84 વર્ષ બાદ દિવાળી પહેલા બનશે શક્તિશાળી રાજયોગ, આ રાશિવાળાને એકાએક બંપર ધનલાભના યોગ, પ્રોપર્ટી ઊભી થશે!
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ દિવાળી પહેલા ધનના દાતા શુક્ર અરુણ સાથે સંયોગ કરીને નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. જેનાથી 3 રાશિના જાતકોને નોકરી ધંધામાં ખાસ લાભ થઈ શકે છે.
Trending Photos
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ શુક્રની ગણતરી પાવરફૂલ ગ્રહોમાં થાય છે. જે લગભગ 26 દિવસમાં રાશિ બદલે છે. એક રાશિમાં ફરીથી જવામાં લગભગ વર્ષ લાગે છે. શુક્રને પ્રેમ, આકર્ષણ, ધન વૈભવ, સુખ સમૃદ્ધિ વગેરેના કારક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. શુક્રના કોઈ એક રાશિમાં હોવાથી તે કોઈને કોઈ ગ્રહ સાથે યુતિ કે પછી દ્રષ્ટિ પાડે છે. જેનાથી કેટલાક ખાસ યોગોનું નિર્માણ થાય છે. ઓક્ટોબરમાં શુક્ર કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આવામાં શુક્ર અરુણ ગ્રહ સાથે સંયોગ કરીને નવપંચમ રાજયોગ બનાવશે. શુક્ર-અરુણના આ રાજયોગના નિર્માણથી કેટલીક રાશિવાળાને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. નવી નોકરીની અનેક તકો મળવાની સાથે આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે. જાણો લકી રાશિઓ વિશે.
આ રીતે બનશે નવપંચમ રાજયોગ
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ 14 ઓક્ટોબરના રોજ સાંજે 7.34 કલાકે શુક્ર અને અરુણ એકબીજાથી 120 ડિગ્રી પર હશે જેનાથી નવપંચમ રાજયોગ બનશે. અરુણ ગ્રહની વાત કરીએ તો હાલ વૃષભ રાશિમાં બિરાજમાન છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શુક્ર અને અરુણનો નવપંચમ રાજયોગ ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પૂરા થવાની સાથે સાથે એકાગ્રતામાં વધારો થઈ શકે છે. આવકના અનેક સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. આકસ્મિક ધનલાભની સાથે સાથે ભવિષ્ય માટે ધન ભેગુ કરવામાં સફળ રહી શકો છો. લાંબા સમયથી જીવનમાં ચાલતા પડકારોનો અંત આવી શકે છે. લવ લાઈફ સારી રહેશે. પાર્ટનર સાથે ચાલતી અણબનનો અંત આવી શકે. સંતાન સંબંધિત સારા સમાચાર મળી શકે છે.
સિંહ રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે પણ શુક્ર અરુણનો નવપંચમ રાજયોગ અનેક રીતે ખાસ બની શકે છે. આ સમયગાળામાં વસ્ત્રો, આભૂષણ, વગેરે ખરીદી શકો છો. આ ઉપરાંત કળા, સંગીતમાં રસ વધી શકે છે. પરિવાર સાથે સારો સમય વીતી શકે છે. જીવનમાં ખુશીઓની દસ્તક આવી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. શાસન પ્રશાસન સંબંધિત મામલાઓમાં સફળતા મળી શકે છે. લાંબા સમયથી કામમાં આવતી અડચણો દૂર થઈ શકે છે. મિત્રો સાથે સારો સમય વીતી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોના લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે. ભાગ્ય ભાવમાં શુક્ર હોવાથી તમને ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળી શકે છે. નોકરીયાતો માટે આ સમયગાળો ખુબ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી જે કામમાં મહેનત કરતા હતા તેમાં સફળતા મળી શકે છે. આધ્યાત્મ તરફ ઝૂકાવ રહેશે. જેનાથી તમે અનેક ધાર્મિક યાત્રાઓ પર જઈ શકો છો. ઘર પરિવારમાં થઈ રહેલા માંગલિક કાર્યોમાં ભાગ લઈ શકો છો. જેટલી વધુ મહેનત કરશો એટલો જ તમને લાભ મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે