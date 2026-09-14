/Shukra Ast 2026: 23 સપ્ટેમ્બરે અસ્ત થશે શુક્ર, ઓક્ટોબરમાં વક્રી ચાલ, 4 રાશિઓ પર થશે ધન-સંપત્તિનો વરસાદ

જ્યોતિષમાં શુક્રને ધન, વૈભવ, પ્રેમ, લગ્ન, કલા અને સુખ-સુવિધાનો કારક માનવામાં આવે છે. સપ્ટેમ્બરના અંતમાં શુક્રની ચાલમાં સતત ફેરફાર થવાનો છે. પહેલા શુક્ર અસ્ત થશે અને પછી વક્રી અવસ્થામાં જશે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર આ સમયગાળામાં કેટલાક જાતકોને ધન, કરિયર અને કારોબારમાં સારી તક મળી શકે છે.
23 સપ્ટેમ્બરે અસ્ત થશે શુક્ર
જ્યોતિષીય ગણના અનુસાર 23 સપ્ટેમ્બર 2026ની રાત્રે 8.16 કલાકે શુક્ર અસ્ત થશે. ત્યારબાદ 37 દિવસ સુધી અસ્ત અવસ્થામાં રહેશે અને 30 ઓક્ટોબરે વક્રી ચાલ ચાલશે.
શુક્રના અસ્ત થવાના સમયગાળાને જ્યોતિષમાં શુભ કાર્યો માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. પ્રેમ, લગ્ન, મોજશોખ અને ભૌતિક સુખ સાથે જોડાયેલા નિર્ણયમાં આ દરમિયાન સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
3 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે વક્રી ચાલ
શુક્ર ઉદય પહેલા તેમની ચાલ બદલાશે. 3 ઓક્ટોબરે શુક્ર વક્રી થશે અને 42 દિવસ આ અવસ્થામાં રહેશે. ત્યારબાદ 14 નવેમ્બર 2026ના શુક્ર માર્ગી થશે.
વક્રી શુક્રને જૂના સંબંધ, અધુરા કામો, અટવાયેલા આર્થિક મામલા અને પહેલા લેવામાં આવેલા નિર્ણયની ફરી સમીક્ષા સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. તેવામાં કેટલાક લોકો માટે જૂની તક કે સંપર્ક ફરી સામે આવી શકે છે.
આ 4 રાશિઓને મળી શકે છે ફાયદો
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકોને આર્થિક મામલામાં રાહત મળી શકે છે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળવા કે આવકનો નવો માર્ગ બનવાની સંભાવના છે. કારોબારીઓ માટે નવા સંપર્કથી ફાયદો થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળી શકે છે. નોકરી કરનાર લોકોને નવી જવાબદારી કે વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળવાની આશા છે. કારોબારમાં નવી ડીલ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય નાણા અને બચતની દ્રષ્ટિએ સારો માનવામાં આવી રહ્યો છે. આવક વધારવાની તક મળી શકે છે અને આર્થિક યોજનાઓને આગળ વધારવામાં મદદ મળી શકે છે. પરિવાર સાથે જોડાયેલા કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે શુક્રની ચાલ કરિયર અને કારોબારમાં પ્રગતિની તક લાવી શકે છે. નોકરીમાં મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી મળવાની સાથે આવકના નવા સ્ત્રોત બનવાની સંભાવના છે. વેપારનો વિસ્તાર કરવાની યોજના પર કામ આગળ વધી શકે છે.
ક્યાં સુધી રહેશે અસર?
શુક્ર 23 સપ્ટેમ્બરે અસ્ત, 30 ઓક્ટોબરે ઉદય, 3 ઓક્ટોબરે વક્રી અને 14 નવેમ્બરે માર્ગી થશે. એટલે કે સપ્ટેમ્બરના અંતથી નવેમ્બરના મધ્ય સુધી શુક્રની સ્થિતિમાં સતત ફેરફાર થશે.
જ્યોતિષીય માન્યતા અનુસાર આ દરમિયાન કર્ક, સિંહ, ધન અને કુંભ રાશિના જાતકોને આર્થિક, કરિયર અને કારોબારના મામલામાં વિશેષ લાભ મળી શકે છે.