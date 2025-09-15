Fly Astro Tips: ખાવા-પીવાની વસ્તુમાં માખી પડવાથી મળતા શુભ-અશુભ સંકેત વિશે જાણો
Fly Shubh Ashubh Sanket: શુકન શાસ્ત્ર અને વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર ખાવાપીવાની વસ્તુમાં માખી પડે તો તેનાથી ખાસ સંકેત મળે છે. આજે તમને માખીના શુભ અશુભ સંકેતો વિશે જણાવીએ.
Trending Photos
Fly Shubh Ashubh Sanket: તમારી સાથે પણ ઘણીવાર એવું થયું હશે કે ખાવાપીવાની વસ્તુમાં અચાનક માખી પડે અને તે મરી જાય. આ ઘટનાનો જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ ખાસ સંકેત હોય છે. આમ તો માખી વિશે એવું કહેવાય છે કે ઘરના મંદિરમાં માખી આવે તો તેનો અર્થ થાય છે કે ઘર પર માતા લક્ષ્મીની કૃપા વરસવાની છે. પરંતુ જો આ માખી ચા, દૂધ કે ભોજનમાં પડે તો તેનાથી અશુભ સંકેત મળે છે.
ખાવાપીવાની વસ્તુમાં માખીનું પડવું અને મરી જવું ધન હાનિથી લઈ બીમારીઓના સંકેત કરે છે. બદલતા વાતાવરણમાં માખીનો ત્રાસ પણ વધી જાય છે. ઘણા ઘરમાં તો મોટી સંખ્યામાં માખી ઉડતી જોવા મળે છે. આવામાં ઘરમાં રાખેલી ખાવા પીવાની વસ્તુમાં પણ માખી પડી જાય છે. ત્યારે આ ઘટના કેવા સંકેત કરે છે ચાલો તમને જણાવીએ.
ખાવાપીવાની વસ્તુમાં માખીના પડવાના સંકેત
- શુકન શાસ્ત્ર અનુસાર ભોજનમાં અચાનક માખી પડે અને મરી જાય તો તેનાથી ઘરમાં બીમારી અને નકારાત્મકતા વધવાનો સંકેત મળે છે.
- વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર માખી ઘરમાં નકારાત્મકતા લઈને આવે છે. જો માખી ભોજનમાં પડી મરી જાય છે તો તેનાથી ઘરમાં લડાઈ-ઝઘડા, ક્લેશ, તણાવભર્યું વાતાવરણ સર્જાય છે.
- ભોજનમાં માખીનું પડવું જીવનમાં દુર્ભાગ્ય વધવાનો ઈશારો પણ ગણાય છે. તેનાથી ઘરમાં દરિદ્રતા ફેલાવા લાગે છે.
- શુકન શાસ્ત્રનું માનીએ તો ભોજનમાં માખી પડી જાય તો તે અશુભ સંકેત છે. તેનાથી ધનહાનિ થવાનો સંકેત મળે છે.
- ભોજનમાં અવારનવાર માખી પડતી જોવા મળે તો તે કામમાં આવનાર બાધાનો સંકેત કરે છે. તેનાથી બનતા કામમાં પણ બાધા ઊભી થવા લાગે છે.
- વાસ્તુ અનુસાર ઘરમાં માખીનો ઉપદ્રવ વધી જવો અને માખી મરે તેનો અર્થ થાય છે કે ઘરમાં અશાંતિનું વાતાવરણ ઊભું થઈ શકે છે.
આ સિવાય તંત્ર શાસ્ત્રમાં પણ માખીના ટોટકાનું કહેવાય છે. માન્યતા છે કે કોઈ વ્યક્તિ પાસે માખી જાય અને તે મરી જાય તો એવું માનવામાં આવે છે કે તે વ્યક્તિ પર ટોટકા કરેલા છે. આ સિવાય જ્યારે ઘરમાં ખરાબ નજરનો પ્રભાવ હોય છે ત્યારે પણ માખી વધી જાય છે એવું કહેવાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે