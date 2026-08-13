/શુક્રનો ચિત્રા નક્ષત્ર પ્રવેશ આ રાશિઓને કરી દેશે માલામાલ, કિસ્મતનો મળશે સાથે અને લવ લાઈફમાં તણાવ થશે દૂર!

Shukra Nakshatra Parivartan 2026: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્ર ગ્રહ ધન, વૈભવ, વિલાસિતા, પ્રેમ અને સૌંદર્યના કારક ગ્રહ છે. શુક્ર 25 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ ચિત્રા નક્ષત્રમાં ગોચર કરવાના છે. ચિત્રા નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ 25 ઓગસ્ટ 2026 મંગળવારે બપોરે 12:55 વાગ્યે થશે. આ નક્ષત્રમાં 11 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી શુક્ર સંચરણ કરશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી 4 રાશિના લોકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ કઈ 4 રાશિઓને આનાથી લાભ થવાનો છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ધન પ્રાપ્તિ માટે અનુકૂળ હોઈ શકે છે. ઓફિસમાં તમારા વ્યક્તિત્વનો પ્રભાવ વધશે. બિઝનેસમાં નવી ડીલ મળી શકે છે. ભાગીદારીમાં કરેલા કામના સારા પરિણામો મળશે. સફળતાના નવા માર્ગ ખુલશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર જીવનમાં સંતુલન અને સકારાત્મકતા લાવી શકે છે. નવી યોજના પર કામ શરૂ કરવા માટે આ યોગ્ય સમય છે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી ઉપલબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કરિયરમાં ઝડપથી પ્રગતિ થશે. પ્રેમ જીવનમાં ચાલી રહેલો તણાવ દૂર થશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન અત્યંત શુભ ફળદાયી સાબિત થવાનું છે. આવક વધારવાની નવી તકો હાથ લાગશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. સુખદ સમયની શરૂઆત થઈ શકે છે. નવા પ્રેમ સંબંધમાં ગાઢતા આવશે. માનસિક તણાવ દૂર થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે. નોકરી બદલવાના પ્રયાસ રંગ લાવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામને પૂરું કરી શકશો. સામાજિક ક્ષેત્રમાં માન-સન્માન વધશે. પ્રેમ સંબંધી બગડેલા મામલાને સુધારવાની તક પણ મળશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)