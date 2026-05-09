/શુક્ર 14મી મેના રોજ મિથુનમાં કરશે પ્રવેશ, 22 દિવસ આ રાશિવાળા માટે વરદાન જેવા, ધનવર્ષા થાય, યશ-વૈભવ વધે!

Shukra Gochar 2026: શુક્ર પોતાની રાશિમાંથી નીકળીને બુધની રાશિમાં ગોચર કરશે. આ ગોચર મેષ સહિત કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ ફળદાયી રહી શકે છે. જાણો કઈ કઈ રાશિને ફાયદો થઈ શકે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રની ગણતરી પ્રેમ, પૈસા અને સુખના કારક ગ્રહ તરીકે થાય છે. 14મી મેના રોજ શુક્ર પોતાની રાશિ વૃષભમાંથી નીકળીને બુધની રાશિ મિથુનમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્રનું બુધની રાશિમાં આવવું એ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે પ્રેમ, પૈસો અને સફળતા અપાવનારું સાબિત થઈ શકે છે.
આ દિવસો વરદાન જેવા રહેશે
શુક્ર 14 મેથી 8 જૂન 2026 સુધી મિથુન રાશિમાં રહેશે. ત્યારબાદ કર્કમાં ગોચર કરશે. આ 23 દિવસ 5 રાશિવાળા માટે કોઈ વરદાનથી કમ નહીં હોય. ધનની વર્ષા થઈ શકે. તેમના જીવનમાં પ્રેમ વધશે. યશ-વૈભવ વધશે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
શુક્રનું આ ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે ખુબ લકી સાબિત થઈ શકે છે. સામાજિક છબી સારી થશે. તમારી પર્સનાલિટીનું આકર્ષણ અને દમ વધશે. લોકો તમારી વાત સાંભળશે અને માનશે. મુસાફરી પર જઈ શકો છો. ધન વધશે. તમારી વાણી અને રચનાત્મકતાના દમ પર પૈસા કમાશો. પાર્ટનર સાથે રોમેન્ટિક પળ વિતાવશો.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ એ શુક્રની રાશિ છે. શુક્ર વૃષભ રાશિના ધનભાવમં આવશે અને ખુબ પૈસા આપશે. બેંક બેલેન્સ ઝડપથી વધશે. તમારી વાતોનો પ્રભાવ વધશે. ફટાફટ કામ પૂરા થશે. ઓફિસમાં તમારી છબી લીડર તરીકે ઊભરી આવશે. ઊંચું પદ મળશે અને ઘરમાં માંગલિક આયોજન પણ થઈ શકે. કુંવારા લોકોના લગ્નનો પ્રસ્તાવ આવી શકે.
સિંહ રાશિ
શુક્રનું ગોચર સિંહ રાશિના જાતકોની કોઈ ખુબ જૂની ઈચ્છા પૂરી કરી શકે છે. આ સમય તમને ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સપોર્ટ અપાવશે. અટવાયેલા પૈસા પાછા મળશે. લવર્સ માટે આ 23 દિવસ ગોલ્ડન પીરિયડ જેવા છે. તમારો સંબંધ વધશે.
ધનુ રાશિ
શુક્રનું રાશિ પરિવર્તન ધનુ રાશિના જાતકોને ધન અપાવશે. ખાસ કરીને પાર્ટનરશીપમાં કામ કરતા લોકો માટે આ સમય ખુબ સારો છે. નવી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. ઘરમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે. લવ પાર્ટનર જોડે મનમોટાવ દૂર થશે અને પ્રેમ વધશે.
મીન રાશિ
શુક્રનું આ ગોચર તમારા જીવનમાં સુખ સુવિધાઓ વધારશે. તમે આરામદાયક જીવનનો આનંદ લેશો. મુસાફરી પર જઈ શકશો. ઘર માટે મોંઘી ચીજ કે ગાડી ખરીદી શકો છો. સુંદરતા વધારવા પર ખર્ચો કરી શકો છો. કરિયર અને વેપારમાં પ્રગતિ થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)