/Shukra Ast 2026: શુક્ર થશે અસ્ત, 37 દિવસ 4 રાશિઓને પૈસા, સંબંધ અને કારકિર્દીમાં ખાવા પડશે ફટકા

Shukra Ast 2026: શુક્ર ગ્રહ સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર મહિનામાં 4 રાશિના લોકોના જીવનમાં એક પછી એક સંકટ વધારી શકે છે. આવું એટલા માટે થશે કે 23 સપ્ટેમ્બરથી શુક્ર અસ્ત થઈ જશે. આ વખતે શુક્ર અસ્ત થશે એટલે 37 દિવસ સુધી 4 રાશિના લોકો માટે મુશ્કેલીનો દૌર શરૂ થઈ જશે. શુક્ર 30 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ ઉદય થશે ત્યાં સુધીનો સમય ચાર રાશિના લોકો માટે અગ્નિ પરીક્ષા જેવો સાબિત થઈ શકે છે.
જો તમારી રાશિ પણ મેષ, મિથુન, વૃશ્ચિક કે પછી મકર છે તો 23 સપ્ટેમ્બરથી 30 ઓક્ટોબર સુધી તમારે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર શુક્ર ગ્રહ અસ્ત થઈને મેષથી મીન સુધીની રાશિઓ પર સારો અને ખરાબ પ્રભાવ પાડશે. જેમાં ચાર રાશિના લોકો માટે 23 સપ્ટેમ્બર પછી 37 દિવસનો સમય પ્રેમ, કારકિર્દી અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત બાબતમાં મુશ્કેલી ભર્યો સાબિત થઈ શકે છે. મેષ, મિથુન, મકર અને વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને શુક્ર અસ્ત થયા પછી કેવી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે તે રાશિફળ પરથી જાણો.
મેષ રાશિ
શુક્રના અસ્ત થયા પછી મેષ રાશિના લોકોને વિશેષ સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. આ સમય દરમિયાન આત્મવિશ્વાસ નબળો પડી શકે છે. મહેનત અનુસાર પરિણામ ન મળવાથી મનમાં નિરાશા આવી શકે છે. જીવનમાં ધન સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે. આ સમય દરમિયાન પૈસાની લેતીદેતીમાં વિશેષ સાવધાની રાખવી. ઓક્ટોબર મહિના સુધી કાર્યક્ષેત્રમાં પણ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના લોકોને પણ અસ્ત શુક્ર સમસ્યા આપી શકે છે. આ સમય દરમિયાન જીવનસાથી સાથે ગેરસમજ કે અનબન પણ થઈ શકે છે. કાર્યમાં બાધા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન કોઈને પૈસા ઉધાર આપવાથી બચવું, નહીં તો પૈસા પરત મળશે નહીં. જે લોકો નોકરી શોધી રહ્યા છે તેમને રાહ જોવી પડશે. ઓફિસમાં રાજકારણથી દૂર રહેવું અને ગુસ્સા પર કાબુ રાખવો હિતાવહ રહેશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે પણ 30 ઓક્ટોબર સુધીનો સમય અશુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન પરિવાર સંબંધિત સમસ્યાનો સામનો વધારે કરવો પડશે. આર્થિક બાબતોમાં પણ તકલીફો પડી શકે છે. વેપારી વર્ગને સંઘર્ષનો સામનો કરવો પડી શકે. સંતાનની ચિંતા વધી શકે. અસ્ત શુક્ર જીવનસાથી સાથે મતભેદ વધારી શકે છે. વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને યાત્રા ન કરવા સલાહ આપવામાં આવે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના લોકોની ચિંતા પણ અસ્ત શુક્ર વધારી શકે છે. નોકરી શોધતા લોકોને નિષ્ફળતા હાથ લાગશે. આ સમય દરમિયાન માનસિક ચિંતા વધી શકે છે. અસ્ત શુક્રના કારણે કરજ લેવાની સ્થિતિ પણ આવી શકે છે તેથી ખર્ચમાં સાવધાની રાખવી. મકર રાશિના લોકો માનસિક તણાવનો શિકાર થઈ શકે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર આ સમય દરમિયાન મકર રાશિના લોકોએ નવા કામની શરૂઆત કરવાનું ટાળવું. આ સમયે દરમિયાન રોકાણ કરવાથી બચવું તેનાથી ધન હાનિની શક્યતા રહેલી છે.
અસ્ત શુક્રના અશુભ પ્રભાવને દૂર કરવાના ઉપાય
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર શુક્ર અસ્ત હોય તો તેના અશુભ પ્રભાવથી બચવા માટે શુક્રના બીજ મંત્રનો 108 વખત રોજ જાપ કરી શકાય છે. આ સિવાય શુક્રવારનું વ્રત કરવું અને સફેદ વસ્તુઓ જેમ કે ચોખા, ખાંડ, દૂધ, દહીં, ચાંદી વગેરેનું દાન કરવાથી પણ શુક્ર સંબંધિત બાધાથી રાહત મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)