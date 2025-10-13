Shopping Astrology: સપ્તાહનો કયો દિવસ કઈ વસ્તુ ખરીદવા માટે શુભ અને કઈ વસ્તુ ખરીદવા માટે અશુભ જાણો
Shopping Astrology: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર અલગ અલગ વસ્તુઓ ખરીદવા માટે શુભ દિવસ અને અશુભ દિવસનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જો દિવસ અનુસાર વસ્તુની ખરીદી કરવામાં આવે તો તે વસ્તુ ફળે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ સપ્તાહના કયા વારે કઈ વસ્તુ ખરીદવાથી લાભ થાય.
Trending Photos
Shopping Astrology:હિન્દુ ધર્મમાં દરેક દિવસનું પોતાનું વિશેષ મહત્વ છે. દરેક દિવસ કોઈને કોઈ ગ્રહ અને દેવતા સાથે સંબંધિત હોય છે. તેથી જ ગ્રહ અને દેવતાની વિશેષ પૂજા કરવા માટે પણ દિવસનું મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. દિવસ અનુસાર વિશેષ પૂજા કરવાથી શુભ ફળની પ્રાપ્તિ ઝડપથી થાય છે. દિવસ અનુસાર સંબંધિત દેવી દેવતાની આરાધના પણ કરવામાં આવે છે. વાત જ્યારે ખરીદીની હોય ત્યારે પણ જો તમે દિવસને મહત્વ આપો તો ખરીદેલી વસ્તુથી શુભ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.
કહેવાનો અર્થ એ છે કે તમે દિવસ જોઈને વસ્તુની ખરીદી કરો છો તો તેનાથી વધારે લાભ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. તેનાથી વિરુદ્ધ જો તમે દિવસથી વિપરીત વસ્તુ ખરીદો છો તો તેનાથી સમસ્યાનો સામનો પણ કરવો પડી શકે છે. આવા દોષથી બચવા માટે કેટલીક વસ્તુઓ ખરીદવા માટે દિવસ અનુકૂળ છે કે નહીં તે વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. જેમકે શનિવારે લોઢાની વસ્તુ લેવાની મનાઈ હોય છે. આવી જ રીતે રવિવાર થી સોમવાર સુધીના દિવસોમાં પણ કઈ વસ્તુ ખરીદવી અને કઈ વસ્તુ ન ખરીદવી તે વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો ચાલો તમને જણાવીએ સપ્તાહનો કયો વાર કઈ વસ્તુ લેવા માટે શુભ હોય છે અને કઈ વસ્તુઓ લેવાનું ટાળવું જોઈએ.
રવિવાર
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર રવિવાર ભગવાન સૂર્ય અને સમર્પિત દિવસ છે. રવિવારે વાહન, અસ્ત્ર-શસ્ત્ર, ઘઉં, લાલ વસ્તુ, કાતર, પર્સ જેવી વસ્તુ ખરીદવી અત્યંત શુભ ગણાય છે. જો તમે નવું વસ્ત્ર પહેલીવાર પહેરવા માંગો છો તો રવિવારે પહેરી શકો છો.
સોમવાર
સોમવારે સફેદ રંગની વસ્તુઓ ખરીદવી શુભ ગણાય છે આ દિવસે ચોખા, દૂધ, દહીં, ખાંડ જેવા ખાદ્ય પદાર્થો ખરીદવા શુભ ગણાય છે. પરંતુ સોમવારે અનાજ અભ્યાસ સંબંધિત વસ્તુ કે રમતગમત સંબંધિત વસ્તુઓ ખરીદવાથી બચવું જોઈએ.
મંગળવાર
મંગળવાર ભૂમિપુત્ર મંગળને સમર્પિત છે. મંગળ ગ્રહ સંબંધિત આ દિવસે ભૂમિ અને ભવન ખરીદવું શુભ ગણાય છે. જોકે મંગળવારે ભૂમિ ખોદવાનું કાર્ય કરવું અશુભ ગણાય છે. આ સિવાય દૂધથી બનેલી વસ્તુ, ચામડાની વસ્તુઓ, લાકડા, દારૂ જેવી વસ્તુઓ મંગળવારે ખરીદવી નહીં. મંગળવારે કોઈ પાસેથી ઉધાર રૂપિયા પણ લેવા નહીં.
બુધવાર
બુધવારનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે. બુધવારના દિવસે નિર્માણ કાર્ય કરવું, બેન્ક સંબંધિત કાર્ય કરવા, નવા કપડાં પહેરવા અને કોઈને ધન આપવું હોય તો આ દિવસ શુભ ગણાય છે.
ગુરૂવાર
ગુરૂવારનો દિવસ ભગવાન વિષ્ણુ અને બૃહસ્પતિને સમર્પિત છે. ગુરુવાર લગભગ બધા જ કાર્ય કરવા માટે શુભ ગણાય છે આ દિવસે કરેલા કાર્યોનું શુભ પરિણામ મળે. આ દિવસે શિક્ષણ સંબંધિત કાર્ય, ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કે યાત્રા કરવામાં આવે તો તે સફળ રહે છે.
શુક્રવાર
શુક્ર ગ્રહ અને લક્ષ્મીજીને સમર્પિત શુક્રવાર પણ લગભગ દરેક કાર્ય માટે શુભ છે. શુક્રવાર નવા કપડાં પહેરવા માટે ઉત્તમ દિવસ છે. શુક્રવારનો દિવસ કલા, સંગીત અને સૌંદર્ય સંબંધિત વસ્તુઓ ખરીદવા માટે પણ શુભ ગણાય છે.
શનિવાર
શનિવારનો સ્વામી ગ્રહ શનિદેવ છે. આ દિવસે કોર્ટ-કચેરી સંબંધિત કાર્ય કરવામાં આવે તો વિજય પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના વધી જાય છે. પરંતુ શનિવારે લોઢું, ચામડાની વસ્તુ, મીઠું, તેલ, પેટ્રોલ જેવી વસ્તુઓ ખરીદવાથી બચવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે