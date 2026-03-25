ગણતરીની કલાકોમાં આ રાશિઓનું ચમકશે કિસ્મત, ધનનો થશે વરસાદ ! શુક્ર કરશે મેષ રાશિમાં ગોચર

ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualગણતરીની કલાકોમાં આ રાશિઓનું ચમકશે કિસ્મત, ધનનો થશે વરસાદ ! શુક્ર કરશે મેષ રાશિમાં ગોચર

Shukra Gochar 2026 : હાલમાં શુક્ર મીન રાશિમાં છે. શુક્રનું ગોચર મેષ રાશિથી લઈને મીન રાશિ સુધીની બધી રાશિઓ પર અસર કરે છે. ગણતરીની કલાકોમાં પ્રેમ અને ખ્યાતિનો કારક શુક્ર મંગળની રાશિ મેષમાં ગોચર કરશે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓનું કિસ્મત ચમકી શકે છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:14 PM IST
  • 26 માર્ચે શુક્ર મંગળની રાશિ મેષમાં કરશે ગોચર
  • મિથુન રાશિ માટે આ ગોચર ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે
  • શુક્રનું ગોચર મેષ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે લાભ લાવશે

Shukra Gochar 2026 : શુક્રને વૈભવ, પ્રેમ અને સુંદરતાનો કારક માનવામાં આવે છે. હાલમાં શુક્ર ગુરુની રાશિ, મીનમાં સ્થિત છે. શુક્રનું ગોચર મેષથી મીન સુધીની બધી રાશિઓ પર અસર કરે છે. ટૂંક સમયમાં શુક્ર મંગળની રાશિમાં પ્રવેશવાનો છે. હિન્દુ પંચાંગ (પંચાંગ) અનુસાર, 26 માર્ચ, 2026ની સવારે 5:13 વાગ્યે શુક્ર મીન રાશિમાંથી નીકળીને મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મેષ રાશિમાં શુક્રનું આ ગોચર 19 એપ્રિલની બપોર સુધી ચાલુ રહેશે. આ ગોચર કેટેલીક રાશિઓ માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. 

સિંહ રાશિ 

મેષ રાશિમાં શુક્રનું ગોચર સિંહ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ લોકોના જીવનમાં ખુશી અને આનંદનો માહોલ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ આવશે. વ્યવસાય માલિકોને તેમના વેપાર સંબંધિત શુભ સમાચાર મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમયગાળો અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ વિચારપૂર્વક અને સમજદારીપૂર્વક નિર્ણયો લેવા જરૂરી છે.

મિથુન રાશિ 

મિથુન રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે મેષમાં શુક્રનું ગોચર ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમારી આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. વધુમાં શુક્રના શુભ પ્રભાવને કારણે નાણાકીય લાભ માટે અનુકૂળ તકો ઊભી થઈ રહી છે. હાલમાં તમારા કારકિર્દી જીવનને અસર કરતા અવરોધો દૂર થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ રોમાંસ ખીલશે.

મેષ રાશિ 

શુક્રનું ગોચર મેષ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે લાભ લાવશે. તેમને અચાનક નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો અને તમને તમારા કારકિર્દી સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ કાર્યો પણ મળી શકે છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સુમેળ અને મધુરતા પ્રવર્તશે. તમે સ્વસ્થ રહેશો અને મુસાફરી પણ શક્ય છે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

