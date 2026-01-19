Shiv Ji Ki Priya Rashi: આ 5 રાશિઓ પર હંમેશા રહે છે મહાદેવની કૃપા, હંમેશા મળે છે સુખ-સંપત્તિ અને સફળતા
Shiv Ji Ki Priya Rashi: મહાદેવ પોતાના ભક્તોને સુખ-સમૃદ્ધિના આશીર્વાદ આપે છે. આમ તો દરેક ભક્તો પર મહાદેવની કૃપા રહે છે, પરંતુ પાંચ રાશિઓ એવી છે, જે મહાદેવની પ્રિય રાશિઓ છે. દરેક સંકટમાં આ રાશિઓને મહાદેવ મદદ કરે છે.
Shiv Ji Ki Priya Rashi Kaun Si Hai: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં 12 રાશિઓનો ઉલ્લેખ છે. સાથે તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે દરેક રાશિના સ્વામી કોઈને કોઈ ગ્રહ છે. આ કારણે રાશિઓ પર દેવી-દેવતાઓની વિશેષ કૃપા રહે છે. ધર્મ શાસ્ત્રોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે દેવોના દેવ મહાદેવની કૃપા અને આશીર્વાર જેના પર હોય તેના જીવનમાં કોઈ દુખ અને સંકટ રહી જતું નથી.
મહાદેવ પોતાના ભક્તોને સુખ-સમૃદ્ધિ તથા ખુશીના આશીર્વાદ આપે છે. તામ તો ભોળેનાથના આશીર્વાદ દરેક ભક્ત પર રહે છે, પરંતુ કેટલીક રાશિઓ બગવાન શિવને પ્રિય છે અને આ જાતકો પર હંમેશા મહાદેવની કૃપા રહે છે. આવો જાણીએ ભગવાન શિવની પ્રિય રાશિઓ કઈ છે?
મેષ રાશિ
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ભગવાન શિવને મેષ રાશિ ખૂબ પ્રિય છે. આ રાશિના સ્વામી મંગળ દેવ છે. આ રાશિના જાતકો પર મહાદેવની કૃપા રહે છે. મેષ રાશિના લોકો જો ભોળેનાથની પૂજા કરે છે તો તેની બધી મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિ પણ ભગવાન શિવની પ્રિય રાશિમાં સામેલ છે. આ રાશિના સ્વામી પણ મંગળ દેવ છે. તેથી આ રાશિના લોકો મહેનતી માનવામાં આવે છે. ભગવાન શિવ તેનો સાથ આજીવન આપે છે. વૃશ્ચિક રાશિના લોકો દરેક સ્થિતિનો સામનો સાહસ સાથે કરે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોને ભગવાન શિવના વિશેષ આશીર્વાદ મળે છે. આ જાતકોને જીવનમાં સંપત્તિ અને સફળતા મળે છે. મકર રાશિના લોકોએ શિવને પ્રસન્ન કરવા માટે તેમની દરરોજ પૂજા કરવી જોઈએ.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિ પણ ભગવાન શિવની પ્રિય રાશિ છે. આ રાશિના લોકો દિલના સાચા હોય છે. તેણે ભગવાન શિવની કૃપાથી સફળતા માટે વધુ મહેનત કરવી પડતી નથી.
મીન રાશિ
ભગવાન શિવની પ્રિય રાશિઓમાં મીન રાશિ પણ સામેલ છે. આ રાશિના લોકો જીવનમાં ક્યારેય હતાશ થતાં નથી અને સફળતા માટે ભરપૂર પ્રયાસ કરે છે. તેથી ભગવાન શિવની કૃપા તેના પર રહે છે. તેના જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિની કમી ક્યારેય રહેતી નથી.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
