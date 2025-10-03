Prev
દિવાળી પહેલા શરૂ થશે 3 રાશિઓના અચ્છે દિન, સિંહ રાશિમાં બનેલી શુક્ર-કેતુની યુતિ થશે ભંગ

Shukra Ketu Yuti 2025: છેલ્લા કેટલાક સમયથી સિંહ રાશિમાં શુક્ર અને કેતુની યુતિ બનેલી છે, જે દિવાળી પહેલા ભંગ થઈ જશે. આ યુતિ ભંગ થવાથી ઘણી રાશિઓ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે. આજે અમે તમને જણાવીશું કે, કયા દિવસે શુક્ર-કેતુ યુતિ ભંગ થશે અને કઈ ત્રણ રાશિઓ તેનાથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:25 PM IST

Shukra Ketu Yuti 2025: હિન્દુઓ માટે ખુશીનો તહેવાર દિવાળીનું વિશેષ મહત્વ છે. આ દિવસે લોકો ભગવાન ગણેશ અને ધનની દેવી દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરે છે. સાથે જ રાત્રે ફટાકડા ફોડવામાં આવે છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર આ વર્ષે 20 ઓક્ટોબર 2025 સોમવારના રોજ દિવાળી ઉજવવામાં આવશે. જો કે, આ પહેલાનો સમય જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ ખાસ છે, કારણ કે આ સમય દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ ગ્રહોના રાશિ અને નક્ષત્ર પરિવર્તન થવાની સાથે-સાથે દુર્લભ યોગ અને મહાયુતિઓનું નિર્માણ પણ થઈ રહ્યું છે. આ ઉપરાંત કેટલીક યુતિઓનું ભંગ પણ થઈ રહ્યું છે. હાલમાં સિંહ રાશિમાં શુક્ર અને કેતુની યુતિ બનેલી છે, જે દિવાળી પહેલા ભંગ થઈ જશે.

15 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ શુક્ર દેવે સિંહ રાશિમાં ગોચર કર્યું હતું, જ્યાં તે 9 ઓક્ટોબર સુધી રહેશે. આ પહેલા 29 મેના રોજ કેતુ ગ્રહે સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, જ્યાં તે 2025ના અંત સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં 9 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ દિવાળી પહેલા શુક્ર-કેતુ યુતિ ભંગ થઈ જશે. ચાલો જોઈએ કે, કઈ ત્રણ રાશિઓ માટે ધન, વૈભવ, લક્ઝરી લાઈફ, સુંદરતા અને પ્રેમના દાતા શુક્રની પાપી ગ્રહ કેતુ સાથેની યુતિ ભંગ થવાથી લાભ થશે.

તુલા રાશિ
દિવાળી પહેલા શુક્ર-કેતુ યુતિ ભંગ થવાથી તુલા રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહેશે. છેલ્લા ઘણા સમયથી તમારું કોઈ કામ પૂર્ણ થયું નથી તે સફળ થવાની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત સંબંધોમાં પ્રેમ અને નિકટતા વધશે. નોકરી કરતા જાતકોને આર્થિક સંક્ટનો સામનો કરવો પડશે નહીં, પરંતુ તેમને રોકાણ માટે સુવર્ણ તકો મળશે. 20 ઓક્ટોબર 2025 પહેલા વૃદ્ધ લોકોને કોઈ ગંભીર બીમારીથી પરેશાન નહીં કરે, પરંતુ તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે વધુ સભાન રહેશો.

ધન રાશિ
શુક્ર-કેતુની યુતિ ભંગ થવાથી ધન રાશિના જાતકો માટે પણ ફાયદાકારક રહેશે. કામ કરતા વ્યક્તિઓ માટે જૂના રોકાણો ફાયદાકારક રહેશે. સાથે જ સંપત્તિ ખરીદવાનું પણ વિચારી શકે છે. આ ઉપરાંત યુવાનો તેમના કરિયરમાં નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચી શકે છે. દિવાળી પહેલા ઘરમાં શાંતિ રહેશે અને જૂના વિવાદો ઉકેલાશે. વૃદ્ધ જાતકો તેમનો મોટાભાગનો સમય ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વિતાવશે, જે તેમને માનસિક શાંતિ આપશે અને સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

મીન રાશિ
તુલા અને ધન રાશિ ઉપરાંત મીન રાશિના જાતકો માટે પણ શુક્ર-કેતુની યુતિ ભંગ થવાથી જીવનમાં સ્થિરતા લાવશે. નોકરી કરતા જાતકો કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે અને કોઈપણ સહકર્મી સાથેના સંઘર્ષને ટાળી શકશે. જેમનો પોતાનો બિઝનેસ છે તેઓ નાણાકીય લાભમાં અવરોધોને દૂર કરશે. વૃદ્ધ વ્યક્તિઓને તેમના બાળકો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવવાની તક મળશે. આ ઉપરાંત દિવાળી દરમિયાન ઘરની સફાઈ દરમિયાન ખોવાયેલી વસ્તુ મળી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Shukra Ketu Yutishukra ketu yuti 2025shukra ketu yuti dissolveશુક્ર-કેતુની યુતિશુક્ર-કેતુની યુતિ 2025

