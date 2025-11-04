Prev
તુલા રાશિમાં શુક્ર અને બુધની યુતિ, 23 નવેમ્બરથી આ 3 રાશિઓના શરૂ થશે સારા દિવસો

Shukra Budh Yuti : નવેમ્બર 2025માં બે શક્તિશાળી ગ્રહો શુક્ર અને બુધ તુલા રાશિમાં યુતિ કરશે. આ યુતિના સકારાત્મક પ્રભાવથી કેટલીક રાશિઓને નાણાકીય લાભ થશે. તે ઘરેલું મુશ્કેલીઓ, ખરાબ સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક તણાવમાંથી પણ રાહત આપશે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:13 PM IST

Shukra Budh Yuti : શુક્ર અને બુધ જ્યારે પણ એક રાશિમાં યુતિમાં હોય છે, ત્યારે તેમની ઉર્જા વધે છે, જેનો શુભ અને અશુભ બંને પ્રભાવ વિવિધ રાશિઓ પર પડે છે. ત્યારે જાણીએ કે નવેમ્બર 2025માં તુલા રાશિમાં શુક્ર-બુધ યુતિ ક્યારે બનશે અને કઈ ત્રણ રાશિઓને તેનો ફાયદો થશે. 

શુક્ર-બુધ યુતિનો ચોક્કસ સમય

દ્રિક પંચાંગ મુજબ, શુક્ર 2 નવેમ્બર, 2025ના રોજ તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે, જ્યાં તે 26 નવેમ્બર સુધી રહેશે. દરમિયાન બુધ 23 નવેમ્બરના રોજ સાંજે 7:58 વાગ્યે તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં તે 6 ડિસેમ્બર સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, 23 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, શુક્ર તુલા રાશિમાં બુધને મળશે, જેને જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ યુતિ કહેવામાં આવે છે.

મેષ રાશિ

તુલા રાશિમાં શુક્ર-બુધ યુતિ મેષ રાશિના લોકોના જીવનમાં ખુશીઓ લાવશે. પરિણીત લોકો તેમની વાણીમાં મીઠાશનો અનુભવ કરશે, જે તેમના સંબંધો પર પણ સકારાત્મક અસર કરશે. નવા સ્થાનમાં રોકાણ કરવાથી ઉદ્યોગપતિઓ માટે ફાયદાકારક રહેશે. એવી અપેક્ષા છે કે તમને નવા સ્ત્રોતોમાંથી નોંધપાત્ર નફો મળશે.

તુલા રાશિ

શુક્ર-બુધ યુતિ તુલા રાશિના લોકોના જીવન પર સકારાત્મક અસર કરશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે અને તેમની પરીક્ષામાં સારા ગુણ પ્રાપ્ત કરશે. કામ કરતા લોકોને પૈસા કમાવવાની તકો મળશે. વધુમાં મિલકતમાં રોકાણ કરવાથી સારો નફો મળશે.

કુંભ રાશિ

23 નવેમ્બર પછી કુંભ રાશિના લોકો આજ કરતાં વધુ ખુશીનો અનુભવ કરશે. પહેલા કરતાં વધુ ખુશ રહેશો અને તમારા સંબંધોને મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કરશો. નોકરી કરતા લોકોને કેટલાક એવા કામ મળશે જે હજુ સુધી પૂર્ણ થયા નથી, તેમને ગતિ મળશે. વધુમાં તમે દુશ્મનોથી મુક્ત થશો અને નવા વ્યવસાયિક ભાગીદારો મેળવશો.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.    

