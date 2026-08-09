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શ્રાવણ મહિનો શરૂ થતા પહેલા આ 4 રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત, શક્તિશાળી ચતુર્ગ્રહી યોગ કરશે માલામાલ!

Chaturgrahi Yog 2026: શ્રાવણ મહિનો શરૂ થવાને હવે ગણતરીના જ દિવસો બાકી રહ્યા છે. ત્યારે શ્રાવણ મહિના શરૂ થાય તેના બે દિવસ પહેલા શક્તિશાળી ચતુર્ગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે. આ વખતે જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર, ગ્રહોની વિશેષ સ્થિતિથી ચતુર્ગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે. તેનો સકારાત્મક પ્રભાવ આ રાશિના જાતકો પર પડી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 09, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:26 PM IST
શ્રાવણ મહિનો શરૂ થતા પહેલા આ 4 રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત, શક્તિશાળી ચતુર્ગ્રહી યોગ કરશે માલામાલ!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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