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જન્માષ્ટમીથી આ 4 રાશિઓના અચ્છે દિન શરૂ, નવપંચમ સહિત અનેક શુભ યોગ બનાવશે માલામાલ !

Shri Krishna Janmashtami 2026 : આ વર્ષે શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી પર અનેક દુર્લભ સંગોય બનવાના છે. આ દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં હશે, જે તેની ઉચ્ચ રાશિ છે, જ્યારે ગુરુ પણ કર્ક રાશિમાં હશે, જે તેની ઉચ્ચ રાશિ છે. સૂર્ય તેની પોતાની સિંહ રાશિમાં હશે. વધુમાં આ રાશિમાં બુધ, સૂર્ય અને કેતુની યુતિ થઈ રહી છે. વધુમાં મંગળ અને શુક્રની સ્થિતિ નવપંચમ રાજયોગ બનાવશે. જે આ 4 રાશિઓને લાભ કરાવશે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 01, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:22 PM IST
જન્માષ્ટમીથી આ 4 રાશિઓના અચ્છે દિન શરૂ, નવપંચમ સહિત અનેક શુભ યોગ બનાવશે માલામાલ !

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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