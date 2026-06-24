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નિર્જળા એકાદશી પર શિવ યોગનો શુભ સંયોગ, મેષ સહિત 5 રાશિના જાતકોને લાગશે લોટરી !

Shiv Yog : 25 જૂનના રોજ ગુરુ તેની ઉચ્ચ રાશિમાં રહેશે, જ્યારે ચંદ્ર ગુરુની સાપેક્ષમાં ચોથા ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી આ એક ઉત્તમ સંયોગ છે. તો આ દિવસે નિર્જળા એકાદશી સાથે શુભ શિવ યોગ પણ બની રહ્યો છે, જેના કારણે કેટલીક રાશિઓને નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 24, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:51 PM IST
નિર્જળા એકાદશી પર શિવ યોગનો શુભ સંયોગ, મેષ સહિત 5 રાશિના જાતકોને લાગશે લોટરી !
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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