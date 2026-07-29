Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /કેતુ-શુક્રની યુતિ થઈ રહી છે ભંગ, 1 ઓગસ્ટથી આ રાશિઓના શરૂ થશે સારા દિવસો, અચાનક વધશે આવક !

કેતુ-શુક્રની યુતિ થઈ રહી છે ભંગ, 1 ઓગસ્ટથી આ રાશિઓના શરૂ થશે સારા દિવસો, અચાનક વધશે આવક !

Shukra-Ketu Yuti Bhang 2026 : બે દિવસમાં શુક્ર કેતુના પ્રભાવમાંથી બહાર નીકળી જશે. શુક્ર અને કેતુ વચ્ચેની આ યુતિના ભંગથી 6 રાશિઓને ખાસ ફાયદો થશે. ત્યારે શુક્ર-કેતુ યુતિ ભંગથી કઈ રાશિઓને સારા પરિણામો જોવા મળશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 29, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:21 PM IST
કેતુ-શુક્રની યુતિ થઈ રહી છે ભંગ, 1 ઓગસ્ટથી આ રાશિઓના શરૂ થશે સારા દિવસો, અચાનક વધશે આવક !

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વિદ્યાર્થીઓ પર પેલેટ ગન ચલાવવા માટે ગૃહ મંત્રાલય જવાબદાર: રાહુલ ગાંધીનો આરોપ
rahul gandhi44 min ago
2
Clicky Ponting1 hr ago
3
Ahmedabad Waterlogging1 hr ago
4
IPL1 hr ago
5
Gujarat Rains Crop Damage1 hr ago