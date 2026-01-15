Prev
84 વર્ષ બાદ ધનના દાતાએ બનાવ્યો પાવરફૂલ રાજયોગ, આ રાશવાળાને બંપર આકસ્મિક ધનલાભના પ્રબળ યોગ

Shukra Gochar 2026: દૈત્યોના ગુરુ શુક્રએ શનિની રાશિ મકરમાં ગોચર કરતા જ વૃષભ રાશિમાં બિરાજમાન અરુણ સાથે નવપંચમ રાજયોગ બનાવ્યો છે. જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને નોકરી વેપારમાં અપાર સફળતાની સાથે સાથે ધનલાભ થઈ શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 15, 2026, 11:59 AM IST

Navpancham Rajyog 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં શુક્રને નવ ગ્રહોમાં ખાસ સ્થાન મળેલું છે. શુક્ર એ દૈત્યોના ગુરુ હોવાની સાથે સાથે ધન વૈભવ, વિવાહ, ભોગ વિલાસ, પ્રેમ આકર્ષક વગેરેના કારક ગ્રહ ગણાય છે. આવામાં શુક્રની સ્થિતિમાં જરા અમથો પણ ફેરફાર આવે તો તેની અસર તમામ રાશિઓ પર પડતી હોય છે. 13 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ મંગળવારે વહેલી પરોઢે 4.02 કલાકે શુક્ર ધનુ રાશિમાંથી નીકળીને મકર રાશિમાં ગોચર કરી ગયા છે. આ રાશિમાં 6 ફેબ્રુઆરી સુધી રહેશે. આવામાં શુક્ર સૂર્ય, મંગળ, બુધ સાથે યુતિ કરીને શુક્રાદિત્ય, લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બનાવી રહ્યા છે. જ્યારે શુક્ર શનિની રાશિ મકરમાં રહીને વૃષભ રાશિમાં બિરાજમાન અરુણ સાથે સંયોગ કરી નવપંચમ રાજયોગ બનાવ્યો છે. આ રાજયોગથી કેટલાક લોકોને ખુબ ફાયદો થઈ શકે છે. 

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ જ્યારે બે ગ્રહો આપસમાં પંચમ (પાંચમા) અને નવમ (નવમાં) ભાવ  કે રાશિમાં સ્થિત હોય ત્યારે થાય છે. આ રાજયોગ બનવાથી અનેક સકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળે છે. આ રાજયોગ બનવાથી આકસ્મિક ધનલાભ, કરિયરમાં ઉન્નતિ, આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો, ભાગ્યનો સાથ, અટકેલા કામ પાર પડવાથી લઈને અનેક સુખોની પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. જાણો કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે. 

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને ગુરુ-અરુણનો નવપંચમ રાજયોગ અનેક રીતે ખાસ બની શકે છે. આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં અરુણ અને નવમાં ભાવમાં શુક્ર બિરાજમાન રહેશે. આવામાં ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળી શકે છે. તમારા દ્વારા થઈ રહેલા પ્રયત્નોથી સારી એવી સફળતા મળી શકે છે. વિદેશ મુસાફરીનો પણ યોગ છે. ભાગ્યનો સાથ દરેક ક્ષેત્રમાં મળશે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં પણ લાભના યોગ છે. નવી નોકરીની તકોથી લઈને પદોન્નતિ મળશે. તમારા કામને અધિકારીઓ બિરદાવશે. વેપારની દ્રષ્ટિએ પણ નવપંચમ રાજયોગ લાભકારી રહી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. 

કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે પણ શુક્ર-અરુણનો નવપંચમ રાજયોગ ફાયદાકારક રહી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળી શકે છે. આ રાશિના સાતમા ભાવમાં શુક્ર અને બારમા ભાવમાં અરુણ બિરાજમાન છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને ભૌતિક સુખોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આકસ્મિક ધનલાભના યોગ છે. આત્મવિશ્વાસમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. આવકમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. જીવનમાં ખુશીઓનું આગમન થશે. 

મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે નવપંચમ રાજયોગ ખુશીઓ લઈને આવી શકે છે. આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં શુક્ર અને પંચમ ભાવમાં અરુણ બિરાજમાન છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોના લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પાર પડી શકે છે. ધન ધાન્યમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. આધ્યાત્મ તરફ ઝૂકાવ વધી શકે છે. ધાર્મિક મુસાફરી થઈ શકે છે. વેપારની દ્રષ્ટિએ પણ આ સમય લાભકારી રહી શકે છે. નવી ડીલ, પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. નોકરીયાતોને વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સાથ મળશે. જેનાથી તમે તમારા લક્ષ્યને મેળવવામાં સફળ રહેશો. આવામાં પદોન્નતિ સાથે આવક વધી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Shukra gochar 2026Navpancham rajyoglucky rashiastrologyJyotish

