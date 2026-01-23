Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

6 ફેબ્રુઆરીએ શુક્ર કરશે શનિના ઘરમાં પ્રવેશ, 3 ત્રણ રાશિઓને મોજેમોજ, થશે ધનનો વરસાદ

Shukra Gochar 2026; શુક્ર ગ્રહ 6 ફેબ્રુઆરી 2026ના કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ દરમિયાન ઘણા જાતકોને લાભ થશે. શુક્ર ગોચરથી ત્રણ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જવાનું છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 23, 2026, 04:37 PM IST

6 ફેબ્રુઆરીએ શુક્ર કરશે શનિના ઘરમાં પ્રવેશ, 3 ત્રણ રાશિઓને મોજેમોજ, થશે ધનનો વરસાદ

Shukra Gochar 2026 Rashifal: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર જ્યારે કોઈ ગ્રહ પોતાની ચાલ બદલે છે તો તેની અસર ન માત્ર વ્યક્તિના જીવન પર પડે છે, પરંતુ આસપાસના માહોલ પર પણ જોવા મળે છે. ખાસ કરી જ્યારે શુક્ર ગ્રહને ધન, આરામ, સુંરતા અને સંબંધોનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. 6 ફેબ્રુઆરીએ શુક્ર ગ્રહ પોતાના મિત્ર શનિની રાશિ કુંભમાં પ્રવેશ કરશે. આ ફેરફારની સાથે કેટલાક જાતકો માટે સારી તક, આર્થિક મજબૂતી અને સંબંધોમાં સુધારનો સંકેત મળી રહ્યો છે. આવો જાણીએ કઈ રાશિઓ માટે આ ગોચર ફાયદાકારક રહેવાનું છે.

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય આગળ વધવાનો છે. શુક્રની અસર તમારા કામકાજ અને કરિયર પર જોવા મળશે. નોકરી કરનાર જાતકોને નવી તક મળી શકે છે અને જે લોકો રોજગાર શોધી રહ્યાં છે તેને સારા સમાચાર મળી શકે છે. જીવનમાં સુખ-સુવિધામાં વધારો થશે અને તમે કેટલાક મોટા અને મહત્વના નિર્ણય લઈ શકો છો. પરિવારમાં પિતા સાથે સંબંધમાં સુધાર થશે અને તેમનો સહયોગ મળશે.

વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિ માટે શુક્રનું ગોચર આરામ અને સંપત્તિ સાથે જોડાયેલા લાભ લઈને આવી શકે છે. આ દરમિયાન ઘર, વાહન કે જમીન સાથે જોડાયેલી યોજનાઓ આગળ વધી શકે છે. પારિવારિક સંબંધમાં મજબૂતી આવશે અને પૈતૃક મામલામાં લાભ મળવાની સંભાવના છે. કરિયરને લઈને તમે સાહસિક નિર્ણયો લઈ શકશો, જેનો ફાયદો ભવિષ્યમાં મળશે. માતાના સહયોગ કે આશીર્વાદથી ધન લાભનો યોગ પણ બની રહ્યો છે.

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ પરિવર્તન સકારાત્મક રહેશે. આ દરમિયાન તમારા વ્યક્તિત્વમાં અલગ પ્રકારનું આકર્ષણ જોવા મળશે અને આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે. પરીણિત લોકોના સંબંધો સારા રહેશે. ભાગીદારીમાં કામ કરવાથી લાભ થઈ શકે છે. જીવનસાથીની પ્રગતિથી મન ખુશ રહેશે. કુલ મળી કરિયર અને જીવનમાં સ્થિરતા આવવાનો યોગ બની રહ્યો છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે,

