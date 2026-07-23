Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /Shukra Gochar 2026: 1 ઓગસ્ટથી શુક્ર બદલશે પોતાની ચાલ, આ 4 રાશિઓના જીવનમાં આવશે ખુશીઓ અને આર્થિક મજબૂતી

Shukra Gochar 2026: 1 ઓગસ્ટથી શુક્ર બદલશે પોતાની ચાલ, આ 4 રાશિઓના જીવનમાં આવશે ખુશીઓ અને આર્થિક મજબૂતી

Shukra Gochar 2026: 1 ઓગસ્ટે શુક્ર દેવની ચાલમાં ફેરફાર થશે. આ શુક્રનું ગોચર કેટલાક જાતકો માટે ભાગ્યશાળી રહેવાનું છે. આ જાતકોના જીવનમાં પ્રગતિ થશે અને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. જાણો શુક્રના ગોચરથી ક્યા જાતકોને લાભ થશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 23, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:32 PM IST
Shukra Gochar 2026: 1 ઓગસ્ટથી શુક્ર બદલશે પોતાની ચાલ, આ 4 રાશિઓના જીવનમાં આવશે ખુશીઓ અને આર્થિક મજબૂતી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
દરેક વિદ્યાર્થી આંદોલન લોકશાહી માટે નથી! બાંગ્લાદેશનો ઉલ્લેખ કરીને જાણો કોણે ભારતને
CJP Protest1 hr ago
2
Gujarat Monsoon 20261 hr ago
3
Shukra gochar 20261 hr ago
4
Gujarat Monsoon 20261 hr ago
5
CJP Protest1 hr ago