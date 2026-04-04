Garud Puran Rules: મરેલા વ્યક્તિના સામાનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે નહીં? જાણો ગરુડ પુરાણના નિયમો
Garud Puran Rules: જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે તેની યાદો અને સામાન રહે છે. ગરુડ પુરાણ અનુસાર, મૃતકના કપડાં, ઘરેણાં, પગરખાં અથવા વાસણોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે નહીં, ચાલો આ લેખ દ્વારા જાણીએ.
Garud Puran Rules: જ્યારે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે તેમની યાદો આપણી સાથે રહે છે. આવા સમયે, લોકો ઘણીવાર તેમના કપડાં, ઘરેણાં અથવા અન્ય સામાનનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરે છે. જો કે, હિન્દુ શાસ્ત્ર ગરુડ પુરાણ અનુસાર, મૃત્યુ પછી આવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ સાવધાની સાથે કરવો જોઈએ.
મૃત્યુ અને આત્માની યાત્રા
ગરુડ પુરાણ સમજાવે છે કે મૃત્યુ પછી, આત્મા એક નવી યાત્રા શરૂ કરે છે. આ સમય દરમિયાન, આત્મા તેના જીવન અને સંબંધોને લગતી વસ્તુઓ સાથે જોડાયેલ રહે છે. જો આપણે મૃતકના સામાનનો ઉપયોગ ચાલુ રાખીએ, તો આ આસક્તિ આત્માને સમાપ્ત થવામાં સમય લાગી શકે છે અને શાંતિમાં અવરોધ લાવી શકે છે.
મૃતક વ્યક્તિના કપડાંનો ઉપયોગ
કપડાં ફક્ત પહેરવા માટે નથી, તેમાં મૃતકની ભાવનાત્મક ઊર્જા અને પ્રભાવ પણ હોય છે. મૃતકના કપડાં પહેરવાથી માનસિક અસ્વસ્થતા થઈ શકે છે. તેથી, કપડાં પર ગંગાજળ છાંટવાની અને જરૂરિયાતમંદોને દાન કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આનાથી આત્માને શાંતિ મળે છે અને આગામી જીવન તરફ પ્રગતિ થાય છે.
ઘરેણાં અને આભૂષણો માટેના નિયમો
ઘરેણાં શરીર સાથે સંપર્કમાં રહે છે અને વ્યક્તિની ઉર્જા વહન કરે છે. મૃતકના ઘરેણાં પહેરવા અયોગ્ય માનવામાં આવે છે. જો કે, જો કોઈએ તેમના જીવનકાળ દરમિયાન ઘરેણાં ભેટમાં આપ્યા હોય, તો તેને પહેરવું ખોટું નથી. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, ઘરેણાંને સ્મૃતિચિહ્ન તરીકે સાચવવાનું વધુ સારું માનવામાં આવે છે.
ઘડિયાળો, પગરખાં અને વાસણોનું મહત્વ
ઘડિયાળો: જીવન અને સમય સાથે સંકળાયેલ માનવામાં આવે છે, મૃતક વ્યક્તિની ઘડિયાળ પહેરવાથી જીવનમાં અવરોધો આવી શકે છે.
પગરખાં: પૃથ્વી તત્વ સાથે સંકળાયેલા, તેને પહેરવાથી નકારાત્મક ઉર્જા વધી શકે છે.
વાસણો: આમાં ખોરાક અને જીવન સાથે સંકળાયેલી સૂક્ષ્મ ઉર્જા હોય છે, જે ઘરના વાતાવરણને અસર કરી શકે છે.
પલંગ બદલવો કેમ મહત્વપૂર્ણ છે?
મૃતકનો પલંગ પણ બદલવો જોઈએ. નવા પલંગનો ઉપયોગ કરવાથી આત્માને શાંતિ મળે છે અને તે આગામી જીવનમાં વધુ સરળતાથી આગળ વધી શકે છે.
પિતૃ દોષ અને ધાર્મિક માન્યતાઓ
ગરુડ પુરાણમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે નિયમોનું પાલન ન કરવાથી પિતૃ દોષ થઈ શકે છે. આનાથી જીવનમાં માનસિક, નાણાકીય અને કૌટુંબિક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. આ માન્યતા ધાર્મિક માન્યતાઓ પર આધારિત છે, પરંતુ તેનો હેતુ માનસિક શાંતિ અને પરંપરા પ્રત્યે આદરને પ્રોત્સાહન આપવાનો પણ છે.
માનસિક દ્રષ્ટિકોણ
આ માન્યતાઓનું એક વ્યવહારિક પાસું પણ છે. જ્યારે આપણે મૃતકના સામાનનો વારંવાર ઉપયોગ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે તેમના દુઃખ અને યાદોમાં ફસાઈ જઈએ છીએ. આ માનસિક સંતુલનને ખલેલ પહોંચાડી શકે છે. નિયમોનું પાલન કરવાથી આપણને ભાવનાત્મક રીતે આગળ વધવામાં અને જીવનમાં નવી શરૂઆત કરવામાં મદદ મળે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
