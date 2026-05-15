/30 વર્ષ બાદ શનિ જયંતી પર બનશે દુર્લભ રાજયોગ, 3 રાશિવાળા નોટોમાં આળોટશે, કરિયરમાં લાગશે ચાર ચાંદ!

Shani Jayanti: શનિ જયંતી પર અત્યંત શુભ અને દુર્લભ રાજયોગ બની રહ્યો છે. ત્રણ દાયકા બાદ એવો સંયોગ બની રહ્યો છે જે ત્રણ રાશિવાળાને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે....
આવતી કાલે શનિ જયંતી છે અને આ દિવસે અનેક શુભ સંયોગ સાથે એક દુર્લભ રાજયોગ પણ બનશે. જે ફળદાયી રહે છે. શનિવારે 16મી મેના રોજ પંચાંગ જોઈએ તો આપણા ત્યાં એટલે કે ગુજરાતમાં તો વૈશાખ વદ ચૌદસ હશે પરંતુ દેશના ઘણા ભાગોમાં આ દિવસે જેઠ માસની અમાસ ઉજવાશે. આ તિથિ શનિ જયંતી તરીકે ઉજવાય છે. અમાસ અને તે પણ શનિવારનો યોગ અને આ સાથે જ દુર્લભ રાજયોગ બની રહ્યો છે જે ત્રણ દાયકા બાદ થઈ રહ્યું છે. વાત જાણે એમ છે કે શનિદેવને એક રાશિમાં ફરી આવતા 30 વર્ષ જેટલો સમય લાગે છે. આ વર્ષે શનિ અમાસ પર રાજયોગથી શનિ સાડાસાતીવાળી રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે. 16મી મેના રોજ સવારે 5:11 વાગ્યાથી લઈને 17મી મેના રોજ રાતે 1:30 વાગ્યા સુધી અમાસ રહેશે.
કયો રાજયોગ બનશે
શનિ પોતાની જ રાશિ કુંભમાં બિરાજમાન થઈને શશ મહાપુરુષ રાજયોગ બનાવશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં તેને ખુબ જ શક્તિશાળી અને સ્થિરતા આપનારો રાજયોગ ગણાવ્યો છે. આ દિવસે શનિ પીડિત અથવા શનિ કૃપા મેળવવા ઈચ્છતા લોકો ન્હાઈ ધોઈને દૈનિક ક્રિયા પતાવી સ્વચ્છ વસ્ત્રો ધારણ કરીને વૈદિક બ્રાહ્મણોના માર્ગદર્શનમાં શનિ જયંતીનું અનુષ્ઠાન કરાવી શકે છે. શનિદેવ ન્યાયના દેવતા છે. શનિ દેવ જ આપણને આપણા કર્મોનું ફળ આપે છે. જે લોકો પર શનિની સાડાસાતી, ઢૈય્યા, મહાદશા ચાલુ હોય તેમણે શનિ જયંતી પર સરસવનું તેલ ચડાવવું જોઈએ અને કાળ તલનું દાન કરો. ૐ शं शनैश्चराय नमः મંત્રનો 108 વખત જાપ કરો. જો ઘરની આસપાસ શનિ મંદિર ન હોય તો શિવલિંગની પૂજા કરો. શિવલિંગ પર સરસવનું તેલ અને કાળા તલ અર્પણ કરો. આ દિવસ શનિદેવની કૃપા મેળવવા અને કુંડળીમાં શનિ દોષોને શાંત કરવા માટે અત્યંત શુભ ગણવામાં આવે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિવાળા પર શનિની સાડાસાતીનો પહેલો તબક્કો છે. આ રાશિવાળાને કરિયરમાં નવી શરૂઆતની તક મળી શકે છે. નોકરીની શોધમાં હશો તો ગૂડ ન્યૂઝ મળી શકે છે. જો તમારો વેપાર હોય તો સાવધાની અને પૂરેપૂરી મહેનતથી આગળ વધતા રહો. કુંવારાને માંગા પણ આવી શકે છે. તણાવ ઘટશે અને લાભના યોગ બનશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકોને પણ શશ રાજયોગ સારું ફળ આપશે. તમે જે મહેનત કરી હશે અને અનુશાસનમાં રહ્યો છો તેનું તમને શનિ ફળ આપશે. આ રાશિના લોકોને વેપારથી લાભ થઈ શકે છે. તમારે નિર્ણય લેવામાં જો કે સાવધાની વર્તવી પડશે. ધન મામલે લાભના સંકેત છે. ઘણા સમયથી જે પરેશાનીઓ ઝેલતા હશો તે આ સમય દરમિયાન ઘટશે અને સકારાત્મક પ્રભાવ રહેશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિવાળા માટે શનિ જયંતી પર બનતા શશ મહાપુરુષ રાજયોગથી ફાયદાના યોગ છે. શનિદેવની વિશેષ કૃપા રહેશે. લાઈફમાં જે સમસ્યાઓ હતી તે શનિ જયંતી પર શનિની આરાધનાથી ઓછી થશે. કરિયરમાં સફળતા મળશે. નોકરીમાં સારા યોગ છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય સારો રહેશે. મેન્ટલીત મે સારું મહેસૂસ કરશો. સનિની સાડાસાતીનો આ અંતિમ તબક્કો છે તમારા માટે અને આગામી વર્ષે પૂરો થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)