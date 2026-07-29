/કેતુ-શુક્રની યુતિ થઈ રહી છે ભંગ, 1 ઓગસ્ટથી આ રાશિઓના શરૂ થશે સારા દિવસો, અચાનક વધશે આવક !

Shukra-Ketu Yuti Bhang 2026 : શુક્ર અને કેતુ હાલમાં સિંહ રાશિમાં છે, જે એક યુતિ બનાવે છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, શુક્ર 1 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ સિંહ રાશિથી કન્યા રાશિમાં જશે. શુક્ર કન્યા રાશિમાં પ્રવેશતાની સાથે જ કેતુ સાથેનો યુતિ ભંગ થઈ જશે. શુક્ર કેતુના પ્રભાવથી દૂર થતા આ છ રાશિઓ માટે ખાસ કરીને અનુકૂળ પરિણામો મળશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે અને સારા નસીબ દ્વારા ચોક્કસ કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ પહેલા કરતાં વધુ સારી દેખાશે. તમને પ્રિયજનોનો ટેકો મળશે જેનાથી તમારા કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં સરળતા રહેશે. વ્યવસાય સંબંધિત મુસાફરીના સંકેતો છે જે નફો આપશે. તમને તમારા કારકિર્દી અથવા રોજગારમાં પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. શુભ સમાચાર મળવાના મજબૂત સંકેતો છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો ખુશી અને સૌભાગ્યથી ભરેલો રહેશે. શુક્ર કેતુના પ્રભાવથી દૂર જવાથી તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પર સકારાત્મક અસર પડશે. તમને અચાનક નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ અને સંપત્તિમાં વધારો થશે. જમીન, ઘર અથવા વાહન ખરીદવાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. તમે તમારી કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી શકો છો.
કન્યા રાશિ
કેતુ-શુક્ર યુતિ ભંગ કન્યા રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા બેંક બેલેન્સમાં વધારો થશે. નવું સાહસ શરૂ કરવા માટે આ સમય અનુકૂળ છે અને રોકાણની સારી તકો ઊભી થશે. કૌટુંબિક સંબંધો મજબૂત થશે. નોકરી સંબંધિત સમસ્યાઓ ઉકેલાશે, જેનાથી પ્રગતિ માટે નવા રસ્તા ખુલશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોને કારકિર્દીના સકારાત્મક પરિણામો જોવા મળશે. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો સારી તકો મળશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિના સંકેતો છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ ઉત્તમ સમય છે. પરિવારમાં ખુશી છવાઈ જશે. અટકેલા ભંડોળ પાછા મળવાના સંકેતો છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે સારા દિવસો પાછા આવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને તમારા પ્રયત્નોમાં સફળતા મળશે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ અને સંપત્તિમાં વધારો થશે. તમને નવી જવાબદારીઓ અથવા કામ પર ઉચ્ચ પદ સોંપવામાં આવી શકે છે. કેટલાક વ્યક્તિઓની આવકમાં વધારો જોવા મળી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ભાગ્ય તમારી તરફેણ કરશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકોને પણ સારા સમાચાર મળશે. તમારું મન શાંત રહેશે અને તમે તમારા પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમારા જીવનસાથી સાથેનો સંબંધ મજબૂત બનશે. તમારા વ્યવસાયિક પરિસ્થિતિમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે. પૈસાનો પ્રવાહ આવશે અને તમે બચત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. પ્રગતિના નવા રસ્તા ખુલશે અને તમે તેનો મહત્તમ ઉપયોગ કરશો.
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