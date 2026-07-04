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સિંહ રાશિમાં શુક્રનું ગોચર, આ 3 રાશિના જાતકોના ખાલી થઈ જશે ખિસ્સા, થઈ શકે છે નાણાકીય નુકસાન !

Shukra Gochar : 4 જુલાઈના રોજ એટલે કે આજથી શુક્રની સિંહ રાશિમાં એન્ટ્રી થઈ છે. આ ગોચર ત્રણ રાશિઓ માટે ખાસ કરીને પડકારજનક સાબિત થશે. આ રાશિના વ્યક્તિઓએ નાણાકીય મુશ્કેલીઓ અને કારકિર્દીના અવરોધોથી લઈને સંબંધોમાં કડવાશ સુધીની સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 04, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:58 PM IST
સિંહ રાશિમાં શુક્રનું ગોચર, આ 3 રાશિના જાતકોના ખાલી થઈ જશે ખિસ્સા, થઈ શકે છે નાણાકીય નુકસાન !
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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