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શુક્રનો ચિત્રા નક્ષત્ર પ્રવેશ આ રાશિઓને કરી દેશે માલામાલ, કિસ્મતનો મળશે સાથે અને લવ લાઈફમાં તણાવ થશે દૂર!

Shukra Gochar 2026: શુક્રનું ચિત્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ 25 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ થશે, આ એક શુભ જ્યોતિષીય ઘટના છે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થવાનો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 13, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:45 PM IST
શુક્રનો ચિત્રા નક્ષત્ર પ્રવેશ આ રાશિઓને કરી દેશે માલામાલ, કિસ્મતનો મળશે સાથે અને લવ લાઈફમાં તણાવ થશે દૂર!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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