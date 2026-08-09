/શ્રાવણ મહિનો શરૂ થતા પહેલા આ 4 રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત, શક્તિશાળી ચતુર્ગ્રહી યોગ કરશે માલામાલ!

Chaturgrahi Yog 2026: શ્રાવણ મહિનો શરૂ થાય તે પહેલા ગ્રહોનો એક મોટો દુર્લભ સંયોગ પણ બનવા જઈ રહ્યો છે. હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર, આ વર્ષે 11 ઓગસ્ટના રોજ ચતુર્ગ્રહી યોગ બનશે. આ દિવસે કર્ક રાશિમાં સૂર્ય, ગુરુ, બુધ અને ચંદ્ર એકસાથે બેસીને ચતુર્ગ્રહી યોગનું નિર્માણ કરવાના છે. આવો જાણીએ કે આ સંયોગ કઈ રાશિઓને લાભ થવાનો છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે ચતુર્ગ્રહી યોગ સકારાત્મક પરિણામો લઈને આવી શકે છે. પરિવાર સાથે કોઈ ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક સ્થળની યાત્રાની યોજના બની શકે છે. મિત્રો અથવા કોઈ વિશ્વાસુ વ્યક્તિ સાથે મળીને નવો બિઝનેસ શરૂ કરવાનો વિચાર આગળ વધી શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલું ધન પરત મળવાની સંભાવના છે, જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ વધુ સારી થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિવાળા માટે ચતુર્ગ્રહી યોગ આર્થિક અને કરિયરની દ્રષ્ટિએ લાભદાયી રહી શકે છે. બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા જાતકોની સામે રોકાણની નવી તકો મળી શકે છે. નોકરી કરતા જાતકો, ખાસ કરીને સરકારી ક્ષેત્રમાં કામ કરતા જાતકોની આવકમાં વધારો થવાના યોગ બની શકે છે. પરિવારમાં ખુશી અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોમાં જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોને કાર્યક્ષેત્રમાં આ યોગનો શુભ પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. નોકરીમાં પદ અને જવાબદારીઓ વધવાની સાથે પ્રગતિની તકો મળી શકે છે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રૂચિ વધશે, જેનાથી માનસિક શાંતિ મળશે. યુવા જાતકો પોતાના કરિયરને લઈને નવી યોજનાઓ બનાવી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે નવું કામ શરૂ કરવાની દ્રષ્ટિએ સમય અનુકૂળ રહી શકે છે. નવી યોજના કે પ્રોજેક્ટ પર કામ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો તો તેને આગળ વધારવાની તક મળી શકે છે. સામાજિક કાર્યક્રમોમાં સક્રિયતા વધશે અને નવા લોકો સાથે સંપર્ક થશે. નોકરી કરતા જાતકોનો વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે તાલમેલ સારો રહેશે. પરિવાર સાથે ફરવા જવાની યોજના બની શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)