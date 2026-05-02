શું મૃત વ્યક્તિના પલંગ પર સૂવું જોઈએ? જાણો મૃતકની કઈ 3 વસ્તુનો ઉપયોગ ક્યારેય ન કરવો
Garud Purana: ગરૂડ પુરાણમાં જીવન, મૃત્યુ અને ત્યારબાદ થનારી ઘટનાઓનું વિસ્તૃત વર્ણન મળે છે. હિંદુ ધર્મમાં મૃત્યુ બાદ ઘણા નિયમો અને મર્યાદાનું પાલન ફરજીયાત માનવામાં આવ્યું છે. તેમાંથી એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન છે કે શું મૃત વ્યક્તિના પલંગ કે તેના દ્વારા ઉપયોગ કરેલી વસ્તુોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? ગરુડ પુરાણ અનુસાર મૃત્યુ બાદ શરીર પંચતત્વમાં વિલીન થઈ જાય છે, પરંતુ આત્માનું જોડાણ ભૌતિક વસ્તુઓથી તત્કાલ સમાપ્ત થતું નથી.
શું મૃત વ્યક્તિના પલંગ પર સૂવુ જોઈએ?
ગરૂડ પુરાણમાં ઉલ્લેખ છે કે વ્યક્તિને પોતાની પ્રિય વસ્તુો ખાસ કરી પોતાના પલંગ અને કપડા સાથે લગાવ હોય છે. માન્યતા છે કે મૃત્યુ બાદ પણ થોડા સમય સુધી સુક્ષ્મ રૂપમાં આત્મા પોતાના ઘર અને તે વસ્તુઓની આસપાસ વિચરણ કરે છે જે તેને પ્રિય હતી. જો કોઈ જીવિત વ્યક્તિ મૃત વ્યક્તિના પલંગનો ઉપયોગ કરે છે તો તેણે કેટલીક સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
નકારાત્મક ઉર્જાઃ મૃત્યુ સમયે શરીરમાંથી નીકળતી ઉર્જા અને બીમારીના અંશ (જો મૃત્યુ લાંબી બીમારીથી થયું હોય) પલંગમાં સમાહિત થઈ શકે છે. તેના પર સૂતેલી વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક શાંતિ પર પ્રતિકૂળ પ્રભાવ પડી શકે છે.
આત્માનો મોહઃ જો આત્માનો મોહ પોતાની વસ્તુઓમાં બનેલો રહે છે, તો જીવિત વ્યક્તિ દ્વારા તે વસ્તુનો ઉપભોગ કરવા પર આત્માને કષ્ટ થઈ શકે છે કે તે એ વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થઈ શકે છે.
ખરાબ સપના અને અશાંતિઃ ગરૂડ પુરાણ અનુસાર મૃતકના પલંગ પર સૂવાથી વ્યક્તિને ડરામણા સપના આવી શકે છે કે તેને માનસિક અશાંતિ લાગી શકે છે.
મૃત્યુ પામેલી વ્યક્તિની વસ્તુનું શું કરવું?
શાસ્ત્રોમાં વિધાન છે કે મૃત્યુ બાદ સૂતક કાળ (10થી 13 દિવસ) દરમિયાન સાવધાની રાખવી જોઈએ.
દાન કરોઃ ગરૂડ પુરાણ અનુસાર મૃતક દ્વારા ઉપયોગ કરેલ પલંગ, કપડા અને અન્ય પ્રિય વસ્તુનું દાન કરી દેવું જોઈએ. આમ કરવાથી આત્માનો મોહ ભંગ થાય છે અને તેને પરલોકની યાત્રામાં સુગમતા થાય છે.
શુદ્ધિકરણ કરાવોઃ જો વસ્તુઓ ખુબ કિંમતી છે અને તેને ફેંકવી કે દાન કરવું સંભવ ન હોય, તો સૂતક કાળ સમાપ્ત થયા બાદ તેને ગંગાજળથી શુદ્ધ કરવી જોઈએ. પરંતુ પલંગના મામલામાં નવો લેવો શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યું છે.
અંતિમ સંસ્કારના નિયમઃ ઘણી પરંપરાઓમાં મૃત્યુ બાદ ઉપયોગ થનાર જૂના કપડા અને બેડને સ્મશાનમાં છોડી દેવામાં આવે છે કે તેને સળગાવી દેવામાં આવે છે, જેથી નકારાત્મકતા સમાપ્ત થઈ જાય.
મૃત્યુ પામેલી વ્યક્તિની કઈ ત્રણ વસ્તુનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ?
કહેવામાં આવે છે કે મૃત્યુ પામેલી વ્યક્તિના કપડા, ઘરેણા અને ઘડિયાળનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. કપડા અને ઘરેણા એવી વસ્તુ છે, જેનાથી હંમેશા વ્યક્તિનો લગાવ રહે છે.
હિંદુ માન્યતાઓ અનુસાર મૃત્યુ માત્ર શરીરનો અંત છે, આત્માનો નહીં. મૃતકની વસ્તુઓ પ્રત્યે સન્માન અને શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન કરવા ન માત્ર મૃતકની આત્માને શાંતિ મળે છે, પરંતુ જીવિત પરિજનોનું જીવન પણ સકારાત્મક ઉર્જાથી ભરેલું રહે છે. તેથી સુરક્ષા અને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિથી મૃતક વ્યક્તિના પલંગનો ઉપયોગ કરવાથી બચવું જોઈએ.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ માહિતી ધાર્મિક માન્યતાના આધારે આપવામાં આવી છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.
