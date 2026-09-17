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Shukra Ast 2026: શુક્ર થશે અસ્ત, 37 દિવસ 4 રાશિઓને પૈસા, સંબંધ અને કારકિર્દીમાં ખાવા પડશે ફટકા

Shukra Ast 2026: શુક્ર ગ્રહ મેષ સહિત 4 રાશિના લોકોનું ટેન્શન વધારશે. 23 સપ્ટેમ્બરથી શુક્ર અસ્ત થઈ જશે અને 37 દિવસ અસ્ત અવસ્થામાં રહેશે. આ 37 દિવસ દરમિયાન 4 રાશિના લોકોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવી શકે છે. જીવનમાં ચારે તરફથી સંકટ આવી પડે તેવું બની શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 17, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 12:49 PM IST
Shukra Ast 2026: શુક્ર થશે અસ્ત, 37 દિવસ 4 રાશિઓને પૈસા, સંબંધ અને કારકિર્દીમાં ખાવા પડશે ફટકા
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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