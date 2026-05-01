બંગાળમાં ગ્રહો મોટો 'ખેલ' પાડશે! પરિણામો પહેલા જ ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી, એક્ઝિટ પોલ્સ પણ બાજુ પર?

Astro Prediction On West Bengal Election 2026: પશ્ચિમ બંગાળની વિધાનસભા ચૂંટણી આ વખતે ખુબ હાઈ પ્રોફાઈલ બની છે અને સમગ્ર દેશની નજર તેના પરિણામો પર છે. આ વખતે મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલ્સ તથા સટ્ટા બજાર સત્તા પલટાની આગાહી કરી રહ્યા છે ત્યારે ગ્રહ ગોચર પણ કઈક ખેલા થઈ જાય તેવા સંકેત આપે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: May 01, 2026, 12:03 PM IST
  • પશ્ચિમ બંગાળમાં મતગણતરી 4થી મેના રોજ થશે
  • અનેક એક્ઝિટ પોલ્સમાં ભાજપને વધુ સીટો મળે એવી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ
  • ગ્રહોની ચાલ બંગાળમાં મોટો ખેલ પડે તેવા સંકેત આપે છે

પશ્ચિમ બંગાળમાં બે તબક્કામાં મતદાન પૂરું થયું અને હવે પરિણામોની રાહ જોવાઈ રહી છે. 4થી મેના રોજ મતગણતરી થશે. તે પહેલા આવેલા મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલ્સમાં ભાજપની જીતનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે આ વખતે ટીએમસીએ સત્તામાંથી બહાર થવું પડે તેવું તારણોમાં આવ્યું છે. સટ્ટા બજારના આંકડાઓમાં પણ ભાજપ તરફી વલણ જોવા મળ્યું છે. ત્યારે આ બધા વચ્ચે ગ્રહોની ચાલ પણ બંગાળમાં મોટો ઉલટફેર જોવા મળે તેવા સંકેત આપે છે. એટલે કે બધી રીતે બંગાળમાં ખેલા થાય તેવા એંધાણ છે. 

પશ્ચિમ બંગાળ સહિત 4 રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં મતદાનની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ અને બધાના પરિણામ 4થી મેએ જાહેર થશે. પોલ્સથી માંડીને મીડિયા રિપોર્ટ્સ, સટ્ટા બજાર બધાની પોત પોતાની અટકળો છે. આ બધા વચ્ચે જ્યોતિષીય ગણતરીઓ પણ રાજકીય પારો વધારી રહી છે. 

પરિણામો પહેલા બુધનું મહાગોચર
જયપુરના જ્યોતિષાચાર્ય દિલીપ ગુપ્તાના જણાવ્યાં મુજબ 4 મે 2026ના રોજ પરિણામ આવે તેની બરાબર પહેલા બુધે 30 એપ્રિલ 2026 સવારે 7 વાગે ગોચર કરીને મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો. જ્યાં તેઓ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય સાથે યુતિ કરીને બુધાદિત્ય રાજયોગ બનાવી રહ્યા છે. પરિણામોની બરાબર પહેલા બુધનું ગોચર અને બુધાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ ચૂંટણી સમીકરણોમાં અચાનક  ફેરફારના સંકેત આપે છે. 

બદલાશે તસવીર
મેષ રાશિમાં  બુધનું ગોચર રાજકારણમાં તેજી, આક્રમકતા અને ફાસ્ટ ચેન્જિંગ નરેટિવ દર્શાવે છે. એટલે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં પરિણામો અંગે તસવીર ઝડપથી બદલાશે અને કાઉન્ટિંગના દિવસે તેની સીધી અસર જોવા મળશે. જ્યાં શરૂઆતી વલણો સાંજ સુધીમાં ઝડપથી બદલાતા જોવા મળી શકે છે. 

મોટો ખેલ પડી શકે
હાલ સૂર્ય મેષ રાશિમાં ઉચ્ચ અવસ્થામાં છે જે સત્તા પક્ષને ઉર્જા અને આત્મવિશ્વાસ આપે છે જ્યારે શનિની રાશિ કુંભમાં બેઠેલા રાહુ જનભાવનાઓમાં અચાનક બદલાવ અને છૂપાયેલા ફેક્ટરને સક્રિય કરે છે. આવામાં મતગણતરી દરમિયાન વારંવાર ઉતાર ચડાવ જોવા મળી શકે છે. એવી સંભાવના છે કે શરૂઆતી વલણો ભ્રામક રહે અને અંતિમ પરિણામ અલગ દિશામાં જાય. બધુ મળીને ગ્રહ દશાઓ અંતિમ સમયમાં પરિણામોને પ્રભાવિત કરે એવી સ્થિતિઓ થઈ રહી છે. 

જીતમાં ઓછું માર્જિન મોટી ગેમ કરશે
એક બાજુ કેટલાક પોલ્સમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં કાંટાની ટક્કર જોવા મળી રહી છે ત્યાં કેટલાક પોલ્સ ભાજપને મબહુમતી મળવાનો દાવો કરે છે. જ્યોતિષાચાર્ય દિલીપ ગુપ્તા મુજબ ગ્રહોની સ્થિતિ ઈશારો કરે છે કે આ વખતે પશ્ચિમ બંગાળમાં મુકાબલો ખુબ નીકટનો રહેશે. અનેક સીટોમાં ઓછું માર્જિન જીત હાર નક્કી કરી શકે છે. આ સાથે જ કોઈ એક પક્ષની સ્પષ્ટ લીડના સંકેત નબળા છે. આવામાં પશ્ચિમ બંગાળમાં મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે તેનો જવાબ ચોંકાવી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

