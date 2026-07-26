/Shukra Gochar 2026: શુક્ર નક્ષત્ર પરિવર્તન 2026: 29 જુલાઈથી ચમકશે આ રાશિઓનું ભાગ્ય, મળશે મોટો આર્થિક લાભ!

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રનું ગોચર વિશેષ અને શુભ માનવામાં આવે છે. શુક્ર ગ્રહને સુખ, સંપત્તિ, સૌંદર્ય, પ્રેમ અને વૈભવના કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ શુક્ર દેવ રાશિ કે નક્ષત્ર પરિવર્તન કરે છે તો તેનો સીધો પ્રભાવ બધા જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ, જીવનશૈલી અને કરિયર પર જોવા મળે છે.
પંચાંગ અનુસાર ધનના દાતા શુક્ર દેવ 29 જુલાઈએ સૂર્યના ઉત્તરફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન 4 વિશેષ રાશિઓ વૃશ્ચિક, ધન, કુંભ અને મીન માટે અત્યંત શુભ તથા આર્થિક લાભ અપાવનાર સાબિત થશે. આવો જાણીએ શુક્રના આ ગોચરથી કઈ ચાર રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ સમય શાનદાર રહેવાનો છે. બિઝનેસમાં તમને ઈચ્છીત લાભ અને ડીલ મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રગતિનો યોગ બનશે અને આવકના નવા સાધન મજબૂત થશે.
સલાહઃ વિદ્યાર્થીઓએ આ દરમિયાન પોતાના અભ્યાસ પર થોડું વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.
ધન રાશિઃ
ધન રાશિનડા જાતકો માટે આ ગોચર ફળયાદી રહેશે. બિઝનેસમાં નફો વધારવા માટે તમે બનાવેલી રણનીતિઓ રંગ લાવશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર આવશે અને અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે.
કુંભ રાશિઃ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું સૂર્યના નક્ષત્રમાં ગોચર શુભ રહેશે. તમે તમારા માતા સાથે સમય પસાર કરશો અને તે તમારો ભાગ્યોદય કરશે. બિઝનેસ કરી રહેલા લોકોને ડીલથી મોટો ફાયદો થઈ શકે છે, જેનાથી બિઝનેસમાં વિસ્તાર થશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિડના જાતકો માટે આ સમય ફાયદાકારક સાબિત થશે. વિદ્યાર્થીઓનું અભ્યાસમાં મન લાગશે અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સારા પરિણામ મળશે. ભાઈ-બહેનોની સાથે સંબંધ મધુ થશે અને આ સાથે સુખદ સમય પસાર કરવાની તક મળશે.