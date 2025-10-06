Prev
શરદ પૂનમ પર આ 2 રાશિવાળાને બંપર ફાયદો થશે, માતા લક્ષ્મીની કૃપાથી ધનથી તિજોરીઓ છલકાશે

Sharad Purnima 2025 Zodiac Sign:  આજે શરદ પૂનમ છે અને આજનો દિવસ માતા લક્ષ્મી અને ચંદ્ર દેવની પૂજા માટે ખાસ હોય છે. આ વખતે શરદ પૂનમ બે રાશિના જાતકોને ખુબ ફળશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 06, 2025, 10:49 AM IST

પંચાંગ મુજબ આસો માસની પૂર્ણિમા આજે એટલે કે 6 ઓક્ટોબરે છે. આ દિવસે શરદ પૂનમની ઉજવણી થઈ રહી છે. શરદ પૂનમના દિવસે ચંદ્રમા સોળે કળાએ ખીલે છે. આ દિવસે માતા લક્ષ્મી અને ચંદ્રમાને પ્રસન્ન કરવા માટે ઉપાય કરવામાં આવે છે. શરદ પૂર્ણીમાનો દિવસ આ વખતે બે રાશિના જાતકો માટે લાભકારી રહેશે. શરદ પૂનમની રાતે ચંદ્ર રાશિ પરિવર્તન કરશે જે બે રાશિઓ માટે શુભ નીવડી શકે છે. 

શરદ પૂનમના દિવસે ચંદ્રનું રાશિ પરિવર્તન
શરદ પૂનમ પર રાતે 12.45 કલાકે ચંદ્ર ગ્રહ ગોચર કરશે. આ સમય દરમિયાન ચંદ્ર ગ્રહે કુંભ રાશિમાંથી નીકળીને મીન રાશિમાં ગોચર કરશે ત્યારબાદ ચંદ્ર 8 ઓક્ટોબરના રોજ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ રાશિ પરિવર્તનથી વૃષભ અને કુંભ રાશિને ફાયદો થશે. જાણો આ બે રાશિઓ વિશે. 

બે રાશિવાળાને લાભ

વૃષભ રાશિ
શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે વૃષભ રાશિના જાતકોને તગડો ફાયદો થશે. ચંદ્ર ગ્રહ રાશિ પરિવર્તનથી વૃષભ રાશિવાળા પર વિશેષ કૃપા વરસશે. માતા લક્ષ્મીની કૃપાથી આર્થિક પક્ષ મજબૂત થશે. તમે જીવનમાં ઊંચો મુકામ મેળવી શકશો. માતા લક્ષ્મીને ખીરનો ભોગ ચડાવો. 

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિવાળાનો શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે આર્થિક પક્ષ મજબૂત થશે. તમને ભૌતિક સુખની પ્રાપ્તિ થશે. તમારા અધૂરા કાર્યો પૂરા થશે અને રોકાણ કરવાથી લાભના યોગ છે. તમે આભૂષણ અને શેર માર્કેટમાં રોકાણ કરી શકો છો. શરદ પૂનમ પર કૃપા મેળવવા માટે ચંદ્રમાને ગંગાજળથી અર્ધ્ય આપો. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Sharad Purnima 2025lucky rashiBlessingsLakshmi Mataastrology

