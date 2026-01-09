Shukra Dosh: ચહેરા પર પણ દેખાય છે શુક્ર દોષના લક્ષણો, આવા લોકો આર્થિક તંગીમાં જીવે છે જીવન
Shukra Dosh Signs: શુક્ર ગ્રહ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર શુભ ગ્રહ છે પરંતુ જો કુંડળીમાં શુક્ર નબળો હોય તો જીવનમાં પ્રેમ, ધન, વૈભવ, સુખ, સુવિધાનો અભાવ રહે છે. જો કુંડળીમાં શુક્ર દોષ હોય તો તેના લક્ષણો ચહેરા પર પણ દેખાય છે. આ લક્ષણો કેવા હોય છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
Shukra Dosh Signs: જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર શુક્ર ગ્રહ ભૌતિક સુખનો કારક ગ્રહ છે. શુક્ર ગ્રહ જીવનમાં ધન, સમૃદ્ધિ, વિલાસતા, પ્રેમ સુંદરતા અને આકર્ષણ આપે છે. કુંડળીમાં શુક્ર ગ્રહ શુભ હોય અને મજબૂત હોય તો વ્યક્તિ ધનવાન, આકર્ષક પર્સનાલિટીવાળી અને સુંદર હોય છે. પરંતુ શુક્ર અશુભ કે નબળો હોય તો વ્યક્તિના જીવનમાં હંમેશા ગરીબી અને અભાવ જોવા મળે છે. આ અભાવ માત્ર ધન નો જ નહીં પરંતુ પ્રેમનો પણ હોય છે. શુક્ર નબળો હોય તે વ્યક્તિને આર્થિક તંગીમાં જીવન પસાર કરવું પડે છે. તેની પર્સનાલીટીમાં આકર્ષણ પણ હોતું નથી અને અન્ય સમસ્યા પણ ભોગવવી પડે છે.
શુક્ર દોષના પ્રમુખ લક્ષણો
- શુક્ર દોષ હોય તો વ્યક્તિના જીવનમાં હંમેશા આર્થિક તંગી રહે છે. તેના હાથમાં પૈસા ટકતાં નથી.
- વ્યક્તિના વૈવાહિક જીવનમાં સમસ્યાઓ રહેતી હોય અથવા તો વ્યક્તિ પ્રેમ માટે સતત તરસતી રહે તો તે નબળા શુક્રનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
- જે વ્યક્તિનું શુક્ર નબળો હોય કે અશુભ હોય તેને પ્રેમ સંબંધમાં નિષ્ફળતા મળે છે, લગ્ન મોડા થાય છે અથવા તો લગ્ન પછી પણ અલગ થવાની સ્થિતિ સર્જાય છે.
- શુક્ર સંબંધિત દોષ હોય તો ચહેરા પર ખીલ, ડાઘ જોવા મળે છે. આવા વ્યક્તિને ત્વચા સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ વધારે થાય છે.
- શુક્ર ગ્રહ ખરાબ હોય કે નબળો હોય તો વ્યક્તિને આંખ અને જનનાંગ સંબંધિત રોગ પણ થઈ શકે છે. જે વ્યક્તિનો શુક્ર ખરાબ હોય તેના હાથ રુક્ષ અને કઠોર હોય છે.
- શુક્ર ગ્રહ નબળો હોય તે વ્યક્તિના જીવનમાં ઉત્સાહનો અભાવ હોય છે. આવા વ્યક્તિ દિવસો પસાર કરીને જીવન જીવતા હોય છે તેમના જીવનમાં રોમાંચનો અભાવ હોય છે.
- શુક્ર દોષના કારણે વ્યક્તિ ખોટા દેખાડા કરવાની આદત ધરાવતો હોય છે. આવા વ્યક્તિ બિનજરૂરી ખર્ચા વધારે કરે છે. શુક્ર દોષ હોય તે વ્યક્તિનું ચારિત્ર પણ શુદ્ધ હોતું નથી તેઓ અપરાધ પણ કરી બેસે છે.
- જે વ્યક્તિનો શુક્ર નબળો હોય તેના જીવનમાં ગંદકી, અવ્યવસ્થા વધારે જોવા મળે છે. તેઓ સારી વસ્તુ પસંદ પણ કરી શકતા નથી.
શુક્ર દોષ દૂર કરવાના ઉપાય
શુક્ર દોષથી મુક્તિ મેળવવા માટે શુક્રવારનું વ્રત કરવું. શુક્રવારે સાંજે માં લક્ષ્મી અને શુક્રદેવની પૂજા કરવી. શુક્રવારે સફેદ કપડાં પહેરવા ચંદનનું અત્તર લગાડવું. હંમેશા સ્વચ્છ અને વ્યવસ્થિત કપડાં પહેરવા અને નશાથી દૂર રહેવું.
શુક્ર સંબંધિત દોષ દૂર કરવા માટે ભોજનમાં સલાડ અને દહીંનો ઉપયોગ કરવો. આ સિવાય હંમેશા કાચના ગ્લાસથી પાણી પીવું. લગ્ન જીવનમાં પોતાના પાર્ટનર પ્રત્યે ઈમાનદાર રહેવું.
