રાત્રે માં લક્ષ્મીના વિશેષ મંત્રોનો 108 વખત જાપ કરવામાં આવે તો શુભ પરિણામ મળી શકે છે.. તમે કોઈપણ લક્ષ્મી મંત્રનો જાપ 108 વખત કરી શકો છો. આ ઉપાય પણ કરવામાં એકદમ સરળ છે પરંતુ તે આર્થિક સમસ્યાથી છુટકારો અપાવી શકે છે. જે લોકો ઉપર કરજ વધારે હોય તેમણે આ ઉપાય ખાસ કરવો.
તુલસીનો ઉપાય
શરદપૂર્ણિમાની રાત્રે તુલસી સંબંધીત આ ઉપાય પણ કરી શકાય છે. પરંતુ ધ્યાન એ વાતનું રાખવું કે રાત્રે તુલસીનો સ્પર્શ કરવો નહીં તેનાથી માં લક્ષ્મી નારાજ થઈ જાય છે. તુલસીનો સ્પર્શ ન થાય તે રીતે જો શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે તુલસીજી પાસે ઘીનો દીવો કરવો. સાથે જ ઘરમાં સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ બની રહે તેવી કામના વ્યક્ત કરવી. આ કામ કરવાથી માતા લક્ષ્મી બધી જ કામનાઓની પૂર્તિ કરે છે તેવી માન્યતા છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
