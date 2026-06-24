/નિર્જળા એકાદશી પર શિવ યોગનો શુભ સંયોગ, મેષ સહિત 5 રાશિના જાતકોને લાગશે લોટરી !

Shiv Yog : 25 જૂનની કુંડળી દર્શાવે છે કે ચંદ્ર સ્વાતિ અને વિશાખા નક્ષત્રમાંથી ગોચર કરશે. વધુમાં આ ગુરુવારે ગુરુ તેની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાંથી ગોચર કરશે, જે શુભ હંસ રાજયોગ બનાવશે. દરમિયાન સૂર્યની સાપેક્ષમાં બીજા અને બારમા ભાવમાં ગ્રહોનું સ્થાન ઉભચારી યોગ બનાવશે. વધુમાં શુભ શિવ યોગ આ દિવસે નિર્જલા એકાદશી સાથે એકરુપ થાય છે. પરિણામે, ભગવાન વિષ્ણુ અને ભગવાન શિવના આશીર્વાદથી આ દિવસ આ 5 રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી રહેવાનો છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે 25 જૂન ખૂબ જ વ્યસ્ત દિવસ રહેવાની શક્યતા છે. તમને નવી કાર્ય-સંબંધિત જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે. નાણાકીય લાભના સંકેતો છે. વ્યવસાય અને કાર્યસ્થળમાં ભાગીદારી અને ટીમવર્ક નોંધપાત્ર લાભ આપશે. તમારું પારિવારિક જીવન પ્રેમ, ખુશી અને સહયોગથી ભરેલું રહેશે.
કર્ક રાશિ
ગુરુવારે કર્ક રાશિના જાતકોને તેમના જ્ઞાન અને અનુભવનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવાની તક મળશે. કામકાજમાં દિવસ અનુકૂળ રહેશે અને તમને તમારા સાથીદારો તરફથી અપેક્ષિત સહયોગ મળશે. તમને સુખ-સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થશે અને ભેટ મળવાની શક્યતા છે. તમારો ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ તરફ ઝુકાવ રહેશે અને તમે કેટલાક પુણ્ય કાર્યો કરી શકો છો.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને 25 જૂને અણધાર્યો લાભ મળી શકે છે. તમને તમારી મહેનત અને સારા નસીબ બંનેનો સંપૂર્ણ ટેકો મળશે. તમારી હોશિયારી અને રાજદ્વારી કુશળતા તમને તમારા વિરોધીઓને હરાવવામાં સક્ષમ બનાવશે. કાર્યસ્થળ પર, તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. સૂર્યનું અગિયારમા ભાવમાં ગોચર લાંબા ગાળાના લાભની સંભાવના બનાવે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે 25 જૂન આર્થિક રીતે ફાયદાકારક રહેશે. કર્ક રાશિના સ્વામી બુધ, ગુરુ અને શુક્ર સાથે યુતિ બનાવી રહ્યો છે, જેનાથી તમને લાભ થશે. તમારી કોઈ મોટી ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. કામમાં ગતિ આવશે અને અટકેલું કાર્ય ફરી શરૂ થઈ શકે છે. તમારું લગ્નજીવન રોમેન્ટિક રહેશે. મુસાફરીની પણ શક્યતા છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના લોકો માટે 25 જૂન તેમની બુદ્ધિ દ્વારા કાર્યસ્થળમાં લાભ મેળવવાનો દિવસ રહેશે. તમારી મૂંઝવણ અને ચિંતાઓનો ઉકેલ મળશે. સુખ-સુવિધાઓ મેળવવા માટે સંજોગો ઉભા થશે. તમારી રાશિના સંબંધમાં ભાગ્ય ગૃહમાં ચંદ્રનું ગોચર તમારા પિતા અને કૌટુંબિક વ્યવસાય દ્વારા લાભ લાવી શકે છે. તમને લાંબા ગાળાના રોકાણોનું ફળ મળશે. પ્રેમ સંબંધો ગાઢ બનશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.